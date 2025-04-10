IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: تسريع وتبسيط ترقية نظامك إلى IBM Enterprise COBOL 6

لقد رأينا أن الحفاظ على تحديث برامج COBOL باستمرار بأحدث تقنيات COBOL من IBM COBOL لتجنب مخاطر التشغيل والامتثال لسياسات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة قد يكون تحديًا كبيرًا.

لقد رأينا أيضًا أن عملية الترقية إلى IBM Enterprise COBOL for z/OS 6 قد تشكِّل تحديًا خاصة للعملاء الذين لديهم برامج COBOL تحتوي على مقاطع تعليمات برمجية مكتوبة بشكل غير صحيح، مثل تلك التي تحتوي على عناصر بيانات غير مهيأة (المتغيرات)، حيث قد تتصرف هذه البرامج بشكل غير صحيح بعد الترقية. قد يتطلب الأمر اختبارات مكثفة وتغييرات في مصدر الرمز لضمان عمل البرنامج بشكل صحيح قبل نشره في الإنتاج، في وقت تكون فيه مهارات COBOL نادرة. نتيجة لذلك، استمر العديد من العملاء في استخدام إصدارات قديمة من المحولات البرمجية مثل Enterprise COBOL 4.2، الذي تم إصداره في 2009 وتم إيقاف تقديم الدعم له في 2022. وقد يشكِّل هذا خطرًا كبيرًا على أعمالهم حيث يواجهون صعوبة في إتمام ترقية المحول البرمجي لتطبيقاتهم الأكثر أهمية.

يواجه بعض العملاء تحديات حيث يتزايد حجم البيانات المدخلة إلى تطبيقات COBOL الخاصة بهم، ولم تَعُد التطبيقات التي تحتاج إلى إتمامها في نافذة الدُفعات قادرة على التكيف. تم تصميم Enterprise COBOL 6 لتقديم تحسينات في الأداء من خلال الدعم المستمر لأحدث ميزات أجهزة IBM Z، ولكن يتطلب الأمر إعادة التحويل البرمجي. على جهاز IBM z17، يقلل IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 من استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة 60% في المتوسط للتطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من المعالجة والتي تم بناؤها في الأصل باستخدام Enterprise COBOL 4.2 على IBM z17.

بعض العملاء يريدون تحديث تطبيقات COBOL الخاصة بهم ويحتاجون إلى استخدام أحدث ميزات COBOL مثل دعم JSON، والتفاعل مع Java، ودعم 64-بت، وهي ميزات متاحة في Enterprise COBOL 6. كما يمكن للمطورين الجُدُد على COBOL الاستفادة من ميزات اللغة التي يعرفونها مثل الأنواع المعرَّفة من قِبَل المستخدم، ويمكن أن يسهل هذا عملية الترميز ويجعل التعليمات البرمجية أكثر قابلية للصيانة بالنسبة لهم.