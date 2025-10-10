الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.

نشرت ١٠/١٠/٢٠٢٥
رسم توضيحي رقمي للوحات المعلومات وسير العمل مع إدارة واجهة برمجة التطبيقات.

مؤلف

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

للمرة العاشرة على التوالي، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.

اقرأ تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.

بالنسبة إلينا، يسلِّط هذا التقدير الضوء على الثقة التي يمنحنا إياها عملاؤنا ومهمتنا المستمرة لتقديم حلول آمنة وقابلة للتوسع ومبتكرة لواجهات برمجة التطبيقات.

تنويه: تم نشر هذا الرسم البياني لـ Magic Quadrant من قِبَل Gartner, Inc. كجزء من مذكرة بحثية أكبر، وينبغي تقييمه ضمن سياق التقرير الكامل. يتوفر تقرير Gartner عند الطلب من IBM.

حصلت IBM على المرتبة الأولى في 5 من أصل 6 حالات استخدام في تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.

يُعَد تقرير Critical Capabilities for API Management تقريرًًا مكمِّلًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 ويوفر نظرة أعمق على عروض مقدمي الخدمة من خلال التركيز على 12 قدرة رئيسية في إدارة واجهات برمجة التطبيقات، والتي تغطي 6 حالات استخدام.

اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.

لماذا نعتقد أن IBM® API Connect متميّز؟

يُعَد API Connect حلًا متكاملًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، يمكِّن العملاء من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابات. بفضل مجموعة ميزاته القوية، بما في ذلك API Agent وAI Gateway وبوابة المطور (Developer Portal)، يقدِّم API Connect إدارة دورة حياة شاملة لواجهات برمجة التطبيقات التي تعزز التحول الرقمي.

يوفر API Connect، الخاص بإدارة واجهات برمجة التطبيقات ضمن IBM® webMethods Hybrid Integration، بيئة هجينة موحَّدة تُعيد تصوُّر التكامل لعصر الذكاء الاصطناعي. احصل على قيمة جديدة من IBM® webMethods Hybrid Integration بما في ذلك IBM Cloud Pak for Integration وIBM® App Connect وSterling وIBM MQ وبوابات الطرف الثالث؛ ما يمكِّن المؤسسات من توسيع حالات الاستخدام وتبسيط سير العمل ودعم أنظمة التطبيقات الحديثة باستخدام أساليب تكامل متعددة.

منصة واجهة برمجة تطبيقات جاهزة للذكاء الاصطناعي لتسريع الإنتاجية وحماية التطبيقات والتوسع بسهولة

تعتمد الأعمال الحديثة على واجهات برمجة التطبيقات. تأكَّد من أن حلولك محمية وقابلة للاستخدام التجاري وجاهزة للتوسع. يوفر API Connect ما يلي:

  • الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوحيد التصميم والاختبار والامتثال عبر دورة الحياة الكاملة.
  • الدفاع المتعمق باستخدام Noname Advanced API Security for IBM لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات المخفية وإصلاح الثغرات الأمنية وإيقاف التهديدات أثناء التشغيل.
  • زيادة سرعة المطورين عبر بوابات الخدمة الذاتية والموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتعاون المبسَّط.
  • تحكُّم من فئة المؤسسات لضمان بقاء واجهات برمجة التطبيقات قابلة للاكتشاف ومُدارة وعالية الأداء في كل مكان.

لماذا يحب العملاء API Connect؟

إلى جانب إشادة المحللين، نفخر بتسليط الضوء على عملائنا حول العالم الذين يحققون نتائج تدعم نجاحهم.

  • "في الوقت الحالي، تم تطوير حوالي 90% من البنوك المفتوحة في بلغاريا على مجموعة التكامل من IBM وتعتمد على تكنولوجيا IBM. تُعَد IBM API Connect وIBM Cloud Paks تقنيات تكامل قوية جدًا". - Goran Angelov، الرئيس التنفيذي والمؤسس، IBM Business Partner IBS Bulgaria. اقرأ دراسة الحالة الخاصة بشركة IBS Bulgaria.
  • "لقد كان للتخصيص الذي تم على IBM API Connect تأثيرًا عميقًا في عملائنا. وقد أدَّت الحلول المخصصة والتحسينات إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير". - Sameer Shetty، الرئيس ورئيس قسم الأعمال الرقمية والتحول، Axis Bank. اقرأ دراسة الحالة الخاصة ببنك Axis Bank.
  • "لقد ساعدَنا API Connect على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا وإدارتها وتأمينها ونشرها بكفاءة في السوق".- بنك البلاد. اقرأ دراسة حالة بنك البلاد.

شاهِد لماذا تُعَد IBM شركة رائدة؟

نعتقد أن هذا التقدير من Gartner يُبرز ريادة IBM في مساعدة المؤسسات على تحويل واجهات برمجة التطبيقات إلى أصول استراتيجية تسرِّع النمو والابتكار.

اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.

اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.

استكشِف API Connect لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات.

Gartner، تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025، 7 أكتوبر 2025، بواسطة Shameen Pillai وJohn Santoro وSteve Schwent وNicholas Carter. كان عنوان التقرير "Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management" للفترة من 2016 إلى 2022، و"Magic Quadrant for Application Services Governance" للفترة من 2013 إلى 2015.

تُعَد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وحول العالم، وتُعَد Magic Quadrant علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها وتُستخدَم هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تصادق Gartner على أي بائع أو منتج أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار مورِّدين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، وينبغي ألّا يتم تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.

تعرّف على المزيد اقرأ تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025 استكشف API Connect