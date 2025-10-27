منصة IBM Digital Asset Haven: إطلاق العنان لعمليات الأصول الرقمية الآمنة والقابلة للتوسع

يتسارع التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة القائمة على سلسلة الكتل. ومع زيادة اعتماد الأصول المرمزة والعملات المستقرة، تحتاج المؤسسات إلى التطور والمواكبة.

ومع ذلك، تواجه العديد من المجموعات تحديات مثل الأنظمة المجزأة، وضعف التكامل مع عمليات سير العمل في المؤسسة، والنضج الأمني المحدود والمتطلبات التنظيمية المعقدة. وتواجه العديد من الشركات أيضًا صعوبة في التنسيق بين وحدات الأعمال والعثور على شركاء تقنيين طويلي الأمد يتمتعون بالحجم المطلوب والمصداقية لدعم استراتيجيتهم.

تم تصميم IBM Digital Asset Haven للتغلب على هذه الحواجز من خلال تقديم طبقة تنسيق متكاملة تتكامل مع عمليات المؤسسة، وتوحد الأنظمة المجزأة وتوفر المرونة التشغيلية طويلة المدى التي تتطلبها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.