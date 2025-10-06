من لوحات المعلومات الثابتة إلى العمل الاستباقي: تطوُّر Db2 Intelligence Center

في غضون ثلاثة أشهر فقط، انتقل Db2 Intelligence Center من مرحلة الإطلاق ليصبح منصة التحكم التي يعتمد عليها مسؤولو قواعد البيانات (DBAs) يوميًا لإنجاز أعمالهم. كل إصدار قدَّم دفعة واضحة نحو إدارة استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عند الإطلاق، قدَّمنا مراقبة مخصصة تشمل أكثر من 50 مقياسًا رئيسيًا تغطي الأداء وإدارة التخزين وأعباء عمل قواعد البيانات عبر عدة قواعد، لتوفير رؤية موحَّدة لمسؤولي قواعد البيانات. استنادًا إلى هذا الأساس، يسعدنا إطلاق إصدار جديد من Db2 Intelligence Center يقدِّم مجموعة رئيسية من التحديثات:

تحليل تأثير الفهارس: لطالما كان ضبط الاستعلامات عملية تحتاج إلى موازنة دقيقة. قد يؤدي أحد الفهارس إلى تسريع استعلام واحد لكنه يعرِّض استعلامًا آخر للتباطؤ. من خلال تحليل تأثير الفهارس، يمكن لمسؤولي قواعد البيانات تقييم قرارات الفهرسة عبر أنواع الاستعلامات والفترات الزمنية المحددة، للتعرُّف بالضبط على أعباء العمل التي ستتأثر قبل تطبيق التغييرات على بيئة الإنتاج. وهذا يعني تقليل الحاجة إلى التراجع عن التعديلات، واتخاذ قرارات ضبط قائمة على البيانات بسرعة أكبر، وزيادة استقرار أعباء العمل في البيئات المعقدة.

توسيع نطاق المراقبة: إضافة 64 مؤشرًا جديدًا تغطي التوافر والأداء وسلوك أعباء العمل؛ لتوفير رؤية غير مسبوقة.

مَعلمات التكوين في متناول يديك: غالبًا ما يعني الحفاظ على توافق قواعد البيانات مع احتياجات أعباء العمل التعامل مع سطور الأوامر أو أدوات منفصلة. يُتيح لك Intelligence Center الآن عرض وتحرير مَعلمات التكوين مباشرةً من وحدة التحكم، ما يمنحك: ضبط أداء مخصصًا لأعباء العمل في مكان واحد، وتقليل مخاطر التعطل الناتج عن أخطاء التكوين اليدوية، وتوصيات شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لبيئتك.

مع هذه التحسينات، نواصل تقديم ما يشير مسؤولو قواعد البيانات إلى أنه يمنحهم القوة الكبرى: إدارة مبسَّطة وأداء استباقي وأمان على مستوى المؤسسات. كما أنه يمهد الطريق لشيء أكبر: وكلاء الذكاء الاصطناعي Db2.

نحن في مرحلة الاستكشاف المبكر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لمسؤولي قواعد بيانات Db2 تجاوز لوحات المعلومات والمراقبة لتقديم تجربة إدارة جديدة. ركَّزت النماذج الأولية المبكرة على ثلاثة مجالات حرجة في عمليات قواعد البيانات:

استكشاف أخطاء الأداء وإصلاحها بشكل أكثر ذكاءً: يُعَد تباطؤ الأداء أكبر مستهلك للوقت بالنسبة إلى مسؤولي قواعد البيانات، حيث أشار 62% منهم إلى أن حل مشكلات الأداء هو النشاط الأكثر استهلاكًا للوقت.* يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 على ربط الإشارات تلقائيًا وشرح ما تغيَّر، ما يساعد الفِرَق على تحديد الأسباب الأساسية في دقائق بدلًا من ساعات.

التشخيص الاستباقي للحالة والتغييرات: أفضل طريقة لتقليل التعامل مع الأزمات هي منع المشكلات قبل تصاعدها. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 على فحص أنماط أعباء العمل والأساسيات المرجعية للموارد وتغييرات التكوين بشكل مستمر للتنبيه بالمخاطر بشكل استباقي، بحيث يبقى العمل المخطط له متقدمًا على الحوادث غير المخطط لها.

في النهاية، تقدِّم هذه التطورات ما يهم حقًا: السرعة والأمان والبساطة. يتعافى مسؤولو قواعد البيانات بسرعة أكبر ويقضون وقتًا أقل في التعامل مع الأزمات، بينما يحصل قادة تكنولوجيا المعلومات على حوكمة وموثوقية أقوى، ويبني المطورون منصة تحافظ على تشغيل التطبيقات الحيوية دون انقطاع.

إذا أردت المشاركة في صياغة رحلة وكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 معنا، تابعنا للحصول على الوصول المبكر.