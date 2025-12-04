الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تم تصنيف IBM باعتبارها رائد ناشئ في Gartner Innovation Guide لعام 2025 لمزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

نحن نعتقد أن هذا التقدير يعكس كيفية قيام IBM بتطوير الذكاء الاصطناعي على فئة المؤسسات على أساس الانفتاح والحوكمة والكفاءة مع انتقال المنظمات من مرحلة التجريب إلى عمليات النشر على نطاق الإنتاج.

تشير Gartner إلى أن "مساحة نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي هي مثال للسوق سريع الحركة كأساس لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد الوكيل، مع إصدار نماذج أساسية/متقدمة جديدة ومتخصصة أسبوعيًا."

نفخر بالإعلان عن تصنيف IBM كشركة رائدة ناشئة في دليل الابتكار Gartner Innovation Guide لعام 2025 لمزودي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لماذا تحتاج المؤسسات إلى استراتيجية نموذجية مبنية على الإنتاجية والمرونة

تشير Gartner إن "بسبب البيانات والموارد اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن السوق يتركز بشكل كبير مع عدد قليل من المزودين."

بينما توازن المجموعات بين النماذج المفتوحة، وواجهات برمجة التطبيقات التجارية، والبنى متعددة الوسائط، ونماذج المجال المتخصصة، تواجه ضغوطًا متزايدة لمواءمة قرارات التقنية مع نتائج الأعمال طويلة الأمد بدلاً من التجارب قصيرة المدى.

وتعتقد IBM أن هناك عددًا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك ثلاث قوى رئيسية ذات صلة خاصة بتبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي:

نمو النماذج المفتوحة: توفر نماذج المصدر المفتوح مثل IBM Granite مجموعات المرونة والتحكم والقدرة على الضبط الدقيق باستخدام بيانات ملكية.

  • وبحسب Gartner، "خيارات المصدر المفتوح جذابة جدًا للشركات التي تدير وتثبت حالات الاستخدام، وكذلك للمؤسسات التي لديها فرق هندسة وعمليات ذات خبرة يمكنها استضافة النماذج ذاتيًا وتولي صيانتها التشغيلية (بما في ذلك الاختبار)، وحتى المساهمة في المشاريع."

انفجار وكلاء الذكاء الاصطناعي: ينشئ الوكلاء حلقات استدلال متعددة الخطوات تؤدي إلى زيادة سريعة في الطلب على نماذج فعالة ومُحسنة من حيث التكلفة. 

  • ووفقًا لما ذكرته شركة Gartner، "يمثل المسار المتسارع للنمو الانفجاري لوكلاء الذكاء الاصطناعي قوة دافعة تحويلية لمزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يخلق فرص إيرادات غير مسبوقة من خلال التوسّع الأُسّي في الاستخدام وتنوع قنوات تحقيق الدخل، ولا سيما في مجال استدلال النماذج."

التحول نحو النماذج المتخصصة: هناك حاجة متزايدة لنماذج محسنة للمهام تقدم دقة أعلى، وتكلفة أقل، وتوافقًا أفضل مع مهام سير العمل الخاصة بالمجال. 

  • وفقًا لشركة Gartner، "تركز النماذج المتخصصة على إنجاز مجموعة محدودة من المهام المستهدفة أو الخاصة بمجال محدد، وتعمل في سياق أو فئة معلومات محددة، مثل موضوع أو الصناعات أو مجموعة مشكلات."

في IBM، نعتقد أن الموجة القادمة من إنتاجية المؤسسات لن تأتي من تجربة نماذج متزايدة الحجم، بل من مواءمة اختيار النماذج بشكل استراتيجي مع كيفية إنجاز العمل فعليًا. ولدعم ذلك، نركز على توفير مرونة النماذج والحوكمة المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.

تم تقييم تقنية IBM

تُعرّف شركة Gartner سوق مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنهم "موفري النماذج الذين يوفرون الوصول إلى نماذج الأساس التجارية أو ذات مصدر مفتوح/أوزان مفتوحة."

بالنسبة لشركة IBM، يركز هذا التقييم على عنصرين رئيسيين من مجموعة الذكاء الاصطناعي لدينا:

  1. watsonx.ai: استوديو ذكاء اصطناعي مؤسسي يوحّد الوصول إلى النماذج وأدوات التخصيص وخيارات النشر. ونظرًا لأنه تم تصميمه حول حرية النموذج، فإنه يوفر إمكانية الوصول إلى آلاف النماذج في بيئة واحدة. ويوفر Watsonx.ai القدرات اللازمة للضبط والتقييم والتكامل لنقل النماذج من التجربة إلى الإنتاج بثقة.
  2. IBM granite: عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة وعالية الأداء والموثوقة والمصممة للتوسع بكفاءة ومسؤولية في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية. تؤكد نماذج Granite على الشفافية والحوكمة، وهي أول عائلة نماذج ذات مصدر مفتوح تحصل على شهادة ISO 42001. وتم تصميم نماذج Granite 4.0 التي تم إصدارها حديثًا للمهام الأساسية داخل مهام سير العمل الوكيلة، وتضاعف الكفاءة، ما يقلل بشكل كبير من متطلبات الذاكرة ويزيد من سرعات الاستدلال.

يشكل كل من watsonx.ai Granite معًا جوهر قدرات IBM الذي تم تقييمه في التقرير، ولكن تمتد استراتيجية الذكاء الصناعي الخاص بنا إلى أبعد من ذلك. وتدمج محفظة watsonx الأوسع نطاقًا البيانات وتنسيق الوكيل في حل موحد يساعد المجموعات على تتجاوز التجارب المعزولة والوصول إلى مرحلة الأتمتة والإنتاجية القابلة للقياس.

البنية التحتية المناسبة للنماذج المناسبة

يضمن هذا النهج أن تمتلك المجموعات ليس فقط النماذج المناسبة، بل البنية البنية المناسبة، وأساس البيانات، والحوكمة المناسبة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

