IBM MQ 9.4.5: تقديم نشر أسهل على Amazon EKS مع تحسين سهولة الاستخدام وتعزيز الأمن

أصبح IBM MQ 9.4.5 متاحًا الآن، ويقدِّم قدرات جديدة تساعد المؤسسات على تحديث طرق نشر وتشغيل وتأمين بنيتها التحتية للرسائل، دون المساس بالموثوقية التي يشتهر بها MQ.
يركز هذا الإصدار على ثلاث أولويات يكرر العملاء الإشارة إليها دائمًا على أنها الأكثر أهمية: نشر أبسط على السحابة الأصلية، وعمليات أكثر سهولة وفهمًا، وأمن ومرونة أقوى في MQ Appliance.
يبني IBM MQ 9.4.5 على نقاط القوة المثبتة لـ MQ مع تسهيل تشغيله في البنى الحديثة، بما في ذلك الحاويات والمنصات السحابية المُدارة.
مع اعتماد المزيد من المؤسسات على Kubernetes كأساس لتسليم التطبيقات، يجب أن تتكامل بنية الرسائل بسلاسة ضمن هذه البيئات. يقدِّم IBM MQ 9.4.5 دعمًا محسَّنًا لنشر وإدارة IBM MQ على خدمة Amazon Elastic Kubernetes (EKS) باستخدام IBM MQ Operator.
من خلال التكوين الإعلاني وأتمتة دورة الحياة، يمكن للفِرق نشر مديري قوائم الانتظار بشكل متسق عبر البيئات، ودمج MQ في مهام سير عمل GitOps، وتقليل التكوين اليدوي الذي غالبًا ما يؤدي إلى مخاطر تشغيلية. تساعد القدرات المدمجة في Kubernetes -مثل الاسترداد والتوسع التلقائي- على تحسين التوافر والمرونة، مع الاستمرار في مواءمة MQ مع ممارسات عمليات التطوير الحديثة.
من خلال تقريب MQ من التطبيقات التي تعمل على EKS، يمكن للعملاء أيضًا تقليل التأخير وتحسين أداء التطبيقات من النهاية إلى النهاية، خاصةً للبيئات القائمة على الأحداث والهياكل القائمة على الخدمات المصغرة.
يواصِل IBM MQ 9.4.5 تحسين وحدة تحكم MQ، ما يجعل المهام الإدارية الشائعة أسرع وأكثر سهولة.
تتيح قدرات إدارة الرسائل الجديدة للمسؤولين البحث عن الرسائل ونسخها أو نقلها مباشرةً من واجهة الويب، ما يُلغي الحاجة إلى الاعتماد على أدوات سطر الأوامر المعقدة في مهام تحديد المشكلات اليومية. ويقلل هذا بشكل كبير من أوقات التحقيق عند تشخيص مشكلات التطبيقات أو الاسترداد من الأعطال، ما يساعد الفِرق على استعادة الخدمة بسرعة أكبر وبثقة أعلى.
تم تصميم هذه التحسينات في سهولة الاستخدام لتقليل العبء التشغيلي على مسؤولي MQ، وخفض حاجز الدخول للأعضاء الجُدُد في الفريق، ودعم ممارسات تشغيلية متسقة عبر بيئات MQ الموزعة والهجينة.
يظل الأمان والمرونة أمرين أساسيين في IBM MQ، ويقدِّم الإصدار 9.4.5 تحسينات إضافية لمساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال والتوافر متزايدة الصرامة.
يتضمن هذا الإصدار تشفيرًا إضافيًا للاتصالات الداخلية في MQ على الجهاز، ما يعزز الحماية في تكوينات التوافر العالي والتعافي من الكوارث. من خلال تشفير حركة التكرار والنبضات الحيوية، يساعد MQ على تقليل مخاطر التعرُّض مع دعم معايير الأمن التنظيمية والصناعية.
يوسِّع IBM MQ 9.4.5 أيضًا قدرات المراقبة، بما في ذلك تكامل أعمق مع OpenTelemetry لبيئات z/OS، ما يُتيح تتبُّعًا أفضل عبر تدفقات الرسائل المعقدة. ويساعد ذلك الفِرق على الحصول على رؤية أوضح لمسارات الرسائل، وتحديد العوائق بشكل أسرع، ودعم إدارة الأداء بشكل استباقي عبر المنصات الهجينة.
يواصل IBM MQ دعم مجموعة واسعة من المنصات ولغات البرمجة ونماذج النشر - بدءًا من الأنظمة التقليدية ووصولًا إلى الحاويات، والأجهزة، وخدمات SaaS، وz/OS. يعزز الإصدار 9.4.5 هذه القدرة على التنقل مع تسهيل تبنّي أنماط البنية التحتية الحديثة بشكل تدريجي.
سواء أكنت تعمل على تحديث نشر MQ الحالي، أم توسيع الرسائل لتشمل Kubernetes، أم تعزيز الأمن والمراقبة عبر البيئات، فإن IBM MQ 9.4.5 مصمم لمساعدتك على التقدم بوتيرتك الخاصة - دون أي انقطاع.
أصبح IBM MQ 9.4.5 متاحًا الآن. لمعرفة المزيد حول الجديد في هذا الإصدار، تصفَّح الإعلان الكامل والوثائق التفصيلية، أو تواصَل مع مجتمع IBM MQ لمشاركة الملاحظات وأفضل الممارسات.
اتَّخِذ الخطوة التالية نحو رسائل حديثة وآمنة وجاهزة للسحابة مع IBM MQ 9.4.5.