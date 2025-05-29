تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلم الآلي.

يواجه علماء البيانات ومهندسو التعلم الآلي تحديات في مشروعات DSML في جميع أنحاء مؤسستهم. وتتضمن هذه التحديات ضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، وامتلاك مجموعة مُحسّنة لإدارة التكاليف والتوسع، وإدخال الأتمتة إلى كل ركن من أركان المؤسسة. صُممت محفظة watsonx من IBM ومنتجات الابتكار الأخرى لتزويد علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي بالأدوات التي يحتاجونها لتصميم التطبيقات ونشرها وإدارتها في جميع أنحاء المؤسسة.

نحن فخورون بالإعلان عن حصول شركة IBM على لقب رائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات علم البيانات والتعلم الآلي (DSML). ويؤكد هذا التقدير على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تُمكِّن علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي من تصميم حلول مؤثرة في أعمالهم ونشرها. كما تجتمع مجموعة منتجات IBM لتوفر نهجًا مرنًا ومبتكرًا يركز على الذكاء الاصطناعي في علم البيانات والتعلم الآلي. في عصر يجب أن ينتقل فيه الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى التنفيذ، حيث تقود شركة IBM الطريق.

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