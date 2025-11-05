IBM Db2 12.1.3 متوفر الآن بشكل عام: تطوير الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسة

يستمر Db2 في تقديم موثوقية وتوافر لا مثيل لهما للمؤسسات التي تدير أنظمة معاملات ذات مهمة حساسة وكبيرة الحجم تتطلب استمرار مدة التشغيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعدم فقدان البيانات. وتعمل أحدث التحسينات على Db2 pureScale على تعزيز مرونتها وقابليتها للتوسع:

يضمن دعم الطوبولوجيا المختلطة لـ pureScale مع HADR التعافي من الكوارث حتى عندما لا تكون التكوينات الأساسية والاحتياطية متطابقة، ما يقلل من فترة التعطل.

التعافي من الكوارث حتى عندما لا تكون التكوينات الأساسية والاحتياطية متطابقة، ما يقلل من فترة التعطل. وتعمل الترقية أو الاستعادة باستخدام صور النسخ الاحتياطية من المستوى الأدنى على تبسيط عمليات الترحيل، ما يمكّن مديري إدارة الأعمال من تطوير الأنظمة بثقة.

على تبسيط عمليات الترحيل، ما يمكّن مديري إدارة الأعمال من تطوير الأنظمة بثقة. توفر تحسينات AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) تحسينًا في الأداء يصل إلى 40%، ما يؤدي إلى تسريع أحمال التشغيل كثيفة البيانات.*

تحسينًا في الأداء يصل إلى 40%، ما يؤدي إلى تسريع أحمال التشغيل كثيفة البيانات.* يتم الآن دعم مجموعات pureScale المشتتة جغرافيًا (GDPC) مع نظام Pacemaker لعمليات النشر المحلية. ويمكن لـ GDPC مع pureScale أيضًا تمكين عمليات النشر النشطة متعددة المناطق على AWS وAzure للعمليات العالمية بأقل زمن انتقال.

تعمل القدرات على تعزيز Db2 بصفته قاعدة البيانات المؤسسية الأكثر مرونة للعمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي بيئة.