اختيرت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 الخاص بمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعكس تصنيف IBM ضمن فئة القادة الزخم المستمر الذي تحقّقه محفظة watsonx لدينا.
يشرفنا أن تكون Gartner قد اختارت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نرى أن هذا التكريم يؤكّد التزامنا بتقديم حلول ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات، تدعم المطوّرين في بناء التطبيقات الذكية ونشرها وتوسيع نطاقها عبر مختلف الصناعات.
ترى IBM أن تصنيفها ضمن فئة القادة يعكس الزخم المستمر لمحفظة watsonx لدينا، وهي مجموعة متكاملة تشمل watsonx.ai، وwatsonx.data، وwatsonx.governance، وwatsonx Orchestrate. تتوفّر watsonx كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو عبر AWS Marketplace، وقابلة للنشر في أي مكان يختاره العملاء، لتساعد المطوّرين على بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان وبشكل مسؤول.
في الآونة الأخيرة ، قدّمت IBM ابتكارات رئيسية من بينها:
بالإضافة إلى ذلك، ومع دعم OpenTelemetry (OTel)، تعزِّز IBM watsonx المقاييس وقابليّة الملاحظة، وتوفِّر قدرات قوية لإدارة الموجِّهات، تتيح للفرق إدارة الموجِّهات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها بكفاءة عبر مهام سير العمل.
بينما تتسابق المؤسسات لدمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من أعمالها، تظل IBM تركّز على مساعدة العملاء في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتوسّع ومسؤولة.
اطّلع على التقرير الكامل لعام 2025 من Gartner Magic Quadrant لمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي هنا، لاستكشاف سبب تصنيف IBM ضمن فئة القادة، وكيف ترى IBM أن watsonx يساعد المؤسسات على تسريع رحلتها في الذكاء الاصطناعي.
