تعلن IBM Cloud عن تعاونات وعروض جديدة لدفع التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات التنظيمية المتغيرة.

أصبح RISE with SAP أولوية استراتيجية للأعمال في مختلف الصناعات مع انتقال المؤسسات إلى SAP S/4HANA Cloud، وفي العام الماضي أعلنت IBM عن الإصدار القادم من RISE with SAP on IBM Power Virtual Server. وقد تم تصميم هذا ليكون أسرع وأسهل طريق لعملاء IBM Power لتسريع تحولهم في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، بينما يمكن للمؤسسات الانتقال بسلاسة أكبر وتحديث بيئات تخطيط موارد المؤسسات المحلية إلى السحابة ودعم عمليات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُعَد الشراكة مع موفري تكامل الأنظمة أمرًا حيويًا لـ SAP RISE on IBM Power Virtual Server. ويحقِّق برنامج الاستثمار في الشركاء لدى IBM زخمًا متزايدًا، ويعزِّز التفاعل ويسرِّع تمكين الشراكة مع موفري تكامل الأنظمة الرئيسيين، بما في ذلك IBM Consulting، لدعم انطلاق وتوسيع فرص Rise with SAP PowerVS.