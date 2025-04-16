IBM Granite 3.3: التعرُّف على الكلام، والاستدلال المحسَّن، ومحولات LoRA الخاصة بنموذج RAG

لتعزيز التطبيقات الحالية المعتمدة على Granite وتوجيه تطوير الجيل القادم من محولات LoRA التي تعزز الأداء، تعمل IBM أيضًا على إصدار مجموعة من 5 محولات LoRA مخصصة في الغالب للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لنموذج Granite 3.2 8B Instruct من خلال Granite Experiments، وهي منصة اختبار أفكار مفتوحة المصدر من IBM Research. كل من هذه المحولات يعتمد على المعرفة الجوهرية للنموذج لتمكين مهمة محددة، مثل إعادة كتابة استعلامات الاسترجاع أو اكتشاف الهلاوس.

طوَّرت IBM Research محولات LoRA "التقليدية" هذه جنبًا إلى جنب مع النظائر الخاصة بها التي تستخدِم نوعًا جديدًا من التكيف منخفض الرتبة الذي نطلق عليه محولات LoRAs النشطة (aLoRAs). التبديل بين محولات LoRA القياسية غالبًا ما يؤدي إلى تباطؤ في الأداء لأن النموذج يجب أن يعيد حساب سياق المحادثة الجارية باستخدام المحول الجديد. ولكن على عكس LoRAs القياسية، تقوم aLoRAs من IBM ببساطة بإعادة استخدام ذاكرة المفتاح والقيمة (KV) الموجودة، ما يساعد على تجنُّب الحاجة إلى إعادة حساب السياق (أو "التعبئة المبدئية") مرة أخرى. تطابق LoRAs النشطة جودة التوليد الخاصة بمحولات LoRAs القياسية مع توفير مزايا كبيرة من حيث وقت التشغيل والمعالجة. مصدر الرمز لتشغيل aLoRAs متاح هنا.

كشف الهلوسة في نموذج RAG

حتى مع RAG، يمكن للنموذج اللغوي الكبير أحيانًا أن يختلق معلومات غير صحيحة. عندما يكون مجهزًا بمحولات RAG لاكتشاف الهلاوس، سيقدم النموذج "درجة الأمانة" بين 0 و1 (بزيادات قدرها 0.1)، ما يعكس مدى قرب مخرجاته من المعلومات الواردة في الوثائق التي تم استرجاعها. تشير درجة الأمانة المنخفضة إلى زيادة خطر الهلاوس. سيعرض النموذج "غير قابل للإجابة" عندما لا يمكن الإجابة عن السؤال باستخدام المعلومات المتوفرة من المصادر المتاحة.

إعادة كتابة استعلام RAG

تُعطي محركات الاسترجاع نتائج أفضل بكثير استجابةً للاستفسارات المستقلة التي تحتوي على كافة المعلومات الضرورية مقارنةً بتلك التي تتطلب سياقًا من المحادثة السابقة لتكون قابلة للعمل. مع تجهيز محول Query Rewrite LoRA، سيُعيد النموذج تلقائيًا كتابة أي استفسار من أي مستخدم غير مستقل إلى استفسار مكتمل يحتوي على جميع المعلومات. على سبيل المثال، انظر إلى هذا التبادل:

. المستخدم: "من الرئيس التنفيذي CEO لشركة Apple؟" النموذج: "Tim Cook هو الرئيس التنفيذي لشركة Apple". المستخدم: "ماذا عن Microsoft؟"

سيقوم النموذج بتمرير الاستفسار الأول للمستخدم كما هو، ولكن سيُعيد كتابة الاستفسار الثاني ليصبح: "من هو الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft؟". في الاختبارات، زادت هذه الكتابة من صلة استجابات النموذج بنسبة تصل إلى 21 نقطة مئوية.

على الرغم من أنه تم تصميمه مع وضع RAG في الاعتبار، إلا أن "إعادة كتابة الاستفسار" لا تتطلب وجود مستندات RAG: يمكن أيضًا استخدامها لإعادة كتابة استفسارات المستخدم لحالات استخدام أخرى، مثل استدعاء الأدوات.

إنشاء اقتباس RAG

عند تزويد النموذج بمحولات RAG Citation Generation LoRA، سيقوم النموذج بتوليد استشهاد لكل جملة في مخرجاته (إذا كانت تلك الجملة مستندة إلى أي مصادر خارجية). لا يقتصر كل استشهاد على مستوى الجمل على الإشارة إلى المصدر أو المصادر المذكورة، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الجمل من المصدر أو المصادر المُستشهَد بها التي تدعم جملة الإخراج المقابلة للنموذج.

التنبؤ بقابلية استجابة RAG

عند تزويد النموذج بمحولات RAG Answerability Prediction LoRA، سيُحدِّد النموذج إذا ما كان يمكن الإجابة عن استفسار المستخدم باستخدام المعلومات المتوفرة في الوثائق المتصلة. يمكن استخدام هذا التصنيف الثنائي -"قابل للإجابة" أو "غير قابل للإجابة"- لأغراض متعددة، منها تصفية الأسئلة غير القابلة للإجابة (وبالتالي التقليل من الهلاوس) أو دفع النموذج لإعادة استعلام المُسترجِع بطريقة مختلفة.

التنبؤ بعدم اليقين

لكل مخرجات النموذج، يُمكِّن Uncertainty LoRA -الذي نشأ من أبحاث معمل MIT-IBM Watson AI في معايرة النماذج الذكية- النموذج من توليد "درجة اليقين" الكمية التي تتراوح من 0 إلى 9 (ما يمثل 5% إلى 95% من اليقين على التوالي). تعكس الدرجة بشكل أساسي مدى دعم استجابة النموذج بالمعلومات الواردة في بيانات التدريب الخاصة به.