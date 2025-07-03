أجرت شركة Verdantix تقييمًا شاملًا من خلال المقارنة بين 21 مزودًا للحلول. وشملت هذه العملية استبيانًا شاملًا وعروضًا توضيحية من المورِّدين ومقابلات مع المستخدمين الحاليين لبرامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.

كما أشار Luke Gowland من Verdantix في التقرير قائلًا: "مع تزايد عدم اليقين التنظيمي وتصاعد رقابة الأطراف المعنية، لم تَعُد المؤسسات تستطيع الاعتماد على أنظمة مجزأة أو عمليات يدوية لإدارة الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة". أدى الطلب على بيانات استدامة دقيقة وقابلة للتدقيق وفي زمن شبه فعلي إلى رفع مستوى برمجيات إعداد التقارير من أداة داعمة إلى مطلب استراتيجي. يسلِّط تقرير Green Quadrant لعام 2025 الضوء على المورِّدين الذين يتمتعون بأفضل وضع لمساعدة الشركات على التعامل مع المتطلبات المتطورة وتلبية توقعات الضمان ودمج أداء الاستدامة في عملية صناعة قرارات الأعمال الأساسية.

يمتلك IBM Envizi مكانة قوية لدعم العملاء الذين يواجهون هذا التحول في السوق. تساعد مجموعة البرمجيات المؤسسات على إعداد التقارير التنظيمية والطوعية، مع توفير أدوات مستهدفة لإزالة الكربون. يتم تقديم كل ذلك بطريقة معيارية لتتماشى مع متطلبات العملاء المتطورة.

أظهرت IBM قدرات قوية في إدارة أداء الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس خبرتها الواسعة في إدارة بيانات المؤسسات، وممارسات أمن البيانات والخصوصية، وأدوات إدارة الأداء الخاصة بها.