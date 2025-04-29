تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 من Gartner بشأن عملية التعدين.

يتطلب مستقبل الأعمال الوضوح والمرونة. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2026، ستعتمد ربع المؤسسات العالمية على عملية التعدين لبناء التوائم الرقمية، ما يُتيح تشغيلًا ذاتيًا. وهذا ليس مجرد توجه عابر؛ بل هو ضرورة جديدة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

يُسعدنا اليوم أن نعلن أن IBM تم تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات عملية التعدين. في نظرنا، هذا التكريم المرموق لا يمثِّل نجاح IBM فقط، بل يمثِّل الإمكانات التي نمنحها لك لإحداث تحول جذري في أعمالك من الداخل.