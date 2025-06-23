تقديم IBM® Match 360 as a Service: إدارة البيانات الرئيسية الخاصة بك، بشكل مبسط

23 يونيو 2025

مؤلف

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

يسعدنا الإعلان عن IBM® Match 360 as a Service Essential Edition، وهو حل قائم على البرمجيات كخدمة مصمم لتوفير القدرات القوية لأدواتنا الرائدة في أدوات Master Data Management (MDM) للشركات من جميع الأحجام.

مع خدمة Match 360 as a Service، يمكن للشركات الاستفادة من عرض IBM الموثوق به للبيانات الرئيسية برؤية شاملة من خلال منصة SaaS بسيطة وقابلة للتوسع. سواءٌ أكان كيانك فريقًا صغيرًا يبدأ مسيرة التحول الرقمي أو مؤسسة كبيرة تسعى إلى الوصول السريع والفعال إلى البيانات الحساسة، فإن هذا الحل مصمم لتلبية احتياجاتكم.

أسباب أهمية إدارة البيانات الرئيسية

تواجه الشركات الحديثة تحدي توحيد ومركزة الوصول إلى البيانات المبعثرة في مختلف الوحدات معزولة وسير العمل.

يؤدي استخدام تطبيقات وأنظمة متباينة إلى ظهور وحدات معزولة من المعلومات التي تعني في كثير من الأحيان أن هذه البيانات لها قيمة غير مستغلة أو مخاطر محتملة في مجالات مثل العملاء والمؤسسات والحسابات والموقع. يؤدي هذا أيضًا إلى إيجاد مزيد من عدم الثقة في البيانات من خلال عدم الاتساق؛ فالبيانات المفقودة والتالفة وغير الدقيقة تعوق قرارات الأعمال وتبطئ وقت الوصول إلى السوق وتزيد من عدم الكفاءة التشغيلية.

وهنا يأتي دور إدارة البيانات المتعددة الوسائط: من خلال توحيد مصادر البيانات المتباينة وتحسين الحوكمة وتوفير مصدر واحد للحقيقة، حيث تتيح إدارة البيانات المتعددة الوسائط اتخاذ القرارات بشكل أسرع وتحفز ذكاء الأعمال الموثوق به.

بفضل استخدام Match 360 as a Service، نجحت شركة IBM في البناء على هذا الأساس من خلال تقديم برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) المستند إلى SaaS والذي:

  • يطابق البيانات متعددة النطاقات ويديرها: حيث يجمع بذكاء بين السجلات المرتبطة لإنشاء طرق عرض دقيقة وموحَّدة للعملاء والمؤسسات والمواقع وغيرها.
  • توفير بيانات دقيقة وموثوق بها للذكاء الاصطناعي والعمليات الحساسة: حيث يقدم بيانات تم تفصيلها بما يلائم متطلبات أعمالك من أجل حالات الاستخدام الفعّالة وتغذية العمليات اليومية.
  • تمكين العلاقات عبر البيانات: حيث يحدد الروابط لإنشاء عرض متسق وكامل لكيان ما عبر جميع المصادر.
  • تمكين الشركات على نطاق واسع وسريع: من خلال تسريع عملية اتخاذ القرار بالوصول السريع إلى البيانات الرئيسية في زمن شبه فعلي بشكل دقيق وموثوق وقابل للتنفيذ لفرق عملك وتطبيقاتك.

نقطة دخول ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير إلى إدارة الأجهزة المحمولة

تحظى أدوات إدارة البيانات الرئيسية من شركة IBM منذ فترة طويلة بثقة شركات فورتشن 500 والشركات في مختلف الصناعات، مما يتيح لها الاستفادة من بياناتها في اتخاذ القرارات الحاسمة.

مع إصدار Match 360 as a Service Essential Edition، توسعت شركة IBM نطاق الابتكار للمؤسسات التي تبحث عن نقطة دخول ميسورة التكلفة وقابلة للتوسع في برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM).

إليك كيف نجح Match 360 في تقديم قيمة لا مثيل لها:

  • المرونة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة والمتنامية: تحقيق وجهات نظر معززة متعددة المجالات برؤية شاملة، وتكييف نماذج برنامج إدارة البيانات الرئيسية مع متطلبات أعمالك النهائية.
  • تقليل مخاطر الأعمال وبناء الثقة في بياناتك: تحقيق دقة مطابقة محسّنة ومضبوطة لأعمالك من خلال التعلم الآلي والتوحيد القياسي والتحقق من البيانات من أجل المطابقة المرنة مع جودة البيانات.
  • أتمتة مطابقة السجلات: تضمن المطابقة المدعومة بالتعلم الآلي الحصول على طرق عرض موحَّدة لبياناتك الرئيسية عبر نطاقات متعددة.
  • تحسين جودة البيانات: قل وداعًا للتكرارات والسجلات غير المتسقة. احصل على بيانات دقيقة ومحسنة مصممة خصيصًا لحالة استخدامك.
  • زيادة الإنتاجية: احصل على كفاءة متزايدة من خلال تفاعلات لا تحتاج إلى أي تعليمات برمجية أو تحتاج فقط القليل منها، وخوارزميات مدعومة بالتعلم الآلي، وتكامل الذكاء الاصطناعي لتقديم بياناتك الموثوقة إلى المستهلكين النهائيين.
  • رؤى أسرع: توفير البيانات الرئيسية وربطها لتسهيل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وذكاء الأعمال.
  • التعلّم الآلي المدمج: تقليل النفقات الإدارية وتحسين دقة المطابقة باستخدام نماذج مدرَّبة مسبقًا.
  • بساطة الخدمة الذاتية: تجربة سهلة الاستخدام، تمكّن المستخدمين غير التقنيين من الحصول على البيانات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها.
  • بنية SaaS قابلة للتوسع: ابدأ على نطاق صغير وتوسع بسلاسة - واترك شركة IBM تتعامل هي مع البنية التحتية.

من خلال التكامل مع بنية نسيج البيانات من شركة IBM، يعمل الإصدار الأساسي كخدمة أيضًا على تبسيط الوصول إلى البيانات، وتوفير الحوكمة وقابلية التوسع كجزء من استراتيجية البيانات الشاملة.

ميزة IBM

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها، بما في ذلك اختيارها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 بفضل ما تقدمه من حلول جودة البيانات المعززة. وبفضل تجربتها التي تمتد لأكثر من عقود من الزمن، تضمن شركة IBM أن الشركات لا تمتلك الأدوات فحسب، بل وتمتلك أيضًا الخبرة اللازمة للنجاح في مسيرة اعتماد برنامج إدارة البيانات الرئيسية.

تتضمن الإمكانات الرئيسية لأدوات IBM® MDM ما يلي:

  • مطابقة بيانات قوية: يمكنك إنشاء طرق عرض دقيقة وموحَّدة من مصادر بيانات متعددة المجالات.
  • الإشراف المتقدم على البيانات: تقديم أسباب شفافة لمطابقة البيانات ومعالجة المشكلات من خلال عمليات سير عمل مؤتمتة.
  • جاهز للتكامل: حيث يمكنك الاستفادة من بنية نسيج بياناتك لتحقيق التكامل السلس عبر مصادر البيانات الداخلية والخارجية.

بفضل استخدام خدمة Match 360 as a Service، تقدم شركة IBM القدرات في شكل SaaS قائم على الاشتراك، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك حيثما تكون اليوم - وحيثما اتجهت في الغد.

ابدأ مسيرتك باستخدام إصدار تجريبي مجاني

تجربة فوائد IBM® Match 360 as a Service بشكل مباشر. سجّل للحصول على إصدار تجريبي مجاني اليوم وشاهد كيف يمكنك الحصول على عرض موثوق به لبياناتك الرئيسية مع الاستفادة من بساطة البرمجيات كخدمة وقابليتها للتوسع وسرعتها.

تمكين فرق عملك وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك وإطلاق العنان الإمكانات الكاملة لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية مع IBM.

