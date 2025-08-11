تم تصنيف IBM كشركة رائدة في The Forrester Wave: منصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي، الربع الثاني من عام 2025

في عالم غارق في ضجيج الذكاء الاصطناعي، تأتي القيمة الحقيقية للأعمال من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

بينما تسعى المؤسسات وراء وعود الذكاء الاصطناعي، يظل معظمها عالقًا في فخ التجارب. وفقًا لمنشور في مدونة Forrester، "تستمر ثورة الذكاء الاصطناعي في النمو بوتيرة غير مسبوقة، حتى وسط بعض الشكوك هذا العام حول قيمة الأعمال التي يقدمها". ما الحقيقة؟ كشف استطلاع Forrester حول حالة الذكاء الاصطناعي لعام 2024 أن ثلثي المشاركين على استعداد لقبول عائد أقل من 50% على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز تحوُّلًا مقلقًا في التوقعات.

تتبنى IBM موقفًا مختلفًا: فالذكاء الاصطناعي دون اتخاذ قرارات ذكية ليس سوى أتمتة مكلفة.