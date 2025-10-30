الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

حصلت شركة IBM على جائزة IDC 2025 SaaS CSAT Award في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي للعام الثاني على التوالي

حصلت شركة IBM على جائزة IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction Award (CSAT) للحوكمة المالية والمخاطر والامتثال (GRC)، تقديرًا لجهود الشركة لعامين متتاليين.

نشرت ١٠/٣٠/٢٠٢٥
رسم توضيحي رقمي لبنك أو مبنى حكومي مع شريط ومخطط انسيابي يمثلان الواجهة

يأتي هذا التقدير في أعقاب حصولنا العام الماضي على جائزة IDC 2024 SaaS CSAT، الأمر الذي نرى أنه يؤكد مجددًا على قدرة شركة IBM الثابتة على تقديم حلول برمجيات كخدمة (SaaS) موثوق بها، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومؤمنة للبيانات، ما يمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي بفاعلية في مشهد مالي يزداد تعقيدًا.

IDC 2025: أعلى مستوى من رضا العملاء عبر قدرات حوكمة والمخاطر والامتثال الأساسية

قام استطلاع IDC SaaS Path Survey 2025 بتقييم أكثر من 2900 مؤسسة عالميًا، لقياس مستوى الرضا عبر ما يزيد عن 30 مقياسًا. حصلت شركة IBM مرة أخرى على المركز الأول ضمن المجموعة الأعلى تسجيلًا بين موردي حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي، حيث سلَّط العملاء الضوء على ما يلي:

  • علامة تجارية موثوق بها وقيمة إجمالية مقدمة
  • سهولة التنفيذ والتكامل
  • ميزات ووظائف متفوقة
  • دعم يليق بمستوى المؤسسات وأمن قوي للبيانات
  • قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وشراكات قوية عبر منظومة متكاملة

كما هو موضح في مخطط رادار رضا العملاء الصادر عن IDC (الشكل 1، الصفحة 1 من التقرير)، تفوقت شركة IBM على متوسط أداء الشركات النظيرة في كل الأبعاد تقريبًا، خاصةً من ناحية موثوقية المنتج، والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والخبرة المتخصصة في المجال.

تعزيز الابتكار والقيمة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي

وفقًا لنتائج IDC، تخطط أكثر من 50% من المؤسسات العالمية لزيادة إنفاقها على تطبيقات الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي المعتمدة على البرمجيات كخدمة (SaaS) خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مع التركيز على مجالات مثل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإعداد التقارير المتقدمة، وتعميق تكاملات المنظومة. تواصل شركة IBM استمرار الاستثمار بشكل استراتيجي في هذه المجالات - الجمع بين الأتمتة والبنية السحابية الأصلية وذكاء المخاطر لمساعدة العملاء على تسريع الامتثال وتعزيز صناعة القرار

وكما أشارت شركة IDC، فقد صنف عملاء IBM الشركة فوق المتوسط في كل فئة رئيسية، مع درجات قوية بشكل خاص فيما يتعلق بالقدرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسهولة التكامل، وأداء إدارة البيانات. ويؤكد هذا التميز المستمر على التزامنا الدؤوب بمواءمة الابتكار التكنولوجي مع نتائج العملاء.

مُعترف بها كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape 2025 لبرمجيات الحوكمة والمخاطر والحوكمة، وذلك في تقرير IDC MarketScape 2025

ويأتي هذا في أعقاب تصنيفنا كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape لموردي برمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) عالميًا لعام 2025.

وفقًا للتقرير، "توفر منصة OpenPages من IBM إمكانيات شاملة لإدارة المخاطر والامتثال عبر المؤسسات مع جميع الميزات التي يمكن لمؤسسة إدارة المخاطر والامتثال الناضجة الاستفادة منها." ونحن نؤمن بأن هذه التقديرات من IDC تؤكد على الريادة الشاملة لشركة IBM - سواء في رضا العملاء أو القدرة السوقية - في مجال برمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي.

نجاح مشترك مع عملائنا

في شركة IBM، لا تُعدُّ هذه الجوائز مجرد انعكاس لتقنيتنا، بل تُعدُّ أيضًا انعكاسًا للثقة والتعاون الذي نتقاسمه مع عملائنا في جميع أنحاء العالم. حيث تم تصميم كل تطبيق وكل تحسين مستند إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تجاوز مرحلة الامتثال، ما يؤدي إلى تحويل الحوكمة وإدارة المخاطر إلى مزايا استراتيجية.

نشكر عملاءنا على ثقتهم وشراكتهم المستمرة، كما نشكر شركة IDC على تقديرها لالتزامنا الثابت بالتميز.

نبذة عن جائزة IDC SaaS CSAT

تُكرِّم جائزة IDC SaaS CSAT كبار مورّدي البرمجيات كخدمة (SaaS) الحاصلين على أعلى تصنيفات لرضا العملاء في كل سوق، بناءً على الردود الواردة من أكثر من 2900 مؤسسة حول العالم. حيث تغطي التقييمات أكثر من 30 مقياسًا للأداء عبر أبعاد استخدام المنتج والتنفيذ والعلاقة مع البائعين، بما في ذلك الثقة وسهولة الاستخدام والابتكار والدعم وتحقيق القيمة.

