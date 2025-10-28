لمواجهة هذه التحديات، تعمل خدمات دورة حياة التكنولوجيا (TLS) التابعة لشركة IBM، وهي المزود العالمي لخدمات دعم العملاء في IBM، على توسيع قدراتها لتقديم حلول شاملة للشبكات وجدران الحماية بالشراكة مع شركة Cisco (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CSCO). يحظى نظام Cisco Secure Firewall، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من Cisco Hybrid Mesh Firewall، باعتراف دولي رفيع، حيث صنفته IDC كمنتج رائد في مجال جدران الحماية الهجينة للمؤسسات لعام 2025، كما تميز بوضع فريد من ناحية "الرؤية" وحيد في تقرير Gartner Magic Quadrant لنفس العام، فهذا النظام الأمني المتقدم مصمم خصيصًا لتقوية أمن بيانات المؤسسات، فهو لا يكتفي بمنحك رؤية معمقة لحركة الشبكة، بل يوفر دفاعًا منيعًا ضد الهجمات الجديدة التي لم تُكتشف بعد (هجمات اليوم الصفري)، مستخدمًا في ذلك تقنية Snort ML المتطورة، والمدعومة بقوة تحليلات Talos Intelligence والأتمتة الموجَّهة بالذكاء الاصطناعي.

وفقًا لشركة Cisco، فإن ابتكار جدران الحماية الخاص بها يتضمن محرك الرؤية المشفرة (EVE) لالتقاط التهديدات المضمنة في حركة المرور المشفرة دون الحاجة إلى فك التشفير وتوفير خيار فك التشفير الانتقائي لحركة المرور على الشبكة عالية المخاطر. باستخدام جدران الحماية من الجيل التالي (NGFW)، يمكن لـ IBM TLS الآن دعم دورة حياة جدران الحماية هذه، سواء أكانت مادية أم سحابية أم افتراضية، من خلال التخطيط والتصميم والشراء والتثبيت وإلغاء التثبيت ودعمها، ما يساعد العملاء على تحسين البنية الأساسية أو الذكاء الاصطناعي الخاص بهم. يعد SnortML نظام اكتشاف الاستغلال القائم على التعلم الآلي ولا يعتمد على التوقيعات. ومكمن فشل توقيعات نظام منع التسلل التقليدية هو في التهديدات المضمنة، مثل هجمات حقن لغة الاستعلام الهيكلية، التي يمكن إدماجها في مواقع لا تستطيع الضوابط المعتادة اكتشافها.

تم تصميم الحل لتحديث البنية التحتية للشبكة والأمن بأحدث الميزات، للمساعدة على حماية البيئة ضد التهديدات والثغرات الناشئة، ومعالجة الخروقات والمساهمة في التخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تسبب فقدان البيانات وتوقف الخدمة المكلف والإضرار بالسمعة.