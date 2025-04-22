يُعَد أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية في ظل تطور التكنولوجيا السريع اليوم. مع استفادة الشركات من السحابة الهجينة، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الرقمية، أصبحت حماية البيانات الحساسة مثل السجلات المالية، والملكية الفكرية، ومعلومات التعريف الشخصية (PII) أكثر أهمية من أي وقت.

تعتمد المؤسسات حول العالم على IBM Db2 لحماية بياناتها الأكثر حساسية أثناء التعامل مع أعباء العمل المعقدة، وضمان الامتثال لأعلى معايير التنظيم والخصوصية. يتميز IBM Db2 من الأساس بميزات أمان قوية مدمجة، بما في ذلك الضوابط المستندة إلى الأدوار، والتشفير، وإمكانيات التسجيل التفصيلية. وتمكِّن هذه الميزات المؤسسات من حماية بياناتها الحيوية من خلال ضمان وصول المستخدمين المصرَّح لهم فقط، وتشفير البيانات لمنع الكشف غير المصرَّح به، وتوفير سجلات تدقيق لدعم جهود الامتثال. كما أن تعزيز Db2 بمزيد من طبقات الرؤية والأتمتة يمكن أن يساعد المؤسسات على التصدي للمخاطر المتطورة، مثل التهديدات الداخلية التي قد تكلف الشركات ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل حادثة. ومن بين المخاطر أيضًا سرقة واستغلال بيانات الاعتماد الصالحة، حيث سجلت زيادة بنسبة 71% سنويًا كوسيلة يستخدمها المهاجمون لاستغلال الثغرات الأمنية.

وهنا يأتي دور IBM Guardium Data Protection: حيث يقدِّم Guardium قدرات متقدمة مصممة خصيصًا للاندماج بسلاسة مع بيئات Db2. ومن خلال الجمع بين الأمان القوي الأصلي في Db2 والرؤية المتقدمة التي يوفرها Guardium، يمكنك تحقيق حماية لا مثيل لها لبياناتك الحيوية. حاليًا، نقدِّم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا حصريًا لمدة 90 يومًا لتجربته بنفسك.