تم تصنيف IBM كشركة رائدة في The Forrester Wave: منصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي، الربع الثاني من عام 2025

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

11 أغسطس 2025

المؤلفون

Lenny Bromberg

Program Director, Decisions

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

في عالم غارق في ضجيج الذكاء الاصطناعي، تأتي القيمة الحقيقية للأعمال من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

بينما تسعى المؤسسات وراء وعود الذكاء الاصطناعي، يظل معظمها عالقًا في فخ التجارب. وفقًا لمنشور في مدونة Forrester، "تستمر ثورة الذكاء الاصطناعي في النمو بوتيرة غير مسبوقة، حتى وسط بعض الشكوك هذا العام حول قيمة الأعمال التي يقدمها". ما الحقيقة؟ كشف استطلاع Forrester حول حالة الذكاء الاصطناعي لعام 2024 أن ثلثي المشاركين على استعداد لقبول عائد أقل من 50% على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز تحوُّلًا مقلقًا في التوقعات.

تتبنى IBM موقفًا مختلفًا: فالذكاء الاصطناعي دون اتخاذ قرارات ذكية ليس سوى أتمتة مكلفة.

لماذا تفشل معظم مبادرات الذكاء الاصطناعي؟

المشكلة ليست في التكنولوجيا، بل في الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الأعمال.

تقول Sharyn Leaver، كبيرة مسؤولي البحث في Forrester: "لم تحقق جميع مبادرات الذكاء الاصطناعي نتائج الأعمال المرجوة" في 2024 (توقعات Forrester للتكنولوجيا والأمن لعام 2025، أكتوبر 2024). في حين تسعى الصناعة غالبًا وراء الابتكار لأجل الابتكار، تركِّز IBM على ما يُحدِث فرقًا حقيقيًا: تحويل كل قرار أعمال إلى ميزة استراتيجية.

لهذا السبب تم تصنيف IBM كشركة رائدة في The Forrester Wave: منصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي، الربع الثاني من عام 2025.

ما اكتشفه Forrester عن IBM

لم تكتفِ Forrester بتقييم التكنولوجيا فحسب، بل قامت بتقييم تأثير الأعمال أيضًا. يذكر ملف IBM كمورِّد في التقرير ما يلي:

هندسة قرارات عالمية المستوى. وفقًا لتحليل Forrester، تتفوق منصة IBM في مجال تأليف القرارات والاختبار، وخاصةً التحسين، حيث توفِّر أدوات متطورة للتعلم الآلي.

الدليل في الأداء

عملاؤنا لا يطبقون الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يعززون اتخاذ القرارات:

تحوُّل الخدمات المالية

  • تمكَّنت PNC Financial Services Group من أتمتة 50 عملية أعمال ونشر أكثر من 5 ملايين قاعدة أعمال.
  • النتيجة: تقليل مراجعات القروض اليدوية بنسبة 80 إلى 90% مع توسيع العمليات دون زيادة مكافِئة في الموظفين.
  • ميزة اتخاذ القرار: قرارات ائتمانية فورية تُوازِن بين المخاطر والفرص.

تحوُّل جذري في تجربة العملاء

  • قامت Camping World بنشر IBM watsonx Assistant لتقديم خدمة عملاء ذكية.
  • النتيجة: زيادة بنسبة 40% في تفاعل العملاء، وارتفاع بنسبة 33% في إنتاجية الوكلاء.
  • ميزة اتخاذ القرار: كل تفاعل مع العميل يصبح نقطة قرار مستندة إلى البيانات.

التميز التشغيلي

  • استخدمت Vodafone منصة IBM watsonx.ai لتحسين رحلة المحادثة مع العملاء.
  • النتيجة: تم تقليل أوقات الاختبار من 6.5 ساعات إلى أقل من دقيقة واحدة./ميزة اتخاذ القرار: التحقق الفوري من القرارات عبر ملايين نقاط تفاعُل العملاء.

واقع السوق

بينما يشهد سوق الذكاء الاصطناعي طفرة، تكمن القيمة الحقيقية في ذكاء القرارات:

  • نمو السوق: ينمو سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق سوق البرمجيات العام بنسبة 50%، ليصل إلى 64 مليار دولار بحلول 2025.
  • الطلب على البنية التحتية: من المتوقع أن يضاعف قادة التكنولوجيا اعتماد منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات ثلاث مرات بحلول 2025.
  • التحدي: يتوقع 75% من صانعي القرار في مجال التكنولوجيا أن يصل الدين التقني إلى مستوى متوسط أو مرتفع بحلول عام 2026.

نهج IBM المتميز في اتخاذ القرارات المؤسسية

ما وراء الأتمتة: ذكاء القرارات

تتخذ كل مؤسسة ملايين القرارات يوميًا. لا تقتصر IBM على أتمتتها فحسب، بل تجعلها ذكية وقابلة للتكيف ومتوافقة استراتيجيًا.

ما بعد التجارب: على نطاق الإنتاج

تزوِّد IBM أكبر المؤسسات في العالم بمنصات تتعامل مع التعقيد وتوسيع النطاق والحوكمة التي تتطلبها الأعمال الحقيقية.

ما وراء الوعود: نتائج مثبتة

بالنسبة لنا، تؤكِّد أبحاث Forrester ما يعرفه عملاؤنا بالفعل: عندما تكون القرارات في غاية الأهمية، تقدِّم IBM الأداء المطلوب.

ما التالي: مستقبل اتخاذ القرارات المؤسسية

تقدير Forrester اليوم هو مجرد البداية.

تقود IBM مستقبل اتخاذ القرار، حيث تتحول الأتمتة إلى ذكاء، وتستمر القرارات في التعلم والتكيف والتحسن. مع تطور الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من النماذج الثابتة، تحتاج المؤسسات إلى أنظمة تعمل على تحسين النتائج في الوقت الفعلي.

نحن نسعى إلى بناء مستقبل يتسم بالميزات التالية:

  • اللغة الطبيعية تلتقي بمنطق القرار: تمكين مستخدمي الأعمال من تحويل السياسات إلى قواعد قابلة للتنفيذ عبر واجهات بديهية، دون تعقيد تقني.
  • ذكاء القرارات يصبح قابلًا للتحسين الذاتي: مع وجود حلقات تعليقات مدمجة لتقييم النتائج، واكتشاف الأنماط، وتقديم توصيات التحسين في الوقت الفعلي.
  • الحوكمة المؤسسية تتوسع بسلاسة: لضمان استمرار وضوح كل القرارات المؤتمتة وامتثالها وتوافقها مع أهداف الأعمال عبر العمليات العالمية.
  • تتطور القرارات من قواعد ثابتة إلى أصول ديناميكية: يتم تحسينها باستمرار من خلال البيانات التشغيلية، وتغيُّرات السوق، والأولويات الاستراتيجية.

تتمتع IBM بمكانة فريدة لتحقيق هذه الرؤية - من خلال دمج ريادتها المثبتة في اتخاذ القرار مع قدرات watsonx للذكاء الاصطناعي وحوكمة المؤسسات التي تثق بها أكبر المؤسسات العالمية.

لأن المستقبل لن يكون للمؤسسات التي تملك أكبر قدر من الذكاء الاصطناعي، بل للمؤسسات التي تتخذ أذكى القرارات بأسرع وقت.

هل أنت مستعد لتغيير صناعة القرار لديك؟

فالنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي سيتم تحقيقه من خلال القرارات الأذكى، وليس الخوارزميات الأفضل فقط.

سواء أكنت قائدًا للمخاطر، أم مسؤولًا تنفيذيًا للعمليات، أم استراتيجيًا تقنيًا، تساعدك IBM على دمج الذكاء في جميع قرارات الأعمال.

جرِّبIBM Operational Decision Manager مجانًا

استكشِف IBM Automation Decision Services

إخلاء مسؤولية مهم: لا تقوم Forrester بتأييد أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة واردة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية استنادًا إلى التقييمات الواردة في هذه المنشورات. تستند المعلومات إلى أفضل الموارد المتاحة، وتعكِس الآراء الحكم القائم في وقت النشر وهي قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات، اقرأ عن موضوعية Forrester هنا.

تعرّف على المزيد جرِّبIBM Operational Decision Manager مجانًا استكشِف IBM Automation Decision Services