الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

كيف يفتح Enterprise Advantage من IBM Consulting عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل المدعوم بشراكة مع Microsoft

في 19 يناير 2026، أعلنت شركة IBM عن Enterprise Advantage، وهي خدمة استشارية جديدة قائمة على الأصل لمساعدة المجموعة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن والمحكوم في العمليات دون الحاجة إلى هندسة منصة الذكاء الاصطناعي بنفسها.

تاريخ النشر 23 فبراير 2026

بينما ينخرط قادة شركة IBM Consulting بعمق في العمل المشترك مع شركة مايكروسوفت، نرى أن هذه لحظة محورية - ليس فقط لنضج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وبناء Frontier Firm، ولكن أيضًا المنظومة الأوسع نطاقًا لشركة Microsoft الذي يتسارع نحو التحول.

علامة فارقة في نضج الذكاء الاصطناعي المؤسسي

Enterprise Advantage توحد الجهود

  1. أصل منصتنا الأساسي والقوي IBM Consulting Advantage (ICA) الذي يمكنه العمل بشكل أصيل على Azure
  2. سوق من تطبيقات الوكلاء لمختلف مجالات الأعمال والقدرات الوظيفية
  3. خدمات استشارية رفيعة المستوى للاستراتيجية والتكنولوجيا ومجالات الصناعة، مقترنة بـ 33,000 متخصص معتمد من Microsoft في IBM Consulting.

قامت ممارسات الذكاء الاصطناعي في IBM Consulting وMicrosoft بدعم أكثر من 150 مشروعاً للعملاء، مع توسيع حلول الوكلاء في مجالات مثل خدمة العملاء والقانون والمشتريات ومعالجة الوثائق التنظيمية والموارد البشرية وتطوير البرمجيات وغيرها، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والسرعة وكفاءة التكلفة.

الشركات التي تشغل أجزاءً كبيرة من أصولها على Azure، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعات خاضعة للرقابة، يمكنها توسيع الذكاء الاصطناعي بثقة مع الحفاظ على استثماراتها الحالية في بيانات وعمليات وأمن Microsoft.

تقليص فجوة تنفيذ الذكاء الاصطناعي

تظهر أبحاث IBM أنه بينما يتوقع 79% من التنفيذيين أن يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة كبيرة بحلول عام 2030، يعتقد فقط 24% منهم أن مؤسساتهم جاهزة لتحقيقها. يشعر عملاء Microsoft بـ "فجوة التنفيذ" هذه بشكل حاد، وهم الذين يسارعون الاستثمار في Azure وCopilot وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ولكنهم يعانون من تشغيلها على نطاق واسع

تتصدى Enterprise Advantage لهذا التحدي بشكل مباشر من خلال منح المؤسسات ما يلي:

  • نهج منظم ومحكوم ومُنظَّم وجيد التصميم ومعياري في الوقت نفسه لبناء منصة الذكاء الاصطناعي
  • تطبيقات وكلاء جاهزة للاستخدام
  • مرونة متعددة السحابات ومتعددة الموردين تحمي التزاماتهم الحالية
  • حوكمة فئة المؤسسات متوافقة مع إطار العمل الذكاء الاصطناعي المسؤول من Microsoft

تمكن هذه التركيبة المؤسسات من تحديث العمليات، وفرض التحكمات، وتوسيع الذكاء الاصطناعي بأمان، خاصة في البيئات المنظمة بشدة حيث تعتمد بنية Microsoft Azure بالفعل.

التأثير الحقيقي على أرض الواقع: يتم تسريع هذا التأثير من خلال مرونة Azure

قدم الإعلان أمثلة حقيقية للعملاء تظهر قابلية التوسع للخدمة:

  • تستخدم شركة Pearson، المزود العالمي للتعليم، Enterprise Advantage لبناء منصة مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمزج بين الخبرة البشرية والمساعدين الوكلاء لدعم صناعة القرار وابتكار حلول تعلم أكثر تخصيصا.
  • استخدم أحد عملاء التصنيع الرئيسيين هذه الخدمة لتحديد حالات استخدام عالية القيمة، وتجربة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبدء في نشر مساعدي الذكاء الاصطناعي متعدد التقنيات في بيئة آمنة ومحكومة مصممة للنطاق المؤسسي.

كلا السيناريوهين متوافقان بشكل عميق مع نقاط قوة Azure في النشر الهجين، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والأمان على مستوى Enterprise، ونتوقع أن يتبنى العديد من العملاء المتخصصين في Microsoft أنماطًا مماثلة مع توفر Enterprise Advantage على نطاق واسع.

مساعدة العملاء على العمل بسهولة ومرونة

بينما يحب العملاء سهولة استخدام وبساطة Copilots كواجهة المستخدم (UI) للذكاء الاصطناعي، يدركون أيضًا أن التحول يتطلب سياقًا بيانيًا متقدمًا، وتنسيقًا للوكلاء والعمليات، وحوكمة وضوابط متقدمة.

تجمع ICA كل ذلك معا كمنصة قوية تقدم على Azure، وApp Studio لتمكين المستخدمين من تحديد الوكلاء والتنسيق والتنسيق بأسلوب عديم الكود (no code) أو احترافي الكود (pro code)، واتصالات A2A (من وكيل إلى وكيل)، وطبقة Context Studio وإدارة السياق لتعريف المخطط والرسم البياني للمعرفة، وبوابة MCP لربط وإدارة الوصول إلى الأدوات، وأخيرًا قابلية الملاحظة والتتبع.

تتيح مرونة ICA للعملاء الاستفادة من قدرات Microsoft الجوهرية واستكمالها، بما في ذلك Microsoft Foundry، وخدمات Azure data and AI، و Agent Framework، و IQ (المتمثلة في Fabric و Foundry و Work IQ)، و Agent 365، بالإضافة إلى العديد من أدوات وخدمات Microsoft الحديثة الأخرى.

هذا التآزر ليس مجردًا. في الواقع، تم دمج منصة IBM Consulting Advantage، التي تدعم Enterprise Advantage، مع تطبيقات Microsoft 365 في عام 2024—مما منح مستشاري IBM مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Word و Excel و PowerPoint و Teams و Outlook.

فصل جديد في الشراكة بين IBM وMicrosoft

من عملنا المشترك في تحديث الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة إلى حلول Azure المخصصة للصناعات، مكنت Microsoft وIBM العملاء منذ فترة طويلة من إطلاق العنان للتحديث على نطاق واسع. تمثل Enterprise امتدادًا طبيعيًا لتلك الشراكة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.

بالنسبة إلى المؤسسات المتوافقة مع Microsoft، يوفر العرض ما يلي:

  • مساراً لتوحيد مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية المجزأة تحت نموذج معماري واحد.
  • إطار عمل للحوكمة يكمل Agent 365 و Azure Policy و Defender for Cloud و Purview.
  • وكلاء مدربون صناعياً ومحركات لسير العمل يمكنها التوسع أو تقديم الخدمة عبر تجارب Microsoft Copilot.
  • وسيلة لتسريع الابتكار على سحابة Azure الموثوقة.

مخطط ملائم لشركة Microsoft لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة

بصفتنا قادة نعمل في نقطة التقاء أنظمة Microsoft وابتكارات IBM Consulting في مجال AI، فإننا نؤمن أن Enterprise Advantage يأتي في اللحظة المناسبة تماماً. يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكن تشغيل الأنظمة الوكيلة يتطلب خبرة عميقة وحوكمة قوية ومنصة قادرة على جسر الهوة بين بيئات المؤسسات غير المتجانسة.

توفر منصات Microsoft الأساس. يوفر Enterprise Advantage المسرِّع.

وبتعاونهما، مكّنون المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتحقيق تأثير ملموس بشكل أسرع من أي وقت مضى.

Chris McGuire

General Manager

Global Microsoft Strategic Partnership Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services