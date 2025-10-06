من لوحات المعلومات الثابتة إلى العمل الاستباقي: تطوُّر Db2 Intelligence Center

في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا Db2 Intelligence Center، وحدة تحكُّم لإدارة قواعد البيانات من الجيل الجديد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتوفير رؤية موحَّدة ومتكاملة للمؤسسات حول أسطول قواعد بيانات Db2 الخاص بها. من المراقبة المتقدمة إلى ضبط الاستعلامات المدمج والأتمتة، تم تصميم Intelligence Center وفق مبدأ بسيط: ينبغي لمسؤولي قواعد البيانات عدم التعامل مع نصوص برمجية هشة وأدوات منفصلة فقط لضمان استمرار تشغيل أعباء العمل الحيوية.
منذ الإطلاق في يونيو 2025، واصلنا الابتكار وتقديم التطورات الجديدة. توسِّع التحديثات الأخيرة في Db2 Intelligence Center نطاق الرؤية والتحكم والحوكمة، لجعل إدارة Db2 أبسط وأكثر ذكاءً وأمانًا للمؤسسات.
في غضون ثلاثة أشهر فقط، انتقل Db2 Intelligence Center من مرحلة الإطلاق ليصبح منصة التحكم التي يعتمد عليها مسؤولو قواعد البيانات (DBAs) يوميًا لإنجاز أعمالهم. كل إصدار قدَّم دفعة واضحة نحو إدارة استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
عند الإطلاق، قدَّمنا مراقبة مخصصة تشمل أكثر من 50 مقياسًا رئيسيًا تغطي الأداء وإدارة التخزين وأعباء عمل قواعد البيانات عبر عدة قواعد، لتوفير رؤية موحَّدة لمسؤولي قواعد البيانات. استنادًا إلى هذا الأساس، يسعدنا إطلاق إصدار جديد من Db2 Intelligence Center يقدِّم مجموعة رئيسية من التحديثات:
مع هذه التحسينات، نواصل تقديم ما يشير مسؤولو قواعد البيانات إلى أنه يمنحهم القوة الكبرى: إدارة مبسَّطة وأداء استباقي وأمان على مستوى المؤسسات. كما أنه يمهد الطريق لشيء أكبر: وكلاء الذكاء الاصطناعي Db2.
نحن في مرحلة الاستكشاف المبكر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لمسؤولي قواعد بيانات Db2 تجاوز لوحات المعلومات والمراقبة لتقديم تجربة إدارة جديدة. ركَّزت النماذج الأولية المبكرة على ثلاثة مجالات حرجة في عمليات قواعد البيانات:
في النهاية، تقدِّم هذه التطورات ما يهم حقًا: السرعة والأمان والبساطة. يتعافى مسؤولو قواعد البيانات بسرعة أكبر ويقضون وقتًا أقل في التعامل مع الأزمات، بينما يحصل قادة تكنولوجيا المعلومات على حوكمة وموثوقية أقوى، ويبني المطورون منصة تحافظ على تشغيل التطبيقات الحيوية دون انقطاع.
إذا أردت المشاركة في صياغة رحلة وكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 معنا، تابعنا للحصول على الوصول المبكر.
تجمع Db2 بين عقود من الثقة المؤسسية وأداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة ذكية وحوكمة من فئة المؤسسات. مع أحدث ابتكارات Intelligence Center، تواصِل Db2 رفع المعايير لما يمكن أن تتوقعه المؤسسات من قاعدة بيانات حديثة: توفُّر دائم وحوكمة من فئة المؤسسات وعمليات استباقية تتكيف في الوقت الفعلي.
