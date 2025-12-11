اختيرت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2025 لأدوات تكامل البيانات للسنة العشرين على التوالي

تستخدم سبعون بالمائة من المؤسسات أكثر من أداة واحدة لتكامل البيانات، وتستخدم نصفها ثلاث أدوات على الأقل، ما يزيد من التكلفة والتعقيد ويحد من سرعة الحركة.
يقضي Watsonx.data integration على التجزئة من خلال توحيد معالجة البيانات بالدفعة، والتدفق اللحظي، والنسخ المتماثل، وإمكانية ملاحظة البيانات، وتكامل البيانات غير المنظمة ضمن واجهة تحكم واحدة.
وتدعم هذه البنية الموحدة تجارب بناء المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سواء كانت منخفضة البرمجة أو المعتمدة على الكود، ما يسمح لكل فرد في الفريق بالمساهمة بغض النظر عن مستوى مهارته. على سبيل المثال، عبر طقم تطوير البرمجيات (Python SDK) الجديد، يمكن للمطورين الاستفادة من تجربة تأليف تعتمد على الكود أولاً لبناء وإدارة مسارات بيانات مؤرخة الإصدارات، وموثقة، وسهلة الصيانة. يتيح هذا النهج بناء مسارات أسرع وأكثر أماناً بفضل الأتمتة المستندة إلى الـ SDK، مما يسرع التسليم مع ضمان قابلية التكرار والأمان. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين الأقل مهارة تقنية تحويل اللغة الطبيعية بسلاسة إلى مسارات بيانات مكتملة البناء ومنشورة ومحسنة من خلال 'التأليف بالوكلاء' (Agentic Authoring)، ما يسمح للفرق بمختلف أحجامها بتوسيع نطاق تكامل بياناتها لتلبية احتياجات العمل.
مع watsonx.data integration، يمكن للمجموعات فصل تصميم المسارات عن أسلوب التنفيذ، والنشر عبر بيئات مختلفة مع رؤية وتحكم كاملين. بالنسبة للمؤسسات التي تدير آلاف تدفقات البيانات عبر الأنظمة السحابية والأنظمة المحلية، يقضي هذا النهج الموحد على تشتت الأدوات، ويقلل تكاليف الصيانة، ويوجد رؤية موحدة لأصل البيانات والأداء.