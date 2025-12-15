الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

IBM® Consulting Application Management Suite: تعزيز التحوُّل الذكي لأنظمة SAP

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2025
خلفية بتدرج لوني بين الأزرق والبنفسجي، مع مربعين متداخلين، أحدهما يحتوي على مربعات صغيرة بإطارات بيضاء.

يُعيد IBM Consulting Application Management Suite for SAP (اختصارًا ICAMS) تصوُّر إدارة تطبيقات SAP من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل. من التنفيذ إلى الإدارة المستمرة، يساعد ICAMS على تبسيط عمليات SAP وتسريعها والارتقاء بها، ما يساعد المؤسسات على الانتقال من الصيانة إلى الابتكار.

تحدي تحوُّل تطبيقات SAP

في بيئة الأعمال سريعة التغيّر اليوم، والمتأثرة بتقلبات الأسواق وتطور توقعات العملاء والتقدم التقني المتسارع، لم تَعُد المرونة خيارًا. وقد أدَّى التقارب بين اعتماد S/4HANA وRISE with SAP وJoule (الذكاء الاصطناعي الوكيل) إلى زيادة تعقيد جهود التحديث، ما جعل التحول تحديًا استراتيجيًا للمؤسسات.

بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، يُعَد تحوُّل SAP عملية موازنة دقيقة بين الابتكار والاستقرار، والسرعة والتحكم، والتكلفة والقيمة. رغم أن S/4HANA يقدِّم إمكانيات واعدة، فإن التقدم غالبًا ما يتباطأ؛ بسبب تعقيدات الأنظمة القديمة، والعمليات المجزأة، والأنشطة كثيفة الموارد.

بحسب ASUG (مجموعة مستخدمي SAP في الأمريكتين)، فإن 45% فقط من المشاركين يستخدمون S/4HANA بشكل فعلي، فيما يشير 77% منهم إلى أن سرعة تطور التكنولوجيا تمثِّل حاجزًا رئيسيًا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي الوكيل في تقليل وقت إتمام المهام بنسبة 25% وتحسين جودة العمل بنسبة 40%.

طريقة أكثر ذكاءً للمضي قدمًا

تحتاج المؤسسات إلى حلول تعمل بسلاسة قبل وأثناء وبعد التحول، عبر بيئات ECC وS/4HANA؛ وتقدِّم استجابات مخصصة قائمة على السياق تعتمد على بيانات العملاء وتقلل من مخاطر الانحدار وتضمن الدقة في التنفيذ.

القدرات الست الرئيسية للحل ICAMS

فيما يلي نظرة سريعة على القدرات المختلفة التي يوفرها ICAMS لتعزيز فوائد الإنتاجية كجزء من خدماتنا العالمية:

  1. إنشاء كود Delta: إنشاء تغييرات برمجية مستهدفة تتوافق مع معايير العميل، مدعومة بأكثر من 40 فحصًا مؤتمتًا للجودة والاستعداد.
  2. التوثيق المؤتمت وترجمة الاستفسارات: تلخيص التخصيصات وتحويل الاستفسارات بلغة طبيعية إلى SQL للحصول على رؤى حول التكوين.
  3. توليد البيانات الاصطناعية: إنتاج بيانات رئيسية مخصصة حسب السياق لاختبارات الانحدار وأتمتة تكوين البيانات الضخمة.
  4. الهندسة العكسية لتدفقات العمليات: تحديد التبعيات لتحليل الأثر والتحكم في التغييرات.
  5. تحليل شامل للأثر: تقييم طلبات التغيير عبر دورات الإصدار واقتراح أفضل كائنات WRICEF.
  6. المراقبة الاستباقية: اكتشاف المشكلات في سلاسل العمليات والواجهات، مع معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل للأسباب الأساسية لتقليل متوسط وقت الحل (MTTR).

تضم المجموعة قدرات جذابة أخرى تشمل توليد قصص المستخدم، وإنشاء نصوص الاختبارات، وإعداد المواصفات التقنية والوظيفية، بالإضافة إلى محتوى التدريب وجوانب أخرى لدعم تنفيذ SAP S/4HANA والإدارة الذكية للعملاء.

مميزات ICAMS

لا يُعَد ICAMS مجرد أداة لرفع الكفاءة؛ بل هو أيضًا عامل تمكين استراتيجي. وبالتكامل مع IBM® Consulting Advantage، يساعد على ضمان قابلية التوسع والتطور المستمر والمواءمة مع احتياجات الأعمال الناشئة. هذا يجعل من ICAMS ليس مجرد حل لليوم، بل منصة جاهزة للمستقبل لتحوُّل SAP.

مسار مضمون للمستقبل

إذا كانت تعقيدات SAP تبطئ تحولك، يوفر لك ICAMS مسارًا ذكيًا وعمليًا ومستدامًا للمستقبل. لقد بدأ بالفعل بتحقيق مكاسب إنتاجية ملموسة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة للمؤسسات الرائدة - وهو مؤهل ليصبح الخطوة الكبيرة التالية في إدارة تطبيقات المؤسسات.

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting