صُنفت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لأنظمة إدارة قواعد لبيانات السحابية

هذا التصنيف لشركة IBM ضمن فئة القادة هو الخامس من Gartner هذا العام في مجالات المنتجات التي تصنّفها IBM ضمن فئة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك: تقرير Gartner Magic Quadrant لحلول إدارة البيانات الوصفية، وتقرير Gartner Magic Quadrant لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقرير Gartner Magic Quadrant لمنصّات علوم البيانات والتعلّم الآلي، وتقرير Gartner Magic Quadrant لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال.

يسعدنا أن نشارككم خبر اختيار IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.

البيانات الموثوقة هي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي الدقيق والموثوق، وIBM تقود هذا التوجّه. تُحسِّن المؤسسات التي تستخدم مستودع watsonx.data دقة نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 40%، وتُقلّل الوقت المستغرق في إعداد البيانات يدويًا، وتُسرِّع نشر النماذج عبر البيئات الهجينة.

نرى أن هذا الأداء هو ما أسهم في تصنيف IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems لعام 2025. ومن وجهة نظرنا، يُعدّ هذا التقدير لهذا العام تأكيدًا لهدف IBM في تعزيز نجاح عملائنا المتنامي مع watsonx.data، إضافة إلى Db2 وNetezza والاستحواذ الأخير على DataStax. معًا، تمكّن هذه المنتجات المؤسسات من تحديث أحمال التشغيل، وتبسيط عمليات البيانات، وتمكين ذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتوسّع بالاستناد إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي.

يمكنك الحصول على نسخة مجانية من التقرير من هنا.