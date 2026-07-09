يُحدِث IBM Bob ثورة في مجال تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء من خلال حزم Premium Package وأساس جديد للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

نعلن اليوم عن تحديثات رئيسية لنظام IBM Bob مصممة خصوصًا لتطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء عبر دورة حياة تطوير البرمجيات المؤسسية. ويقدم هذا الإصدار حزم Premium Package، وقدرات معمارية جديدة، وتحسينات في الإدارة المؤسسية، وخيارات نشر إقليمية موسعة مصممة لمساعدة المؤسسات على تحديث هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارتها وتحسينها على نطاق واسع.

يعمل تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء على إعادة تشكيل الطريقة التي تبني بها المؤسسات البرمجيات وتُحدِّثها وتتولى صيانتها بسرعة. تتجاوز المؤسسات مرحلة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتجه نحو تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي على تخطيط البرمجيات وتنفيذها والتحقق من صحتها وتأمينها وتشغيلها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، وليس فقط في بيئة التطوير المتكاملة. مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الهندسة المؤسسية، لم يعد التحدي يقتصر على إنشاء الكود فحسب، بل أصبح يتمثل في فهم الأنظمة المؤسسية المعقدة وتحديثها وإدارتها وتطويرها بسرعة وثقة وتحكم.

يتجلى هذا التحدي بوضوح خاص في عملية التحديث. فغالبًا ما تحتوي الأنظمة طويلة العمر على منطق أعمال متجذر بعمق، وتبعيات غير موثقة، ومسارات تحقق هشة، ومعرفة مؤسسية تراكمت على مدار سنوات من الاستخدام التشغيلي. ولا يعتمد نجاح عملية التحديث على مجرد تحويل الكود. بل يتطلب فهم الأنظمة المعقدة، والحفاظ على المقصد التجاري، والتحقق من صحة التغييرات، وإدارة المخاطر، وتنسيق العمل عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. تتمتع IBM بموقع فريد يتيح لها مواجهة هذا التحدي. فقد دمجت الشركة عقودًا من الخبرة في تحديث بيئات Java وIBM i وIBM Z في نظام Bob من خلال مهام سير عمل مصممة خصوصًا لهذه الغاية، ومهارات قابلة لإعادة الاستخدام، وخبرة خاصة بالمنصة، ما يساعد المؤسسات على التحديث بمزيد من الاتساق والحوكمة والثقة.