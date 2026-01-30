تمكِّن IBM المؤسسات من الانتقال من استكشاف الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تحوُّل شامل وعالي التأثير في سلسلة التوريد.

تم تصنيف IBM كشركة في جميع الفئات الأربع لخدمات سلسلة التوريد في تقرير IDC MarketScape لعامَي 2025 و2026.
نعتقد أن هذا يُبرز اتساع وعمق قدراتنا، بغض النظر عن النظام البنائي الذي يعتمد عليه عملاؤنا. سواء أكان العمل في Oracle أم SAP أم منصات رئيسية أخرى، أم من خلال التكامل عبر بيئات متنوعة، نؤمن أن IBM تقدِّم محفظة شاملة من منتجات وخدمات الجيل القادم المصممة لجعل سلاسل التوريد أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.
لقد أثبتت IBM إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل داخليًا، والآن نحن مستعدون لتوسيع نطاقه وتكراره مع العملاء. من خلال علم الاستشارات (Science of Consulting)، نطبِّق إطارًا منظمًا يجعل النتائج قابلة للتكرار ومدروسة، وليست عشوائية.
بفضل عقود من الخبرة وحضور عالمي، تساعد IBM العملاء على تبسيط التعقيد وتسريع التحديث عبر مراحل التخطيط والتنفيذ والتسليم. ويكتسب هذا أهمية خاصةً في ظل المشهد المعقد الحالي، حيث تعمل العديد من المؤسسات على تحديث أجزاء من سلسلة التوريد لديها، لكنها تجد صعوبةً في توحيد هذه الأنشطة ضمن تحوُّل شامل من البداية إلى النهاية.
يمكِّن الاستثمار الطويل الأمد من IBM في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة، إلى جانب خبرتها في تطبيق هذه القدرات ضمن عملياتها الخاصة، العملاء من بناء سلاسل توريد أكثر استجابة وقائمة على الرؤى. تقدِّم IBM منهجيات متكاملة، وأدوات تسريع، وملكية فكرية متخصصة في المجال، لدعم العملاء على تحسين الرؤية، وتسريع اتخاذ القرارات، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.
بصفتها من الروَّاد الأوائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ركَّزت IBM منذ فترة طويلة على تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل خاص في حالات استخدام سلسلة التوريد. تمتد قدراتها لتشمل التحسين، والتنفيذ الذكي، وتتبُّع العمليات، والرؤى التنبؤية - ويتم تقديمها من خلال منهجيات IBM ودمجها بشكل متكامل مع منصات Oracle.
تؤكِّد IBM على الذكاء الاصطناعي الموثوق به والمحكوم، ما يمكِّن المؤسسات من الانتقال من التجارب إلى قدرات جاهزة للإنتاج وتعتمد عليها. رؤيتنا لسلسلة التوريد القادرة على التصحيح الذاتي -المبنية على ذكاء الاستشعار والاستجابة- تساعد المؤسسات على تعزيز المرونة، وسرعة الاستجابة، واتخاذ القرارات في بيئات تتسم بتقلب متزايد.
في تقييم مورِّدي خدمات نظام Oracle لسلاسل التوريد العالمية لعامَي 2025 و2026، يُشير تقرير IDC MarketScape إلى أن نقاط القوة الخاصة بشركة IBM في Oracle تشمل ما يلي:
يقول تقرير IDC: "تمتلك IBM مجموعة كاملة من قدرات تحويل سلاسل التوريد عبر تقريبًا كل مجموعة منتجات لسلاسل التوريد، معززة بتطبيقات IBM. وقد أعادت مؤخرًا تنظيم مواردها لتقديم المهارات، والوظائف، والخبرات العملية اللازمة لسلسلة توريد مستقبلية".
بالإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير ما يلي: "كانت IBM من أوائل المستثمرين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وخاصةً فيما يتعلق بسلسلة التوريد. كما توفر مجموعة من القدرات التي تستفيد من الموارد بأكملها، بما في ذلك منهجيات IBM الخاصة، إلى جانب الخبرة والقدرات الفنية في الصناعات وSAP. تركِّز IBM على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة تحقِّق نتائج أعمال قابلة للقياس، بما في ذلك مفهوم سلسلة التوريد القادرة على التصحيح الذاتي من خلال بناء قدرات الاستشعار والاستجابة. توفر IBM خبرة مثبتة، وأدوات، ومنهجيات الأسلوب الرشيق، وحلول تحسين ناجحة، وإدارة للحلول لمئات العملاء. تمتلك IBM أيضًا قائمة مختارة بعناية من شركاء SaaS لمساعدة العملاء على تلبية حالات استخدام محددة في سلسلة التوريد.
قد يكون التركيز الفني لشركة IBM وخلفيتها في التقنيات المتقدمة أحيانًا غير متوافق مع جاهزية العملاء المحتملين. من التحديات الأخرى التكاليف وتفضيل العملاء للتحديثات التقنية المحدودة بدلًا من التحول الشامل للأعمال. للتعامل مع مسألة الجاهزية التقنية لبعض العملاء، نفَّذت IBM إثباتات مفاهيم داخل عملياتها الخاصة.
يجب على الشركات المصنِّعة في جميع الصناعات والمناطق الجغرافية النظر في IBM عند البحث عن شريك قادر على التعامل مع عدة مورِّدي منتجات لسلاسل التوريد، بما في ذلك Oracle وSAP، لتحقيق قيمة إدارة سلسلة التوريد وتحويلها على مستوى عالمي مع قدرات تقنية قوية. سيقدِّر بعض العملاء أن IBM تستخدم سلسلة التوريد الخاصة بها كميدان لاختبار منهجيتها.
