اختيار IBM بصفتها شركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لإدارة الوصول — من منظور IBM

في IBM، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، قمنا بتسريع الابتكار في جميع أنحاء محفظة Verify لتلبية الاحتياجات المتطورة لبرامج الهوية الحديثة. لقد وسعنا خيارات المصادقة الخالية من كلمات المرور والمقاومة للتصيد الاحتيالي، وعززنا تجربة المستخدم للتسجيل والإعداد ووسعنا دعمنا لموفري الهوية الحديثة وأنظمة التطبيقات البنائية. توفر IBM Verify قدرات قوية في بيانات الهوية وأتمتة دورة الحياة والحوكمة والوصول التكيفي، وذلك عبر هويات القوى العاملة والعملاء والشركاء—بالتوازي مع الفئة سريعة النمو لهويات الآلات وأحمال التشغيل—.

نحن نؤمن بأن هذا التقدير يؤكد صحة إستراتيجية IBM طويلة الأمد: بناء أساس أمني يركز على الهوية أولاً يساعد المؤسسات على توحيد الوصول والحوكمة ورؤى المخاطر عبر البيئات الموزعة. بفضل علامتها التجارية العالمية وخبرتها العميقة في القطاع وواحدة من أكبر أنظمة شركاء الهوية والأمن البنائية في السوق، تواصل IBM المنافسة بفاعلية عبر مجموعة واسعة من احتياجات إدارة الوصول—بدءًا من وصول القوى العاملة في المؤسسات إلى مصادقة المستهلكين ووصولاً إلى الوصول على مستوى الآلة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأحمال التشغيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي.