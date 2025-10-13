نفخر بالإعلان عن أن IDC صنَّفت IBM ضمن فئة الشركات الرائدة في تقرير MarketScape: تقييم البائعين لخدمات Managed Security Service Edge عالميًا لعام 2025.
وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute of Business Value (IBV)، تمتلك المؤسسة المتوسطة 83 حلًا أمنيًا مختلفًا من 29 بائعًا، مع تأكيد 52% من التنفيذيين أن التعقيد يمثِّل أكبر عقبة أمام العمليات الأمنية.
لمواجهة هذا التحدي، قدَّمت IBM Consulting Cybersecurity Services إطار عمل Security Service Edge (SSE) المقدَّم عبر السحابة والذي يوحِّد مجموعة من خدمات الأمن؛ لتأمين وصول فِرَق العمل الموزعة إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل. لا يقتصر إطار عمل SSE على تبسيط إدارة الأمن فحسب، بل يضمن أيضًا حماية متسقة عبر بيئات متنوعة، ما يعزز القدرة الكلية على المرونة الإلكترونية.
تساعد ميزة SSE من IBM Consulting Cybersecurity Services المؤسسات على تحديث الوضع الأمني للشبكات ودمج حلول متعددة وتبسيط عمليات الأمن، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل.
تشمل خدماتنا تصميم استراتيجية تحديث أمني مناسبة، ونشر وإدارة منصات SSE الرائدة وسياساتها، وتحسين الرؤية واكتشاف التهديدات والاستجابة لها. ومن خلال الاستفادة من صناعة القرار المستقلة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، نعمل على تسريع تقييمات أمن الشبكات والامتثال وأتمتة تصميم السياسات الأمنية وإدارة التغييرات، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتسريع تحقيق نتائج الأعمال.
بخلاف الجانب التكنولوجي، تعمل IBM Consulting عن كثب مع العملاء لضمان توافق اعتماد SSE مع أهداف أعمالهم ومتطلبات الامتثال لديهم. نحن نوفر مراقبة مستمرة واستعلامات تهديدات استباقية، ما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة. يقدم خبراؤنا معرفة عميقة بالصناعات، ما يُتيح حلولًا مصممة خصيصًا للقطاعات.
في بيئة رقمية تتغير بسرعة، أصبحت القدرة على دمج أدوات الأمن وتقليل التعقيد والاستجابة للتهديدات في الوقت الحقيقي أمرًا ضروريًا وليس اختياريًا. إن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape يؤكِّد التزامنا بالابتكار ونجاح العملاء وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
تُعرب IBM عن امتنانها لعملائنا الذين يثقون بنا لتقديم أداء متميز، ولشركة IDC على هذا التقدير. نتطلع إلى الاستمرار في مساعدة المؤسسات على تعزيز وضعها الأمني والازدهار في العصر الرقمي.
اقرأ التقرير الكامل (بتنسيق PDF)