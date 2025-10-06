تعزيز الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسات من خلال أحدث تحديثات Db2

في TechXchange 2025، نعرض أحدث ابتكارات Db2 التي تساعد المؤسسات على التحديث اليوم والاستعداد للمستقبل.
تواجه المؤسسات اليوم ضغوطًا مستمرة: فحجم البيانات يزداد، والأعمال أصبحت أكثر تعقيدًا، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طرق المنافسة بين الشركات. وتتطلب مواجهة هذه التحديات أكثر من مجرد قاعدة بيانات - فالأمر يحتاج إلى أساس حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتميز بالأداء العالي والأمان وإدارة البيانات على نطاق واسع.
الإصدار القادم من Db2، 12.1.3، يعزز دور Db2 كقاعدة بيانات مؤسسية جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومصممة للتعامل مع أعباء العمل ذات المهام الحساسة وكثيفة البيانات. يقدِّم هذا التحديث تحسينات كبيرة في ثلاثة مجالات:
تعمل هذه التحسينات على تقليل فترات التعطل، وتعزيز إنتاجية المطورين، وتوفِّر للمؤسسات أساسًا أكثر أمانًا وقابلية للتوسع لبناء تطبيقات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي - ما يبرز كيف يستخدم Db2 الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المحرك لتحقيق الأداء والثقة. ترقبوا التوفر العام للإصدار 12.1.3 من Db2 في 5 نوفمبر 2025 واستكشِف الإمكانات الكاملة لـ Db2.
بعد ثلاثة أشهر فقط من الإطلاق، أصبح مركز الذكاء هو منصة التحكم الأساسية لإدارة Db2. قدَّم الإصدار الأخير موجة ثانية من الابتكار تهدف إلى تقليل التعامل مع المشكلات الطارئة ومنح مسؤولي قواعد البيانات سيطرة أكثر استباقية. تشمل النقاط البارزة ما يلي:
توسِّع هذه التحديثات أساس موثوقية Db2 على مستوى المؤسسات من خلال إدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة موحَّدة وأمان موثوق به. كما تمثِّل هذه خطوة مبكرة نحو مستقبل Db2 القائم على الوكلاء، حيث تظهر الرؤى بشكل استباقي وتصبح الإدارة أبسط وأذكى وأكثر أمانًا. ترقبوا الوصول المبكر وفرصة المساهمة في تشكيل مسار Db2 القائم على الوكلاء.
يقول كلٌّ من Robert Kramer وPatrick Moorhead من Moor Insights & Strategy: "تواصِل Db2 التطور لتلبية احتياجات المؤسسات التقليدية والمتطلبات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الهجينة". "تم بناء هيكلها حول أولويات اليوم الأساسية: التوافر والنزاهة والأداء والاستعداد للذكاء الاصطناعي - ما يساعد الفِرَق على التعامل مع تعقيد البيانات المتزايد بجهد يدوي أقل".
يجمع Db2 بين عقود من الثقة المؤسسية والأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والإدارة المؤسسية على مستوى عالٍ. مع 12.1.3، أحدث ابتكارات مركز الذكاء، تواصِل Db2 رفع معايير ما يمكن أن تتوقعه المؤسسات من قاعدة بيانات حديثة: توافر دائم وحوكمة بمستوى المؤسسات وعمليات استباقية تتكيف في الوقت الفعلي.
ويستند هذا إلى مقارنة مع الإصدار السابق 12.1.2.