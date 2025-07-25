تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات ذكاء وتحليلات الأعمال.

25 يوليو 2025
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025: تقييم مورِّدي منصات ذكاء وتحليلات الأعمال عالميًا لعام 2025. يعكِس هذا التصنيف التأثير المتنامي والابتكار المستمر لبرنامج IBM Cognos Analytics، والتزام IBM بتلبية متطلبات العصر لذكاء الأعمال الموثوق به والقابل للتوسع والمزود بالذكاء الاصطناعي.
يقول تقرير IDC MarketScape: "تسعى المؤسسات باستمرار إلى أن تكون مدفوعة بالبيانات أو تتطلع إلى تسريع اتخاذ القرارات للاستجابة بشكل أفضل للديناميكيات الداخلية أو السوقية". "ومع ذلك، فقد تطوَّر سوق ذكاء الأعمال والتحليلات، حيث تريد المؤسسات تجاوز استخدام لوحات المعلومات". "إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ليس جديدًا في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات، لكن القدرة على أتمتة هذه الميزات وتبسيط التفاعلات تحمل بالفعل وعدًا بزيادة الاعتماد عليها".
تم تكريم شركة IBM بفضل نقاط القوة التالية:
كما أشار تقرير IDC MarketScape: "يقوم المورِّدون باستثمارات تُبرز إمكانية تتبُّع وشرح استجابات الذكاء الاصطناعي لديهم. كما يعملون على تطوير الطبقة الدلالية لضمان دقة الاستجابات". نحن نعتقد أن هذا يتماشى مع نهج IBM في تأسيس الذكاء الاصطناعي على طبقة دلالية محكومة ودعم اعتماده بشكل مسؤول على مستوى المؤسسات.
مع تحديث المؤسسات لبيئات ذكاء الأعمال واستثمارها في استراتيجيات بيانات "جاهزة للذكاء الاصطناعي"، تصبح القدرة على توسيع التحليلات لتشمل المستخدمين وحالات الاستخدام المختلفة أمرًا بالغ الأهمية. يدعم Cognos Analytics هذه الرحلة من خلال الأتمتة، والبنية المرنة، والتكامل مع منظومة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي في IBM.
قم بتنزيل مقتطف تقرير IDC MarketScape لمعرفة سبب تصنيف IBM كشركة رائدة وكيف يساعد IBM Cognos Analytics المؤسسات على تسريع اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
المصدر: IDC MarketScape: تقييم مورِّدي منصات ذكاء وتحليلات الأعمال عالميًا لعام 2025، رقم الوثيقة US52034725e، يوليو 2025.