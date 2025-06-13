13 يونيو 2025
تتوفر الآن IBM® Data Gate for watsonx 1.2 وData Gate for z/OS 3.2 بشكل عام مع قدرات وميزات إضافية محسّنة.
منذ إطلاق IBM® Data Gate for watsonx، لاقت صدىً واسعًا لدى العملاء بطرق عديدة:
تعتبر بوابة بيانات IBM® Data Gate for watsonx 1.2 قفزة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتحسين الوصول إلى السحابة الهجينة ودمج بيانات IBM® Z مع التقنيات المتطورة في إطار تصميم التطبيقات الحديثة. فهي تجلب مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة المصممة لتعزيز بيانات Z والتآزر الذكاء الاصطناعي.
تعد Data Gate for z/OS 3.2 خدمة أساسية توفر IBM Z® data وDb2 for z/OS وVSAM وIMS إلى Data Gate for watsonx . كما أنها توفر بيانات متزامنة من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. يجلب الوصول عالي السرعة إلى البيانات المدمجة من Db2 لنظام التشغيل z/OS مزايا متعددة مثل تحسين الوصول إلى السحابة الهجينة والتحليلات المتسارعة والذكاء الاصطناعي مع تقليل التكلفة والجهد.
توفر Data Gate for watsonx 1.2 قدرات وميزات إضافية محسنة:
يتضمن IBM® Data Gate for z/OS 3.2 أيضًا المصادقة المستندة إلى الشهادة لمصادر Db2 for z/OS كميزة مهمة. فهو يجلب العديد من الفوائد لعملائنا مثل تحسين الوصول إلى السحابة الهجينة وتسريع التحليلات والذكاء الاصطناعي مع تقليل التكلفة والجهد.
تمثل IBM® Data Gate for watsonx 1.2 وIBM® Data Gate for z/OS 3.2 تطورًا كبيرًا في استراتيجية IBM للسحابة الهجينة. من خلال تلبية احتياجات العملاء، وتعزيز الأمن، وتحسين الأداء، فإنه يمهد الطريق للتكامل بسلاسة لبيانات Z مع watsonx.data.
ندعوك لاستكشاف هذه الميزات الجديدة ونتطلع إلى تلقي التعليقات بينما نواصل الابتكار وتمكين مسيرة تحولك القائمة على البيانات.