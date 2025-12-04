الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

اختيار IBM بصفتها شركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لإدارة الوصول — من منظور IBM

نحن نؤمن بأن هذا التقدير يؤكد صحة إستراتيجية IBM طويلة الأمد: بناء أساس أمني يركز على الهوية أولاً يساعد المؤسسات على توحيد الوصول والحوكمة ورؤى المخاطر عبر البيئات الموزعة.

نحن فخورون بأن نشارككم بأن IBM قد تم الاعتراف بها كشركة رائدة في تقرير ‘™Magic Quadrant’ لعام 2025 لإدارة الوصول. بالنسبة إلينا، يعكس هذا الاعتراف قوة محفظة IBM Security Verify واستثماراتنا المستمرة في توفير وصول آمن وخالٍ من الاحتكاك لكل هوية عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

تلبية الاحتياجات المتطورة لبرامج الهوية الحديثة

في IBM، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، قمنا بتسريع الابتكار في جميع أنحاء محفظة Verify لتلبية الاحتياجات المتطورة لبرامج الهوية الحديثة. لقد وسعنا خيارات المصادقة الخالية من كلمات المرور والمقاومة للتصيد الاحتيالي، وعززنا تجربة المستخدم للتسجيل والإعداد ووسعنا دعمنا لموفري الهوية الحديثة وأنظمة التطبيقات البنائية. توفر IBM Verify قدرات قوية في بيانات الهوية وأتمتة دورة الحياة والحوكمة والوصول التكيفي، وذلك عبر هويات القوى العاملة والعملاء والشركاء—بالتوازي مع الفئة سريعة النمو لهويات الآلات وأحمال التشغيل—.

نحن نؤمن بأن هذا التقدير يؤكد صحة إستراتيجية IBM طويلة الأمد: بناء أساس أمني يركز على الهوية أولاً يساعد المؤسسات على توحيد الوصول والحوكمة ورؤى المخاطر عبر البيئات الموزعة. بفضل علامتها التجارية العالمية وخبرتها العميقة في القطاع وواحدة من أكبر أنظمة شركاء الهوية والأمن البنائية في السوق، تواصل IBM المنافسة بفاعلية عبر مجموعة واسعة من احتياجات إدارة الوصول—بدءًا من وصول القوى العاملة في المؤسسات إلى مصادقة المستهلكين ووصولاً إلى الوصول على مستوى الآلة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأحمال التشغيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

تركز على مساعدة العملاء على التواصل بشكل آمن في كل مكان

في ظل تحول الهوية إلى النسيج الضام للثقة الرقمية، تظل IBM مُركِّزة على مساعدة العملاء في ربط الأفراد والبيانات وأحمال التشغيل بأمان في كل مكان. تُعطي خارطة الطريق الخاصة بنا الأولوية للابتكار في تجارب المصادقة الخالية من كلمات المرور والوصول التكيفي القائم على المخاطر والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنى الهوية الهجينة التي تتوسع عبر البيئات السحابية ومراكز البيانات والبيئات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ونحن نرى هذا كإنجاز بارز في التزامنا بتمكين الوصول الآمن والسلس على نطاق المؤسسة.

يقول Patrick Wardrop، مدير منتجات Verify: "الهوية الآن هي النسيج الضام للثقة الرقمية الحديثة". "نحن نؤمن بأن هذا التكريم يؤكد تقدمنا في مجال الوصول التكيفي والخالي من كلمات المرور والحوكمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، ما يساعد العملاء على ضمان تفاعل آمن وسلس عبر المستخدمين والخدمات وأحمال التشغيل."

ثلاث ركائز أساسية لإدارة الوصول

تم تصميم IBM Verify حول ثلاث ركائز أساسية تحدد مستقبل إدارة الوصول:

1. وصول آمن وسلس

مصادقة خالية من كلمات المرور ومقاومة للتصيد الاحتيالي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التكيفي، ما يوفر تجارب سلسة وآمنة للمستخدمين والشركاء وهويات الآلات.

2. الحوكمة الموحدة ورؤى مخاطر الهوية

أدلة موحدة وإدارة مؤتمتة لدورة الحياة ومراقبة مستمرة من خلال ITDR وISPM، ما يُمكِّن من تطبيق سياسات متسقة تركز على الهوية أولاً عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

3. نسيج هوية هجين مستند إلى الذكاء الاصطناعي

أساس قابل للتوسع ومستقل عن البائع يربط الأفراد وأحمال التشغيل وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ووكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال وصول وحوكمة وتحليلات موحدة—ويدعم مبدأ الثقة الصفرية والتحول الرقمي الآمن.

وتشكل هذه القدرات مجتمعةً رؤية IBM لمستقبل الهوية: نسيج ذكي وموحد يؤمن كل هوية ويبسط العمليات ويتيح الثقة في كل مكان.

استكشف نسخة كاملة من تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لإدارة الوصول

