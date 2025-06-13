IBM Data Gate for watsonx 1.2 وData Gate for z/OS 3.2

13 يونيو 2025

المؤلفون

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

تتوفر الآن IBM® Data Gate for watsonx 1.2 وData Gate for z/OS 3.2 بشكل عام مع قدرات وميزات إضافية محسّنة.

منذ إطلاق IBM® Data Gate for watsonx، لاقت صدىً واسعًا لدى العملاء بطرق عديدة:

  • تمكين عملائنا من مزامنة بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي الخاصة بهم بسلاسة في watsonx.data، وهي بحيرة البيانات الهجينة والمفتوحة الوحيدة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية.
  • تقديم نهج فائق الكفاءة لاستخدام أحدث بيانات Z لأعباء العمل التحليلات والذكاء الاصطناعي، ونشر بيانات الكمبيوتر المركزي من خلال بروتوكول مزامنة متكامل زمن انتقال قصير وعالية الإنتاجية.
  • تمت مزامنة مصادر بيانات IBM® Z الرئيسية بما في ذلك Db2 for z/OS وVSAM وIMS مع تنسيق جدول بيانات مفتوح المصدر من Iceberg للوصول إليها بواسطة watsonx.data.

تعتبر بوابة بيانات IBM® Data Gate for watsonx 1.2 قفزة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتحسين الوصول إلى السحابة الهجينة ودمج بيانات IBM® Z مع التقنيات المتطورة في إطار تصميم التطبيقات الحديثة. فهي تجلب مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة المصممة لتعزيز بيانات Z والتآزر الذكاء الاصطناعي.

تعد Data Gate for z/OS 3.2 خدمة أساسية توفر IBM Z®  data وDb2 for z/OS وVSAM وIMS إلى Data Gate for watsonx . كما أنها توفر بيانات متزامنة من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. يجلب الوصول عالي السرعة إلى البيانات المدمجة من Db2 لنظام التشغيل z/OS مزايا متعددة مثل تحسين الوصول إلى السحابة الهجينة والتحليلات المتسارعة والذكاء الاصطناعي مع تقليل التكلفة والجهد.

ما الجديد في آخر التحديثات؟ 

توفر Data Gate for watsonx 1.2 قدرات وميزات إضافية محسنة:

  • تحسين الاتصال الذكي والأمن: تقدم بوابة بيانات IBM® Data Gate for watsonx 1.2 دعم AWS Assume Role With Web Identity، مما يتيح الكتابة الآمنة لبيانات IBM® Z إلى حاويات AWS S3. تعزز هذه الميزة التزام شركة IBM بتوفير أعلى مستويات الأمان والمرونة في البيئات السحابية. قامت شركة IBM أيضًا بتوسيع نطاق الدعم ليشمل كتابة بيانات IBM® Z إلى بحيرة البيانات التخزين حاويات Gen 2، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين.
  • المصادقة المستندة إلى الشهادة: صاحب إطلاق هذا الإصدار، تنفيذ المصادقة المستندة إلى الشهادات لاتصالات مصدر Db2 for z/OS. يعمل هذا التحسين على تحصين أمن البيانات وتبسيط عملية المصادقة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات.
  • تحسينات في الأداء وقابلية التوسع: تم تنفيذ العديد من التحسينات مع هذا الإصدار لتعزيز أداء التحميل وضمان معالجة البيانات بكفاءة في ظل أعباء العمل الثقيلة. وقد شمل هذا: أ) إدارة محسّنة للذاكرة من أجل تحويل بيانات Iceberg بكفاءة، حتى في ظل أعباء العمل الثقيلة؛ ب) التخزين المؤقت لإدارة المعاملات المستخدمة بشكل متكرر ووظائف تحويل البيانات الجليدية لتعزيز أداء كتابة مخزن الكائنات.

يتضمن IBM® Data Gate for z/OS 3.2 أيضًا المصادقة المستندة إلى الشهادة لمصادر Db2 for z/OS كميزة مهمة. فهو يجلب العديد من الفوائد لعملائنا مثل تحسين الوصول إلى السحابة الهجينة وتسريع التحليلات والذكاء الاصطناعي مع تقليل التكلفة والجهد.

جلب بيانات IBM® Z إلى الذكاء الاصطناعي

تمثل IBM® Data Gate for watsonx 1.2 وIBM® Data Gate for z/OS 3.2 تطورًا كبيرًا في استراتيجية IBM للسحابة الهجينة. من خلال تلبية احتياجات العملاء، وتعزيز الأمن، وتحسين الأداء، فإنه يمهد الطريق للتكامل بسلاسة لبيانات Z مع watsonx.data.

ندعوك لاستكشاف هذه الميزات الجديدة ونتطلع إلى تلقي التعليقات بينما نواصل الابتكار وتمكين مسيرة تحولك القائمة على البيانات.

استكشف IBM® Data Gate

سجل لحضور الندوة عبر الإنترنت القادمة

