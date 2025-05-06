تعلن IBM Cloud عن تعاونات وعروض جديدة لدفع التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات التنظيمية المتغيرة.

مع تركيز المؤسسات على التحول نحو الذكاء الاصطناعي، بدأ الكثيرون يدركون أن البنية التحتية عالية الأداء ضرورية لتسريع الابتكار، خاصةً لتمكين اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عمليات الأعمال. كما تأخذ المؤسسات في الحسبان الفعالية من حيث التكلفة عند النظر في اعتماد وحدات معالجة الرسومات والمسرِّعات لأعباء العمل الخاصة بها.

لتلبية هذا الطلب في السوق، تعمل IBM على توسيع شراكاتها في مجال وحدات معالجة الرسومات والمسرِّعات لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. أصبحت وحدة معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X متاحة الآن بشكل عام على IBM Cloud، مع خطط للتكامل عبر منصة watsonx ومنصات Red Hat للذكاء الاصطناعي. يُضيف IBM Fusion HCI دعمًا لوحدات AMD Instinct MI210 GPU، ما يوفر خيارات إضافية فعَّالة من حيث التكلفة. تستخدِم IBM أيضًا أنظمة NVIDIA GB200 NVL72 من الجيل التالي على مستوى الأرفف لتطوير عائلة Granite من نماذج الأساس المؤسسية، وقد أعلنت مؤخرًا عن دعم وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H200. تعتمد هذه الإضافات على قاعدة IBM المثبَّتة الواسعة لمنصات الحوسبة المتسارعة NVIDIA. تقدِّم IBM أيضًا مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3، ما يعزز التزامها بتوفير بنية تحتية مرنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

لتسهيل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، تعمل IBM على تعزيز تعاونها مع Red Hat. أصبح Red Hat AI InstructLab متاحًا الآن بشكل عام كخدمة على IBM Cloud، ما يُتيح للشركات بناء ونشر نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة تلبي احتياجاتها، باستخدام بيانات خاصة، ودون الحاجة لتثبيت برامج أو إدارة وحدات معالجة رسومات. من خلال تبسيط ضبط نموذج InstructLab، يمكن للمؤسسة بناء نماذج أكثر كفاءة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة مع الاحتفاظ بالسيطرة على بياناتها.

يقول Matt Langione، المدير التنفيذي والشريك في Boston Consulting Group: "شراكتنا مع IBM تتمحور حول مساعدة العملاء على تعزيز الإنتاجية والنمو، وخاصةً من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة". "نحن نشهد طلبًا متزايدًا على نماذج لغوية أصغر ومضبوطة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة. توفِّر هذه النماذج طريقة عملية للعملاء لبناء قدرات ذكاء اصطناعي متميزة مع إدارة التكاليف والحفاظ على التحكم في بياناتهم وملكيتهم الفكرية".