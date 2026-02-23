كيف يفتح Enterprise Advantage من IBM Consulting عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل المدعوم بشراكة مع Microsoft

بينما يحب العملاء سهولة استخدام وبساطة Copilots كواجهة المستخدم (UI) للذكاء الاصطناعي، يدركون أيضًا أن التحول يتطلب سياقًا بيانيًا متقدمًا، وتنسيقًا للوكلاء والعمليات، وحوكمة وضوابط متقدمة.

تجمع ICA كل ذلك معا كمنصة قوية تقدم على Azure، وApp Studio لتمكين المستخدمين من تحديد الوكلاء والتنسيق والتنسيق بأسلوب عديم الكود (no code) أو احترافي الكود (pro code)، واتصالات A2A (من وكيل إلى وكيل)، وطبقة Context Studio وإدارة السياق لتعريف المخطط والرسم البياني للمعرفة، وبوابة MCP لربط وإدارة الوصول إلى الأدوات، وأخيرًا قابلية الملاحظة والتتبع.

تتيح مرونة ICA للعملاء الاستفادة من قدرات Microsoft الجوهرية واستكمالها، بما في ذلك Microsoft Foundry، وخدمات Azure data and AI، و Agent Framework، و IQ (المتمثلة في Fabric و Foundry و Work IQ)، و Agent 365، بالإضافة إلى العديد من أدوات وخدمات Microsoft الحديثة الأخرى.

هذا التآزر ليس مجردًا. في الواقع، تم دمج منصة IBM Consulting Advantage، التي تدعم Enterprise Advantage، مع تطبيقات Microsoft 365 في عام 2024—مما منح مستشاري IBM مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Word و Excel و PowerPoint و Teams و Outlook.