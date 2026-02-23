كيف يفتح Enterprise Advantage من IBM Consulting عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل المدعوم بشراكة مع Microsoft

في 19 يناير 2026، أعلنت شركة IBM عن Enterprise Advantage، وهي خدمة استشارية جديدة قائمة على الأصل لمساعدة المجموعة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن والمحكوم في العمليات دون الحاجة إلى هندسة منصة الذكاء الاصطناعي بنفسها.
بينما ينخرط قادة شركة IBM Consulting بعمق في العمل المشترك مع شركة مايكروسوفت، نرى أن هذه لحظة محورية - ليس فقط لنضج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وبناء Frontier Firm، ولكن أيضًا المنظومة الأوسع نطاقًا لشركة Microsoft الذي يتسارع نحو التحول.
Enterprise Advantage توحد الجهود
قامت ممارسات الذكاء الاصطناعي في IBM Consulting وMicrosoft بدعم أكثر من 150 مشروعاً للعملاء، مع توسيع حلول الوكلاء في مجالات مثل خدمة العملاء والقانون والمشتريات ومعالجة الوثائق التنظيمية والموارد البشرية وتطوير البرمجيات وغيرها، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والسرعة وكفاءة التكلفة.
الشركات التي تشغل أجزاءً كبيرة من أصولها على Azure، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعات خاضعة للرقابة، يمكنها توسيع الذكاء الاصطناعي بثقة مع الحفاظ على استثماراتها الحالية في بيانات وعمليات وأمن Microsoft.
تظهر أبحاث IBM أنه بينما يتوقع 79% من التنفيذيين أن يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة كبيرة بحلول عام 2030، يعتقد فقط 24% منهم أن مؤسساتهم جاهزة لتحقيقها. يشعر عملاء Microsoft بـ "فجوة التنفيذ" هذه بشكل حاد، وهم الذين يسارعون الاستثمار في Azure وCopilot وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ولكنهم يعانون من تشغيلها على نطاق واسع
تتصدى Enterprise Advantage لهذا التحدي بشكل مباشر من خلال منح المؤسسات ما يلي:
تمكن هذه التركيبة المؤسسات من تحديث العمليات، وفرض التحكمات، وتوسيع الذكاء الاصطناعي بأمان، خاصة في البيئات المنظمة بشدة حيث تعتمد بنية Microsoft Azure بالفعل.
قدم الإعلان أمثلة حقيقية للعملاء تظهر قابلية التوسع للخدمة:
كلا السيناريوهين متوافقان بشكل عميق مع نقاط قوة Azure في النشر الهجين، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والأمان على مستوى Enterprise، ونتوقع أن يتبنى العديد من العملاء المتخصصين في Microsoft أنماطًا مماثلة مع توفر Enterprise Advantage على نطاق واسع.
بينما يحب العملاء سهولة استخدام وبساطة Copilots كواجهة المستخدم (UI) للذكاء الاصطناعي، يدركون أيضًا أن التحول يتطلب سياقًا بيانيًا متقدمًا، وتنسيقًا للوكلاء والعمليات، وحوكمة وضوابط متقدمة.
تجمع ICA كل ذلك معا كمنصة قوية تقدم على Azure، وApp Studio لتمكين المستخدمين من تحديد الوكلاء والتنسيق والتنسيق بأسلوب عديم الكود (no code) أو احترافي الكود (pro code)، واتصالات A2A (من وكيل إلى وكيل)، وطبقة Context Studio وإدارة السياق لتعريف المخطط والرسم البياني للمعرفة، وبوابة MCP لربط وإدارة الوصول إلى الأدوات، وأخيرًا قابلية الملاحظة والتتبع.
تتيح مرونة ICA للعملاء الاستفادة من قدرات Microsoft الجوهرية واستكمالها، بما في ذلك Microsoft Foundry، وخدمات Azure data and AI، و Agent Framework، و IQ (المتمثلة في Fabric و Foundry و Work IQ)، و Agent 365، بالإضافة إلى العديد من أدوات وخدمات Microsoft الحديثة الأخرى.
هذا التآزر ليس مجردًا. في الواقع، تم دمج منصة IBM Consulting Advantage، التي تدعم Enterprise Advantage، مع تطبيقات Microsoft 365 في عام 2024—مما منح مستشاري IBM مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Word و Excel و PowerPoint و Teams و Outlook.
من عملنا المشترك في تحديث الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة إلى حلول Azure المخصصة للصناعات، مكنت Microsoft وIBM العملاء منذ فترة طويلة من إطلاق العنان للتحديث على نطاق واسع. تمثل Enterprise امتدادًا طبيعيًا لتلك الشراكة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.
بالنسبة إلى المؤسسات المتوافقة مع Microsoft، يوفر العرض ما يلي:
بصفتنا قادة نعمل في نقطة التقاء أنظمة Microsoft وابتكارات IBM Consulting في مجال AI، فإننا نؤمن أن Enterprise Advantage يأتي في اللحظة المناسبة تماماً. يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكن تشغيل الأنظمة الوكيلة يتطلب خبرة عميقة وحوكمة قوية ومنصة قادرة على جسر الهوة بين بيئات المؤسسات غير المتجانسة.
توفر منصات Microsoft الأساس. يوفر Enterprise Advantage المسرِّع.
وبتعاونهما، مكّنون المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتحقيق تأثير ملموس بشكل أسرع من أي وقت مضى.
استكشف IBM Enterprise Advantage