صُنفت IBM كشركة رائدة في تقرير ‎ Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2026 الخاص بحلول جودة البيانات المعزّزة

أعلنت شركة IBM اليوم عن تصنيفها كشركة رائدة في في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بحلول جودة البيانات المعزّزة. ونرى أن هذا التصنيف يبرز دور IBM في تطوير جودة البيانات بما يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي.
مع تسارع المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذكية، أصبحت جودة البيانات تشكل الركيزة الأساسية للأداء المؤسسي. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنصات التحليل وسير عمل الوكلاء على بيانات دقيقة وخاضعة للحوكمة وغنية بالسياق. الأساليب التقليدية—إنشاء القواعد يدويًا والتنقية التفاعلية والأدوات المنعزلة—ليست مصممة بما يتناسب مع حجم وتعقيد منظومات البيانات الحديثة.
يعتمد نهج IBM في تعزيز جودة البيانات، الذي توفره منصة watsonx.data intelligence، على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وذلك لمساعدة المؤسسات على إدارة الثقة بشكل استباقي طوال دورة حياة البيانات.
تدمج منصة watsonx.data intelligence إمكانات البيانات الوصفية والحوكمة والجودة في منصة موحدة تُمكّن المؤسسات من الانتقال من المعالجة التفاعلية إلى الثقة الدائمة.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة الاكتشاف والتوصيف وإنشاء القواعد، تُمكّن IBM المؤسسات من توسيع نطاق جهود الحوكمة والجودة من دون زيادة أعباء التشغيل اليدوي.
وهذا يُعد أمرًا حساسًا بشكل خاص في ظل تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو البُنى القائمة على الوكلاء، حيث يعتمد الوكلاء الآليون على عمليات إدخال البيانات الموثوقة لتنفيذ المهام واتخاذ القرارات. تساعد جودة البيانات المعززة على ضمان عمل هذه الأنظمة بشفافية ورقابة.
تعتمد مبادرات الذكاء الاصطناعي الحديثة على مصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك البيانات المنظمة والمحتوى شبه المنظم والمستندات غير المنظمة.
تدعم منصة watsonx.data intelligence استخراج وتصنيف وتوجيه المحتوى غير المنظم، ما يهيئه لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الرقابة والحوكمة. توفر إمكانات التتبع المتكاملة إمكانية تتبع البيانات، بدءًا من المستندات المصدرية الأولية ومرورًا بمجموعات البيانات المنسقة، وحتى مدخلات نماذج الذكاء الاصطناعي النهائية.
تدعم هذه الرؤية الشاملة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وقابلية التفسير—وهي متطلبات أساسية في ظل نشر المؤسسات للذكاء الاصطناعي في البيئات الحساسة والخاضعة للرقابة.
إمكانات جودة البيانات المعززة من IBM مصممة للعمل عبر البيئات الهجينة والمحلية ومتعددة السحابة. تُمكّن هذه المرونة المؤسسات من تحديث منظومة بياناتها مع الحفاظ على معايير الحوكمة عبر البُنى الموزعة.
تواصل IBM الاستثمار في الإمكانات التي تدعم نسيج البيانات النشط والذكي—حيث تؤثر البيانات الوصفية والجودة والحوكمة ديناميكيًا في أنظمة الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة.
بالإضافة إلى تصنيفها كشركة رائدة في في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بحلول جودة البيانات المعززة، صُنفت IBM أيضًا كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 الخاص بحلول إدارة البيانات الوصفية وتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بمنصات حوكمة البيانات والتحليلات. ونرى أن هذه التصنيفات تعكس نهج IBM المتكامل في توفير أسس بيانات موثوقة للذكاء الاصطناعي.
عندما تنتقل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر على مستوى المؤسسة، تصبح جودة البيانات ركيزة أساسية للأداء والامتثال والثقة.
تساعد منصة watsonx.data intelligence من IBM المؤسسات على دمج جودة البيانات المعززة عبر دورة حياة البيانات والذكاء الاصطناعي—ما يدعم الأتمتة والشفافية والمرونة في النظم الرقمية المتزايدة التعقيد.
تواصل IBM الاستثمار في التنسيق الذاتي لمنتجات البيانات، والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الموحدة للبيانات المنظمة وغير المنظمة من خلال watsonx. ونرى أن هذا التصنيف يعكس التزام IBM الدائم بمساعدة المؤسسات على بناء أسس موثوقة للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم وفي المستقبل.
تعرف على المزيد عن ريادة IBM في مجال جودة البيانات المعززة ودور watsonx.data intelligence في مساعدة مؤسستك على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الموثوقة.
Gartner، تقرير Magic Quadrant حول حلول جودة البيانات المعززة، Sue Waite، Divya Radhakrishnan، Amy Bickel، 11 فبراير 2026.
