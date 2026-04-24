منح IBM خمس جوائز من Palo Alto Networks لعام 2025

تكرّم هذه الجوائز السنوية نخبة من شركاء Palo Alto Networks الذين أظهروا أداءً استثنائيًا والتزامًا راسخًا بأمن العملاء خلال السنة المالية الماضية. ولضمان عملية اختيار دقيقة وموضوعية، جرى تحديد الفائزين هذا العام استنادًا إلى منهجية قائمة على البيانات، قيّمت الشركاء عبر مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية، من بينها:

: حجم الحجوزات ونموها، ونمو العملاء الجدد، والأعمال التي يبادر بها الشركاء، وحجم الصفقات ونموها. المشاركة الاستراتيجية: النجاح في استقطاب عملاء جدد بالكامل، والنجاح في الأعمال التي يبادر بها الشركاء، وتطوير مسار المبيعات.

"تتميّز الشراكة بين IBM وPalo Alto Networks بأنها تجمع بين الخبرات القطاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى IBM ومنصات Palo Alto Networks الأمنية الشاملة والرائدة في السوق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي"، هذا ما أشار إليه Tim van Den Heede، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في خدمات الأمن السيبراني لدى IBM Consulting. "معًا، نسرّع تحقيق القيمة، ونخفض التكاليف، ونعزز المرونة الإلكترونية على نطاق واسع، وكل ذلك مع تمكين اعتماد آمن للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. إنه تعاون قوي صُمم لمواكبة واقع مشهد التهديدات الحالي وتقديم نتائج قابلة للقياس للعملاء."

قالت Simone Gammeri، Chief Partnerships Officer في Palo Alto Networks.: "في الأمن السيبراني على وجه الخصوص، يضيف نظام بنائي موثوق من الشركاء قيمة على امتداد رحلة العميل بأكملها". "يمثل شركاؤنا، بمختلف فئاتهم، عنصرًا أساسيًا في قدرتنا على التوسع والنمو مستقبلًا، من خلال تقديم نهج المنصة الأمنية الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يحتاج إليه العملاء. ونفخر بتكريم IBM تقديرًا لهذه الشراكة، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار لمعالجة التحديات الأمنية المعقدة معًا."