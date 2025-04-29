تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 من Gartner بشأن عملية التعدين.

28 أبريل 2025
يتطلب مستقبل الأعمال الوضوح والمرونة. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2026، ستعتمد ربع المؤسسات العالمية على عملية التعدين لبناء التوائم الرقمية، ما يُتيح تشغيلًا ذاتيًا. وهذا ليس مجرد توجه عابر؛ بل هو ضرورة جديدة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
يُسعدنا اليوم أن نعلن أن IBM تم تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات عملية التعدين. في نظرنا، هذا التكريم المرموق لا يمثِّل نجاح IBM فقط، بل يمثِّل الإمكانات التي نمنحها لك لإحداث تحول جذري في أعمالك من الداخل.
لا تعتمد على كلامنا فقط. بدأت المؤسسات الرائدة بالاستفادة بالفعل من مزايا IBM Process Mining:
نؤمن بأن تصنيفنا كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant يعكِس التزامنا بنجاحك. نعتقد أيضًا أن هذا التقدير يعكِس أن رؤيتنا لذكاء العمليات وقدرتنا على التنفيذ تحقق نتائج ملموسة للشركات المشابهة لشركتكم. وكما توضِّح Gartner، هناك حاجة متزايدة للرؤية والتسريع الرقمي، ما يمنحك القوة ليس فقط للتكيف، بل للقيادة أيضًا.
رحلتنا لا تنتهي هنا. نحن ملتزمون بلا توقُّف بتوسيع آفاق ذكاء العمليات، مع رؤية تهدف إلى:
الحقيقة هي أن كل عملية لديها مجال للتحسين. يوفر IBM Process Mining الوضوح والذكاء اللازمين لمتابعة تحقيق "الأفضل" بلا كلل- ما يُتيح الوصول إلى سرعة وكفاءة أعلى، والامتثال، ويوفر نهجًا أكثر تركيزًا على الإنسان.
ينتمي المستقبل إلى المؤسسات التي يمكنها رؤية عملياتها بوضوح واتخاذ قرارات حاسمة. يوفر لك IBM Process Mining هذه الرؤية ويمكِّنك من بناء مستقبل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف.
نحن لسنا راضين عن الوضع الراهن. يتمثَّل سعينا الدؤوب في جعل ذكاء العمليات محركًا دائمًا ومتواصلًا لمؤسستك.
اكتشِف كيفية تخصيص IBM Process Mining مع تحدياتك وأهدافك الخاصة، وجرِّب قوة منصتنا بنفسك دون مخاطر.
Gartner, Magic Quadrant for Process Mining Platforms, Tushar Srivastava, Marc Kerremans, David Sugden, 15 April 2025
لا تصادق Gartner على أي بائع، أو منتج، أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار موردين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.
تُعَد GARTNER علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلتَين، كما تُعَد MAGIC QUADRANT علامة تجارية مسجلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، ويتم استخدامهما في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.