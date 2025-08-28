شركة IBM تُطلق Text2SQL المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع الوصول إلى البيانات.

28 أغسطس 2025
ما الجديد: Text2SQL في IBM watsonx.data intelligence، ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكِّن المستخدمين من تحديد المنطق والعمل مع البيانات باستخدام اللغة الطبيعية.
سواء أكان الاستعلام عن أداء المبيعات، أم تحديد منتج بيانات، أم إعداد قاعدة جودة البيانات، يمكن للمستخدمين الآن وصف احتياجاتهم باللغة الإنجليزية البسيطة، ليُنشئ محرك Text2SQL من IBM استعلام SQL دقيقًا وقابلًا للتنفيذ نيابةً عنهم.
غالبًا ما تكون الرؤى القيّمة محجوبة وراء استعلامات SQL المعقدة، والأدوات المتفرقة، والفرق التقنية المثقلة بالمهام. يعرف مستخدمو الأعمال الأسئلة التي يحتاجون إلى الإجابة عنها، لكنهم لا يعرفون اللغة اللازمة لاستخراج تلك الإجابات. في الوقت نفسه، يواجه مهندسو البيانات ازدحامًا متزايدًا من الطلبات، من تصحيحات لوحات المعلومات إلى استعلامات SQL الفردية، ما يؤدي إلى إبطاء الجميع.
إن إنشاء تقرير أو تعديله، والتحقق من منطق الأعمال، أو تطبيق قواعد جودة البيانات غالبًا ما يعني تقديم طلب، والانتظار أيامًا أو أسابيع، والاعتماد على موارد محدودة متمكِّنة في SQL. هذه الديناميكية لا تؤخِّر اتخاذ القرارات فحسب، بل تزيد أيضًا من المخاطر: عندما يكون عدد قليل فقط من الخبراء قادرين على تفسير البيانات ومعالجتها، تتأثر الحوكمة وتفوت الفرص من بين أيديهم. حاول العديد من المؤسسات حل هذه المشكلة من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي أو واجهات الدردشة. لكن معظمها لا يفِي بالغرض في بيئات المؤسسات - إذ يفتقر إلى الدقة، ولا يتكامل مع البيانات الخاضعة للحوكمة، أو يفشل في التعامل مع حالات الاستخدام المعقدة مثل إدارة جودة البيانات أو إنشاء منتجات البيانات.
يستفيد الابتكار في Text2SQL من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) القوية والتكاملات العميقة للحوكمة لتعميم الوصول إلى البيانات وتطويرها - ما يحوِّل البيانات من عقبة تقنية إلى أصل استراتيجي متاح عبر المؤسسة.
كان إنشاء منطق قائم على SQL -سواء من أجل الرؤى، أم تحويلات البيانات، أم فحوصات الجودة- تقليديًا عملية بطيئة، ويدوية، وتعتمد على فرق متخصصة. وهذا يعني كتابة كود معقد، وتقديم طلبات، والانتظار لفترات طويلة تؤخِّر سير العمل.
الآن تخيَّل هذا: تصِف ما تحتاجه بالإنجليزية البسيطة -"تسليط الضوء على سجلات المبيعات التي تفتقد بيانات المنطقة خلال الثلاثين يومًا الماضية"- وتتلقى فورًا استعلام SQL جاهزًا للتنفيذ. دون برمجة. ودون أي تأخيرات.
مع وظيفة Text2SQL من IBM، هذا بالضبط ما يحدث. من مستخدمي الأعمال والمحللين إلى مشرفي البيانات والمهندسين، يمكن لأي شخص الانتقال من طرح السؤال إلى التنفيذ في ثوانٍ. لا وجود لعوائق تقنية. وتعقيدات أقل. وثقة أكبر. ولأن كل قاعدة موحَّدة ويمكن تتبُّعها وتدقيقها، تتحسَّن الحوكمة أيضًا.
لم يَعُد من الضروري إتقان SQL للعمل مع البيانات. ما عليك سوى شرح ما تبحث عنه، وسيتولى النظام الباقي - بدقة وأمان وعلى نطاق واسع. من خلال الجمع بين فهم اللغة الطبيعية وقدرات الوكلاء المستقلين، يقوم محرك Text2SQL بتفسير نية المستخدم ديناميكيًا، واستكشاف المخططات ذات الصلة، والتحقق من منطق الاستعلام، وأيضًا طرح الأسئلة التوضيحية عند الحاجة - مقدِّمًا نتائج دقيقة وخاضعة للحوكمة وبأقل قدر من التعقيد. يدعم العمل على مختلَف لهجات SQL - سواء أكانت بياناتك موجودة في محرك واحد أم عدة محركات، يظل المنطق ثابتًا.
تتميز IBM بمنظومتها المفتوحة والقابلة للتوسع، المصممة للتكامل بسلاسة مع أدواتك، ومنصاتك، ومصادر بياناتك الحالية. مع watsonx.data intelligence، تحصل المؤسسات على حوكمة شاملة من البداية للنهاية عبر دورة حياة البيانات بالكامل، ما يُتيح الوصول الموثوق به إلى البيانات ويسرِّع الجاهزية للذكاء الاصطناعي. يُتيح النشر بمرونة عبر البيئات الهجينة، ومتعددة السحابات، وSaaS، والمحلية، وVPC، ما يضمن وصولًا خاضعًا للحوكمة إلى البيانات الموزعة أينما كانت موجودة.
تمنح قدرات Text2SQL المتقدمة من IBM العملاء المرونة في الاختيار من بين النماذج الرائدة - سواء من IBM أو من مزودين موثوق بهم من الجهات الخارجية. تم تصميم خدمة Text2SQL من IBM لتكون قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام وموثوقًا بها، لتُعيد تصوُّر تجربة البيانات، وبالتالي تُتيح الفرصة لاتخاذ قرارات أذكى وتعزيز ثقافة قائمة على البيانات فعليًا.
مع قدرات Text2SQL المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM، يمكن للمؤسسات التحرر من قيود سير العمل التقليدي للبيانات. سواء أكنت مستخدم أعمال يحتاج إلى إجابات سريعة، أم مهندس بيانات يسعى إلى توسيع الحوكمة دون أن تصبح عائقًا، يضع هذا الابتكار البيانات الموثوق بها وإنشاء المنطق في متناول الجميع.
وصول أكثر ذكاءً. حوكمة أقوى. تأثير أسرع.