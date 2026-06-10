رسم توضيحي رقمي لصفحة الترحيل إلى IBM Cloud يعرض أيقونات الأشخاص وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسحابات
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

دعم قيمة الأعمال من البيانات الموثوقة باستخدام IBM Cloud Pak for Data 5.4

يقدم IBM Cloud Pak for Data 5.4 مجموعة شاملة من التحسينات المصممة لمساعدة المؤسسات على تعزيز كيفية الوصول إلى البيانات وحوكمتها وتشغيلها للذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب.

تاريخ النشر 10 يونيو 2026

مع استمرار المؤسسات في توسيع نطاق المبادرات القائمة على البيانات، تزداد أهمية الحاجة إلى بيانات متسقة وآمنة وموثوقة. يركز هذا الإصدار على تحسين كفاءة البيانات وموثوقيتها وحوكمتها وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المؤسسات من تقديم الرؤى بشكل أسرع مع الحفاظ على التحكم والامتثال.

دعم كفاءة المستأجرين للمؤسسات

يقدم Software Hub 5.4 وSoftware Hub Premium 5.4 ميزة جديدة لدعم كفاءة المستأجرين لعمليات النشر المؤسسية إلى جانب التحسينات التي ترتقي بعمليات نشر المنصة وصيانتها.

يتيح تقديم دعم تعدد المستأجرين للمؤسسات دعم عدة فرق بكفاءة على منصة مشتركة مع تعزيز التحكم والمرونة والاتساق عبر البيئات. بينما تساعد عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة المبسطة، وأوقات التثبيت والترقية الأسرع، وتحسين رؤية وصول المستخدمين في تقليل العبء التشغيلي وتقوية الحوكمة.

يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي تطورات جديدة في قدراته القائمة على الوكلاء، مما يحسِّن تحكم المستخدم والمرونة والتجربة الشاملة عبر القدرات الرئيسية.

أهم التحديثات في IBM Cloud Pak for Data 5.4

مع استمرار المؤسسات في توسيع نطاق مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبح ضمان الوصول المستمر للبيانات والحوكمة القوية والعمليات الفعالة ذات أهمية متزايدة. تسعى الفرق إلى تقليل التعقيد في إدارة البيانات الموزعة، وتحسين جودة البيانات، وتمكين الوصول الأوسع إلى البيانات الموثوقة للتحليلات والذكاء الاصطناعي.

يقدم IBM Cloud Pak for Data 5.4 تحسينات تعالج هذه الأولويات من خلال تحسين كيفية الوصول إلى البيانات وحوكمتها وتشغيلها عبر النظام الأساسي. يقدم الإصدار تحديثات ذات مغزى عبر الخدمات الأساسية، مثل المحاكاة الافتراضية للبيانات وIBM Knowledge Catalog وMaster Data Management وWatson Machine Learning. تساعد هذه التحسينات المؤسسات على تقليل الجهد اليدوي، وتعزيز الثقة في البيانات، وتحسين الكفاءة وقابلية التوسع لعمليات سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي.

المحاكاة الافتراضية للبيانات

تركز التحسينات في المحاكاة الافتراضية للبيانات على تحسين كيفية وصول المؤسسات إلى البيانات الموزَّعة وإدارتها مع الحفاظ على الحوكمة القوية.

  • تُسهم المعالجة المحسّنة للأصل المكررة والتسمية الموحدة في إنشاء بيئات بيانات أنظف وأكثر اتساقًا، مما يحد من التعقيد والأخطاء المحتملة.
  • تؤدي التحسينات التي تم إجراؤها على تعيين الاتصال أثناء عمليات استيراد الكائنات في المحاكاة الافتراضية للبيانات إلى إزالة إعادة العمل اليدوي مما يؤدي إلى إمكانية الوصول بشكل أسرع.
  • توفر خيارات المصادقة المعزَّزة وضوابط الوصول الدقيقة أمانًا أكبر للبيانات الحساسة.

IBM Knowledge Catalog

في IBM Knowledge Catalog، تم تصميم التحسينات لتحسين جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وإمكانية الاستخدام عبر المؤسسة.

  • تعمل القدرة على تنفيذ قواعد جودة البيانات على دفعات، على تبسيط عمليات التحقق من الصحة وتسريع عملية الوصول إلى الرؤى.
  • يعمل الدعم الإضافي لمصادر البيانات السحابية الحديثة على توسيع قدرات استيعاب البيانات وإثرائها.
  • تساعد مزامنة البيانات المرجعية المؤسسات في الحفاظ على اتساق بيانات متسقة وقابلية إعادة استخدامها عبر الأنظمة.
  • وتسهل التحسينات في العمليات المجمعة وتجربة المستخدم اكتشاف البيانات وإدارتها وحوكمتها بشكل أكبر.

Data refinery

يساعد هذا الإصدار من Data Refinery المؤسسات على تبسيط تجهيز البيانات، وزيادة المرونة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

  • تتيح أتمتة سلسة من خلال إنشاء تدفق برمجي وتكامل أفضل مع الأدوات الخارجية.
  • يسهِّل التنظيم المحسَّن وتحديد المعايير إدارة مسارات المعالجة وإعادة استخدامها عبر مجموعات البيانات.
  • يوفر التحكم المحسَّن في الوظائف وإمكانية الاتصال الموسعة مرونة ووصولًا أكبر إلى مصادر بيانات متنوعة، مما يدعم عمليات سير عمل تكامل البيانات الأكثر كفاءة وقابلية للتوسع.

IBM Manta Data Lineage

يقدم IBM Manta Data Lineage تحسينات تركز على تحسين الرؤية والتحكم وقابلية التشغيل البيني عبر بيئات بيانات المؤسسات.

  • توفر القدرات الجديدة مثل مقارنة إصدارات تتبّع أصول البيانات ومراقبة OpenLineage رؤى أعمق حول التغييرات التي تطرأ على تدفق البيانات وسلامة المعالجة.
  • تسهم إمكانات الاتصال الموسعة بمصادر البيانات ودعم أحدث إصدار من وكيل Manta في توسيع نطاق تغطية تتبع أصول البيانات، بينما تمنح ميزات مثل الإيقاف المؤقت والاستئناف والحذف المستند إلى الوقت وإظهار معلومات الملكية داخل المخطط للمستخدمين مستوى أعلى من التحكم والشفافية.

تعمل هذه التحديثات معًا على تمكين إدارة تتبع أصول البيانات بشكل أكثر كفاءة وحوكمة أقوى للبيانات.

Master Data Management

يعزز هذا الإصدار الجديد من Master Data Management (MDM) القدرات ويعتمد عليها لتحسين الاتساق وفهم البيانات والحوكمة.

  • يأتي الإصدار 5.4 مزودًا بوظائف جديدة لاكتشاف العلاقات، لتوفير رؤية أفضل لكيفية اتصال كيانات البيانات تلقائيًا، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
  • تتيح المرونة الجديدة في آلية البقاء المستند إلى القيمة للمؤسسات تحديد وإدارة البيانات الموثوقة بشكل أكثر فعالية، مما يضمن الموثوقية عبر الأنظمة.
  • تعمل التحسينات في عمليات سير العمل على تبسيط جهود إدارة البيانات المستمرة والتحديث.، بينما تساعد عناصر التحكم في الوصول متعدد المستويات على تعزيز الحوكمة والامتثال.

Watson Machine Learning

تقدم Watson Machine Learning تحسينات تعمل على تعزيز قابلية التوسع والتحكم التشغيلي في أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي:

  • تتيح قدرات التنفيذ غير المتزامن معالجة أكثر كفاءة من خلال السماح بتشغيل أحمال تشغيل معينة بشكل متزامن، مما يعزز الأداء العام.
  • يضمن دعم معايير النماذج المحدَّثة التوافق مع متطلبات الذكاء الاصطناعي المتطورة، في حين أن إدخال أدوار تنفيذ الوظائف الخاضعة للتحكم يتيح فصلًا أوضح للمسؤوليات، مما يحسن الأمن وقابلية التدقيق.

تمكين المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل أكثر فعالية

يتيح IBM Cloud Pak for Data 5.4 للمؤسسات تحسين اتساق البيانات وتعزيز الحوكمة وتوسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل أكثر فعالية. من خلال تبسيط العمليات وتعزيز التحكم عبر عمليات سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي، يساعد هذا الإصدار المؤسسات على تسريع وتيرة تسليم البيانات الموثوقة وتحقيق نتائج أعمال أكثر تأثيرًا.

تعرف على المزيد عن IBM Cloud Pak for Data

اقرأ إعلان IBM Software Hub 5.4

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

تعرّف على المزيد استكشف IBM Cloud Pak for Data اقرأ إعلان IBM Software Hub 5.4