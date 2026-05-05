IBM Data Gate for Confluent: تحويل بيانات Z إلى إجراءات في الوقت الفعلي

تحويل بيانات IBM Z إلى تدفق مستمر في الوقت الحقيقي على نطاق واسع لدعم الذكاء الاصطناعي ونمو الأعمال.
نحن متحمسون لتقديم IBM Data Gate for Confluent، وهي قدرة جديدة تجلب بيانات IBM Z إلى قلب أساس البيانات الحديثة في الوقت الحقيقي التي تدعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
تستمر أنظمة IBM Z في تشغيل أعباء عمل المعاملات ذات المهام الحساسة للعديد من أكبر المؤسسات في العالم، مما يولد تدفقاً هائلاً وقيماً للغاية من البيانات. ومع ذلك، في العديد من المؤسسات، فإن هذه البيانات التي تبقى محصورة داخل z Systems غالبًا ما يتم تسليمها عبر عمليات مجمعة تحد من قدرتها على تقديم أتمتة ذكية ورؤى في الوقت المناسب.
وفي الوقت نفسه، تنتقل المؤسسة بسرعة من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده على نطاق واسع. وكجزء من عملية استحواذ شركة IBM مؤخراً على شركة Confluent، فإننا نعمل على تعزيز رؤيتنا المتمثلة في جعل البيانات الآنية والموثوقة والمتدفقة باستمرار أساساً للذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية للمؤسسات.
تم تصميم IBM Data Gate for Confluent لمعالجة هذا التحدي من خلال جلب بيانات IBM Z إلى نسيج البيانات في الوقت الفعلي الذي يدعم التطبيقات الحديثة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
تمكّن بوابة بيانات IBM Data Gate for Confluent مجموعة من بث التغييرات من Db2 for z/OS مباشرةً إلى Confluent، وتحويل بيانات المعاملات إلى تدفق مستمر من الأحداث في الوقت الفعلي التي تدعم حالات الاستخدام مثل التنبيهات في الوقت المناسب في الخدمات المالية، والكشف الفوري عن الاحتيال والإدارة الاستباقية للتعطيل في مجال النقل - ما يحسن الاستجابة وتجربة العملاء.
تسد هذه القدرة فجوة حساسة في بنى المؤسسات. وبدلاً من الاعتماد على المستخلصات الدفعية المتأخرة أو عمليات التكامل المخصصة المعقدة، يمكن للمؤسسات الآن إتاحة بياناتها الأكثر موثوقية على الفور عبر التطبيقات والأنظمة.
تم تصميم الحل بشكل أصلي لـ Confluent، وهو حل يتكامل بسلاسة مع بيئات البث الحالية، ما يوفر طريقة موحدة وقابلة للتوسع لربط IBM Z مع النظم الإيكولوجية الحديثة للبيانات. وبذلك، تساعد المؤسسات على تأسيس قاعدة بيانات موحدة في الوقت الحقيقي—حيث يمكن للتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي العمل بناء على البيانات أثناء توليدها.
تم تصميم IBM Data Gate for Confluent على بنية حديثة قائمة على الأحداث تتيح نقل البيانات بسلاسة من IBM Z إلى منصة Confluent، وهو خيار نشر فئة المؤسسات من Confluent للبيئات المحلية والخاصة.
وعلى مستوى عالٍ، يقوم الحل بالتقاط التغييرات من Db2 for z/OS باستخدام التقاط البيانات الفعال القائم على السجلات، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على أعباء عمل المعاملات الأساسية. تم تحسين IBM Data Gate من أجل كفاءة الحاسوب المركزي، حيث أن ما يصل إلى 96% من معالجتها مؤهلة للتنفيذ على محركات zIIP، ما يقلل بشكل كبير من تكاليف وحدة المعالجة المركزية مع الحفاظ على إنتاجية عالية. ثم يتم بث هذه التغييرات إلى منصة Confluent من خلال تكامل أصلي مع Kafka Connect، حيث تنشر كتدفقات أحداث منظمة.
يتم تسليم البيانات بتنسيقات أحداث موحدة، مما يسمح باستهلاكها بسهولة من قبل مجموعة كبيرة من الأنظمة النهائية، بما في ذلك منصات التحليلات والخدمات المصغرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. من خلال تنظيم البيانات في Event Streams، تتيح البنية لعدة مستهلكين الوصول إلى نفس البيانات في الوقت الحقيقي دون تحميل إضافي على الكمبيوتر المركزي.
كما يدعم الحل أيضاً كلاً من اللقطات الأولية لمجموعة البيانات وتدفق التغيير المستمر، ما يسمح للمؤسسات بتضمين مجموعة البيانات الحالية والحفاظ على مزامنتها باستمرار مع إنشاء بيانات جديدة.
من خلال إلغاء القفل للوصول اللحظي إلى بيانات IBM Z، تمكن بوابة بيانات IBM لصالح Confluent فئة جديدة من نتائج الأعمال والتقنية.
وعلى نطاق أوسع، تتيح هذه الإمكانية التحول إلى الخدمات المصغرة القائمة على الأحداث، حيث تتفاعل التطبيقات بشكل فوري مع أحداث الأعمال بدلاً من الاعتماد على عمليات تكامل مترابطة بإحكام. كما أنها توفر أساساً حساساً للبيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء، مما يضمن عملهم على معلومات حديثة وموثوقة بدلاً من البيانات القديمة.
ومع توسع المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، فإن القدرة على الوصول إلى البيانات والعمل عليها في الوقت الحقيقي ستحدد النجاح. مع بوابة بيانات IBM Data Gate for Confluent، لم تعد بيانات IBM Z محصورة في أنظمة المعاملات - بل أصبحت جزءًا من تدفق البيانات المستمر في الوقت الفعلي الذي يدعم التطبيقات الذكية وصناعة القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي.
الأمر لا يقتصر على التكامل فحسب، بل يتعلق بتحويل كيفية استخدام الشركات للبيانات الأكثر قيمة - وتحويلها إلى الأصل ديناميكي على مستوى المؤسسة بأكملها يدفع اتخاذ الإجراءات بسرعة الأعمال.
