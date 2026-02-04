تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2026 لتطبيقات التخطيط والميزانية والتوقعات للمؤسسات.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لتطبيقات التخطيط المؤسسي. تلبّي المنصة الطلب المتزايد على التخطيط المستمر والمتكامل الذي يحل محل الميزانيات الثابتة بالتوقعات في الوقت الفعلي عبر مجالَي المالية والعمليات.
يمكن أن تصبح كل دورة تخطيط متشابهة: جداول بيانات غير متصلة، وافتراضات كثيرة جدًا، ووقت قليل جدًا لإنتاج توقُّع يمكن للأعمال الوثوق به. مع تزايد التقلبات ومطالبة القادة بإجابات أسرع، تصبح الثغرات في أدوات التخطيط التقليدية صعبة التجاهل.
لهذا السبب، نحن متحمسون لمشاركة خبر تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي تطبيقات التخطيط والميزانية والتوقعات للمؤسسات على مستوى العالم لعام 2026.
نعتقد أن هذا التكريم يعكس تحوُّلًا أوسع في السوق. لم يَعُد التخطيط مجرد تمرين دوري في المالية، بل أصبح قدرة مستمرة على مستوى المؤسسة تتطلب الأداء والمرونة والذكاء على نطاق واسع.
تدعم IBM Planning Analytics المؤسسات في الانتقال من دورات الميزانية الثابتة إلى التخطيط المستمر والمتكامل. وتجمع المنصة بين التخطيط المالي والتشغيلي على مستوى المؤسسة، ما يساعد الفِرق على الاستجابة للتغيير بسرعة أكبر مع الحفاظ على الحوكمة والرقابة.
أحد العوامل المميزة هو حرية اختيار تجربة الاستخدام. يمكن للمخطِّطين العمل في بيئة حديثة قائمة على الويب أو الاستمرار في استخدام Excel كواجهة أساسية - دون المساس بإمكانية التدقيق أو الأداء أو سلامة البيانات. تساعد هذه التركيبة على تعزيز الاعتماد عبر أقسام المالية وبقية الأعمال، مع دعم التخطيط المتكامل على نطاق واسع.
تم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في Planning Analytics مباشرةً داخل مهام سير عمل التخطيط. وهي منصة مبنية على أُسس watsonx، وتدعم التوقع التنبؤي، واكتشاف الحالات الشاذة، والتحليل القائم على العوامل الأساسية لمساعدة الفرق على كشف الأنماط، وفهم المحركات، وتقييم السيناريوهات بشكل أكثر فاعلية. يضيف Planning Analytics Assistant واجهة بلغة طبيعية تمكِّن المستخدمين من طرح الأسئلة، واستكشاف الرؤى، وشرح النتائج في سياقها. تهدف هذه القدرات مجتمعةً إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز الثقة في التوقعات، واكتشاف المخاطر والقيم الشاذة في وقت أبكر من دورة التخطيط، وتقليل الفترة بين التحليل واتخاذ القرار - دون الحاجة إلى خبرة متعمقة في علم البيانات.
والأهم من ذلك أن هذه القدرات متوفرة اليوم في بيئة الإنتاج ومصممة لتعزيز التخطيط اليومي، وليس لتكون منفصلة عن العملية.
مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط، تصبح الثقة في البيانات والعمليات أمرًا بالغ الأهمية. توفِّر Planning Analytics إمكانية تدقيق شاملة للنظام، مع تتبُّع إجراءات المستخدم وتمكين العودة إلى نقاط زمنية سابقة. يُتيح هذا الأساس للمؤسسات اعتماد التخطيط القائم على الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال.
يشهد سوق التخطيط المؤسسي تطورًا سريعًا. تبحث المؤسسات عن منصات تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة العميقة، وتدعم عدة أساليب للتخطيط، وتتمكن من التوسع عبر المناطق والوظائف. تلبي IBM Planning Analytics هذه الاحتياجات من خلال خيارات نشر مرنة، ومهام سير عمل قابلة للتخصيص، وأساس قوي مثبت لإدارة الأداء المؤسسي.
نؤمن أن تصنيف IBM كشركة رائدة يعزز التزام الشركة بمساعدة فِرق المالية ومخطِّطي الأعمال على العمل بسرعة ومرونة أكبر وثقة أعلى. مع تحوُّل عدم اليقين إلى الوضع الطبيعي، يجب أن تفعل منصات التخطيط أكثر من مجرد الحساب - يجب أن تربط بين البيانات والأشخاص والقرارات في الوقت الفعلي.
لمعرفة المزيد عن IBM Planning Analytics وكيف يمكن أن يدعم التخطيط الحديث، وإعداد الميزانيات، والتوقعات، اطَّلِع على تقرير IDC MarketScape أو اطلب عرضًا توضيحيًا اليوم.
يستند هذا الإعلان إلى تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي تطبيقات التخطيط المؤسسي والميزانيات والتوقعات عالميًا لعام 2026 (IDC #US52978625e، يناير 2026).