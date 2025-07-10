تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ®Gartner Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات قابلية الملاحظة.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

10 يوليو 2025

مؤلف

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

يُسعدنا الإعلان عن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant حول منصات قابلية الملاحظة لعام 2025. نعتقد أن هذا التقدير من Gartner يسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتقديم برامج شاملة ومبتكرة وسهلة الاستخدام لقابلية الملاحظة، بقيادة IBM Instana.

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مميزات Instana

لماذا يحب عملاء Instana، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات Fortune 100، في جميع الصناعات، استخدام Instana؟ الابتكار المستمر.

في الأسبوع الماضي، أعلنت Instana عن أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي لديها، التحقيق الذكي في الحوادث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل، والمتوفرة الآن في نسخة المعاينة. مع هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين بدء تحقيق كامل بالذكاء الاصطناعي الوكيل في الحادث، حيث تضع Instana على الفور فرضية لتحديد تفاصيل المشكلة، ومكان حدوثها وتأثيرها، ما يوفر معرفة شاملة بالحادث خلال ثوانٍ.

الأسبوع القادم، ستطلق Instana الإصدار رقم 300. يؤكِّد هذا الإنجاز على التحسين المستمر والتزام Instana بتقديم مراقبة أداء التطبيقات وقابلية الملاحظة بشكل موثوق به وعالي الأداء لمستخدميها.

  • ابدأ خلال دقائق وبكل سهولة: بفضل التثبيت عبر وكيل واحد والاكتشاف التلقائي للتطبيقات، تجعل Instana الإعداد سريعًا وسهلًا في غضون دقائق. واجهة مستخدِم سهلة، ولوحات معلومات جاهزة، مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي في جميع أجزاء المنصة، تقلِّل من صعوبة التعلم، والجهد اليدوي، وفترات التعطل.
  • دون نقاط عمياء: بينما يقوم بعض مزوِّدي حلول الرصد بأخذ عينات من البيانات وتنعيمها، تلتقط Instana جميع التتبُّعات بنسبة 100% في الوقت الفعلي، ما يضمن رؤية شاملة، وتحليلًا أدق للسبب الأساسي للمشكلة، واستعادة أسرع.
  • أسعار بسيطة، وواضحة، وفي المتناول: تسعى Instana إلى التميُّز في السوق من خلال تقديم تسعير سهل الفهم دون أي رسوم خفية أو مفاجآت. تم تصميم تسعير Instana لجعل خدماتها متاحة لشريحة واسعة من الشركات، مع تقديم مجموعة ميزات مماثلة.
  • مرونة النشر: على عكس المزوِّدين المعتمدين على SaaS فقط، تتوفر Instana كخدمة SaaS أو كحل محلي داخل الشركة، مع تكافؤ في الميزات، لتوفير مرونة حقيقية في النشر.

الأثر الواقعي لـ IBM Instana

توفِّر IBM Instana رؤية كاملة عبر التطبيقات والخدمات والبنية التحتية من أجل الكشف السريع عن المشكلات وحلها. تشهد المؤسسات زيادة بنسبة 70% في توافر مستوى الخدمة، وانخفاضًا بنسبة 60% في الحوادث التي تؤثِّر في الإيرادات، وتراجعًا بنسبة 90% في وقت استكشاف الأعطال، وتسريعًا بنسبة 50% في اكتشاف الحالات الشاذة قبل وقوع الحوادث.

اطَّلِع على تقرير Gartner Magic Quadrant الكامل حول منصات قابلية الملاحظة لمعرفة المزيد عن سبب تصنيف Gartner لشركة IBM كشركة رائدة.

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Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren, July 7, 2025. تُعَد Gartner علامة تجارية مسجَّلة وعلامة خدمة، وMagic Quadrant علامة تجارية مسجَّلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وتُستخدَم في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة. لا تُصادق Gartner على أي بائع، أو منتج، أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا تُوصي مستخدمي التقنية باختيار مورِّدين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، وينبغي ألَّا يتم تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. تم نشر هذا الرسم البياني بواسطة شركة .Gartner, Inc كجزء من وثيقة بحثية أوسع، ويجب تقييمه ضمن سياق الوثيقة كاملة. يتوفر تقرير Gartner عند الطلب من IBM.

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