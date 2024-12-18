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يقدم Granite 3.1 8B Instruct تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بالنسخة Granite 3.0 8B Instruct. أصبح متوسط درجاته عبر معايير قائمة المصدرين Hugging Face OpenLLM Leaderboard من بين أعلى الدرجات لأي نموذج مفتوح المصدر في فئته من حيث الحجم.

أصبح متوسط درجاته عبر معايير قائمة المصدرين Hugging Face OpenLLM Leaderboard من بين أعلى الدرجات لأي نموذج مفتوح المصدر في فئته من حيث الحجم. لقد وسعنا نطاق سياق مجموعة النماذج اللغوية Granite 3 بالكامل . وتتميز أحدث نماذجنا المتكاملة (Granite 3.1 8B، وGranite 3.1 2B) ونماذج MoE (Granite 3.1 3B-A800M، وGranite 3.1 1B-A400M) ونماذج الحماية (Granite Guardian 3.1 8B، وGranite Guardian 3.1 2B) جميعها بطول سياق يبلغ 128 ألف رمز مميز.

. وتتميز أحدث نماذجنا المتكاملة (Granite 3.1 8B، وGranite 3.1 2B) ونماذج MoE (Granite 3.1 3B-A800M، وGranite 3.1 1B-A400M) ونماذج الحماية (Granite Guardian 3.1 8B، وGranite Guardian 3.1 2B) جميعها بطول سياق يبلغ 128 ألف رمز مميز. نصدر مجموعة من نماذج التضمين الجديدة كليًا . تُقدم نماذج Granite Embedding الجديدة المحسّنة للاسترجاع بأربعة أحجام، تتراوح بين 300 مليون و278 مليون معلمة. ومثل نظيراتها التوليدية، فإنها تدعم لغات متعددة عبر 12 لغة مختلفة: الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية واليابانية والبرتغالية والعربية والتشيكية والإيطالية والكورية والهولندية والصينية.



. تُقدم نماذج Granite Embedding الجديدة المحسّنة للاسترجاع بأربعة أحجام، تتراوح بين 300 مليون و278 مليون معلمة. ومثل نظيراتها التوليدية، فإنها تدعم الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية واليابانية والبرتغالية والعربية والتشيكية والإيطالية والكورية والهولندية والصينية. . يتميز نموذجا

Granite Guardian 3.1 8B و2B بقدرة جديدة على الكشف عن الهلوسة في استدعاء الوظائف، مما يحسّن التحكم في الوكلاء الذين يستدعون الأدوات ومراقبتهم.

في استدعاء الوظائف، مما يحسّن التحكم في الوكلاء الذين يستدعون الأدوات ومراقبتهم. كل من نماذج Granite 3.1 وGranite Guardian 3.1 وGranite Embedding مفتوحة المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0 .

بموجب ترخيص . تأتي هذه الإصدارات الأحدث في سلسلة Granite عقب إطلاق IBM مؤخرًا لإطار عمل Docling (إطار عمل مفتوح المصدر لإعداد المستندات لتطبيقات استرجاع المعلومات المعزز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى) وإطار عمل Bee (إطار عمل مفتوح المصدر مستقل عن النموذج للذكاء الاصطناعي المستند إلى الوكلاء)

(إطار عمل مفتوح المصدر لإعداد المستندات لتطبيقات استرجاع المعلومات المعزز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى) وإطار عمل (إطار عمل مفتوح المصدر مستقل عن النموذج للذكاء الاصطناعي المستند إلى الوكلاء) تتوفر الآن Granite TTM (TinyTimeMixers)، وهي سلسلة من نماذج السلاسل الزمنية المدمجة وعالية الأداء من IBM، في watsonx.ai من خلال الإصدار التجريبي لواجهة برمجة تطبيقات watsonx.ai Timeseries Forecasting وSDK.

وهي سلسلة من نماذج السلاسل الزمنية المدمجة وعالية الأداء من IBM، في من خلال الإصدار التجريبي لواجهة برمجة تطبيقات watsonx.ai Timeseries Forecasting وSDK. تتوفر الآن

نماذج Granite 3.1 في IBM watsonx.ai ، وكذلك من خلال شركاء المنصة بما في ذلك (حسب الترتيب الأبجدي) Docker ، و Hugging Face ، و LM Studio ، و Ollama Replicate .

، وكذلك من خلال شركاء المنصة بما في ذلك (حسب الترتيب الأبجدي) ، و ، و ، و . سيستفيد شركاء المؤسسات أيضًا من نماذج Granite 3.1 في منصاتهم وأدواتهم: حيث تدمج Samsung نماذج مختارة من Granite في منصتها SDS؛ وتدمج Lockheed Martin نماذج Granite 3.1 في أدوات AI Factory الخاصة بها التي يستخدمها أكثر من 10000 مطور ومهندس.



يصادف اليوم إصدار IBM granite 3.1، وهو آخر تحديث لسلسلة Granite من النماذج اللغوية مفتوحة المصدر وعالية الأداء والمحسّنة للمؤسسات. تركز هذه المجموعة من التحسينات والإضافات والقدرات الجديدة بشكل أساسي على زيادة الأداء والدقة والمساءلة في حالات الاستخدام الأساسية للمؤسسات، مثل استخدام الأدوات، واسترجاع المعلومات المعزّز (RAG) ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء القابل للتوسع.

يعتمد Granite 3.1 على الزخم الناتج عن مجموعة Granite 3.0 التي أُطلقت مؤخرًا. ستواصل IBM إصدار نماذج ووظائف محدثة لسلسلة Granite 3 في الأشهر القادمة، مع تخطيط لإطلاق قدرات جديدة متعدّدة الوسائط من المقرر إصدارها في الربع الأول من عام 2025.

لا تُعد نماذج Granite الجديدة هذه هي الإسهامات الوحيدة البارزة التي قدمتها IBM مؤخرًا في مجال نظام النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) البنائية مفتوحة المصدر. فإصدار اليوم يتوّج سلسلة حديثة من الإصدارات المبتكرة مفتوحة المصدر، بدءًا من إطار عمل مرن لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة أدوات سهلة الاستخدام لاستخراج المعلومات الأساسية المخزنة في ملفات PDF ومجموعات الشرائح وغيرها من تنسيقات الملفات التي يصعب على النماذج تحليلها. يوفر استخدام هذه الأدوات والأُطر جنبًا إلى جنب مع نماذج Granite 3.1 للمطورين قدرات متطوّرة لاسترجاع المعلومات المعزّز (RAG) ووكلاء الذكاء الاصطناعي وغيرها من مهام سير العمل القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة.

كما هو الحال دائمًا، ينعكس التزام IBM التاريخي بالمصدر المفتوح في التراخيص مفتوحة المصدر القياسية والمتساهلة لكل عرض نوقش في هذه المقالة.