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الذكاء الاصطناعي الأمن

تقدم IBM Consulting خدمات الكشف عن تهديدات الهوية ومعالجتها لحلول Microsoft Security

تقدم IBM Consulting الآن خدمات لمنصة الأمان الشاملة من Microsoft، مدعومة بخبرة IBM في مجال الهوية وقدراتها في إدارة الخدمات.

تاريخ النشر 15 يونيو 2026

أصبحت الهجمات القائمة على الهوية ناقلاً رئيسياً للاختراقات الأمنية. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تفتقر إلى منهجية متسقة لربط إشارات الهوية عبر مختلف الأنظمة، وتحديد الأولويات لما هو جوهري، وتنفيذ إجراءات الاستجابة مع ضمان الحوكمة والمساءلة. الفجوة واضحة: الانتقال من مرحلة الكشف إلى مرحلة الإجراءات الموائمة للحوكمة.

تقدم IBM Consulting الآن خدمات استشارية لحلول Microsoft Security لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال توفير الخبرة في إدارة الهوية والوصول، بالإضافة إلى قدرات الخدمات المُدارة اللازمة لتحويل منصة أمن Microsoft الشاملة إلى عمليات معالجة خاضعة للحوكمة وعلى مستوى المؤسسات الكبرى. النتيجة هي حل للكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) يتسم بالقوة التقنية والنضج التشغيلي.

IBM Consulting لحلول Microsoft Security

الأساس: Microsoft Security

توفر Microsoft الأساس لمنصة الأمان — حيث توفر قياسات عن بُعد متعمقة، وتحليلات، وآليات تنفيذ عبر دورة حياة الهوية بالكامل. يتم توحيد وتحليل الإشارات الواردة من Microsoft Entra و Microsoft Defender و Microsoft Purview و Microsoft Intune وسجلات نشاط Azure ضمن Microsoft Sentinel وبحيرة بيانات Sentinel، مما يؤدي إلى إنشاء نسيج بيانات أمني شامل وجاهز للذكاء الاصطناعي.

تتيح هذه الركيزة رؤية شاملة عبر النطاقات المختلفة، وتوفر إشارات هوية مترابطة، بالإضافة إلى تحليلات قابلة للتوسع تغطي البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية على حد سواء. في هذه البنية، تعمل Microsoft كنظام للكشف والربط والتنفيذ.

الامتداد: IBM Consulting

تستند IBM Consulting ITDR إلى أساسات Microsoft هذه لتفعيل برنامج معالجة التهديدات المتعلقة بالهوية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال دمج عقود من خبرة IBM في مجال أمن الهوية، مع قدرات الذكاء الاصطناعي الموثوقة التي تتميز بها IBM. تضيف ميزة الربط الخاص بالهوية وإدارة الحالات، وتوصيات معالجة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتوافقة مع السياسات، بالإضافة إلى مهام سير عمل معالجة محوكمة بإشراف بشري، وتقديم خدمات مُدارة على مستوى المؤسسات الكبرى.

ببساطة: تتولى Microsoft كشف التهديدات وتفعيل آليات التنفيذ، بينما تتحمل IBM المسؤولية التشغيلية لمعالجة تهديدات الهوية الخاضعة للحوكمة.

كيف تعمل خدمة IBM ITDR

تعمل خدمة IBM ITDR على تحويل إشارات Microsoft إلى إجراءات ملموسة من خلال سير عمل منظم يركز على الهوية:

  1. ربط الإشارات ضمن حالات معتمدة على الهوية: تقوم تقنية IBM ITDR بتجميع إشارات الهوية عبر حزمة أمان Microsoft والأنظمة الإضافية، مما يبني رؤية سياقية لكل سيناريو من سيناريوهات مخاطر الهوية.
  2. وضع المخاطر في سياقها وتوضيح التأثير: تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحويل التنبيهات الأولية إلى تقارير مترابطة ذات صلة بالأعمال، بما في ذلك درجات تقييم المخاطر، ومستويات الثقة، وملخصات بلغة واضحة ومبسطة.
  3. توصية بإجراءات متوافقة مع السياسات: تقترح الخدمة إجراءات معالجة تتوافق مع سياسات الأمان والامتثال، مثل إلغاء الجلسات، وتشديد المصادقة متعددة العوامل، وتقييد الصلاحيات، وتدوير بيانات الاعتماد—بالاستناد إلى مكتبة IBM الموثوقة التي تضم أدلة عمل مُثبتة الفعالية.
  4. التنفيذ مع الالتزام بالحوكمة والقابلية للتدقيق: يتم تنفيذ الإجراءات باستخدام ضوابط الإنفاذ من Microsoft، مدعومةً بسير عمل "المراجعة البشرية" الخاص بـ IBM، وتوفير مسارات تدقيق كاملة، والتعلم المستمر بناءً على قرارات المحللين.

بناءً على قدرات التسجيل غير القابل للتعديل والاحتفاظ طويل الأمد للبيانات التي يوفرها Microsoft Sentinel، تضيف خدمة IBM ITDR سير عمل للمعالجة مدعوماً بالسياسات، وإدارة حالات قائمة على سياق الأعمال، وتقارير جاهزة للامتثال تتوافق مع أطر عمل مثل NIST و ISO و SOC 2 و GDPR—ويأتي ذلك مع طبقة حوكمة إضافية فوق آليات التنفيذ الخاصة بـ Microsoft، مما يضمن أن كل إجراء يمكن تفسيره، وتدقيقه، وتبريره.

الاستفادة من Microsoft Sentinel وبحيرة بيانات Sentinel

تُعد بحيرة بيانات Sentinel الركيزة الأساسية للبيانات الخاصة بـ ITDR، مما يُمكّن حلول IBM ITDR من العمل على نطاق واسع. تعزز IBM ITDR هذا الأساس بثلاث طرق رئيسية:

  • الربط الموحد للهوية: يقوم بدمج إشارات الهوية من خلال Entra و Defender و Intune و Purview وسجلات Azure، وتحويلها إلى سيناريوهات تهديد مترابطة وواضحة.
  • التحليل اللحظي والتاريخي: يدفع نحو معالجة فورية وخاضعة للحوكمة، مع تمكين إجراء تحقيقات متعمقة عبر أنماط سلوكية طويلة المدى.
  • نماذج الذكاء الاصطناعي التي تركز على الهوية: تُطبق تقنيات التعلم الآلي المتخصصة التي تم تدريبها على أنماط هجمات الهوية، وذلك لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة وتحديد أولويات التهديدات الحقيقية.

7 حالات استخدام لتهديد الهوية

تقوم IBM ITDR بتشغيل إشارات Microsoft عبر سيناريوهات تهديدات الهوية الرئيسية، بما في ذلك:

  1. حسابات المسؤولين التنفيذيين المخترقة: تقوم بربط عمليات تسجيل الدخول غير الطبيعية، ونشاط الجلسات، والوصول إلى البيانات، وذلك لتنفيذ إجراءات احتواء محكومة للحسابات.
  2. التحرك الجانبي عبر حسابات الخدمة: يقوم هذا الحل بربط سلوكيات الهوية بالتغيرات في الصلاحيات وإشارات البنية التحتية؛ وذلك للكشف عن سلاسل الهجمات والحد من آثارها.
  3. المخاطر الداخلية وتسريب البيانات: يجمع بين بيانات الهوية، ومؤشرات الموارد البشرية، ونشاط البيانات، لتفعيل قيود وصول محكومة وموجهة.
  4. إرهاق المصادقة متعددة العوامل وهجمات الدفع المكثف: تكتشف إساءة الاستخدام المتكررة للمصادقة وتفرض إعادة مصادقة مقاومة للتصيد الاحتيالي.
  5. تصعيد الامتيازات ونشاط المسؤولين الخفيين: يعمل على تحديد حالات رفع مستوى الوصول غير المصرح بها ويُطلق سير عمل الحوكمة ذات الصلة.
  6. سرقة الرموز وإعادة تشغيل الجلسة: تعمل على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية للجلسات وتفرض إعادة المصادقة بشكل آمن.
  7. حملات هجمات الهوية المنسقة: تربط النشاط عبر هويات متعددة ضمن خطة معالجة موحدة.

تُبرهن كل حالة استخدام على المبدأ ذاته: تُوفر Microsoft الأساس للإشارات والإنفاذ، بينما تقود IBM عمليات المعالجة المنسقة المراعية للهوية، مدعومة بخبرة تشغيلية مثبتة.

جلب 30 عاماً من الخبرة في مجال أمن الهوية المؤسسية

تتمتع IBM Consulting بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال أمن الهوية، تغطي إدارة حوكمة الهوية (IGA)، وإدارة الوصول المتميز (PAM)، وإدارة الوصول؛ وهي خبرة صقلتها آلاف المشاريع المؤسسية في القطاعات الخاضعة للتنظيم وغيرها من الصناعات. تتمتع شركة IBM بخبرة واسعة مدمجة في أدلة المعالجة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونماذج الحوكمة، وأنماط الامتثال الخاصة بكل قطاع صناعي. يتم تقديم حل IBM ITDR كخدمة مُدارة، ويوفر عمليات تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، مع قدرات تسليم عالمية النطاق وتنفيذ مؤسسي مُثبت. هذا هو ما يحول الإشارات إلى قرارات يمكن للمؤسسات الوثوق بها والدفاع عنها. 

ستستمر هجمات الهوية في التطور، ولكن ليس من الضروري أن تتأخر الاستجابة لها. تُمكّن خدمة IBM Consulting ITDR، والمبنية على تقنيات Microsoft Security، المؤسسات من الانتقال من مرحلة التعامل مع إشارات أمنية مجزأة إلى إدارة حالات هوية موحدة، والتحول من مجرد تلقي التنبيهات إلى اتخاذ إجراءات خاضعة للحوكمة، بالإضافة إلى تفعيل أمن الهوية على نطاق واسع.

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مؤلف

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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