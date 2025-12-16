يعزز IBM® API Connect الابتكار في واجهات برمجة التطبيقات لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل.

يجمع الإصدار 12 من API Connect عقودًا من ريادة IBM في التكامل ومحفظة إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ webMethods من Software AG، في أساس واحد هجيني وذكي لإدارة واجهات برمجة التطبيقات. وهذا متاح أيضًا كجزء من منصة IBM® webMethods Hybrid Integration الأوسع نطاقًا.

تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو الخدمات المصغرة الموزعة والسحابية الأصلية. يؤدي تعقيد ربط وتأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات على نطاق واسع إلى زيادة الطلب على حلول البوابة المرنة خفيفة الوزن على الحافة. تعمل 67% من المؤسسات على تنفيذ بنى الخدمات المصغرة بشكل فعَّال، ويظهر هذا التوجُّه أيضًا في النمو القوي لسوق بوابات واجهات برمجة التطبيقات للخدمات المصغرة، والمتوقع أن يرتفع من 2.5 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي بحلول 2033.

في هذا السياق، تقدِّم DataPower Nano Gateway أمنًا وتحكُّمًا ووساطة خفيفة من فئة المؤسسات مباشرةً عند حافة التطبيقات. بوجود حجم أقل من 20 ميجابايت من الذاكرة RAM‏1 وأوقات تشغيل أقل من ثانية، يدمج الحوكمة والثقة حيث تعمل واجهات برمجة التطبيقات فعليًا: ما يؤدي إلى إلغاء العوائق المركزية، وتقليل التأخير، ويمكِّن كل خدمة مصغرة من التوسع بشكل مستقل. تُتيح السياسات المدمجة القابلة للتصريح باستخدام YAML، وإنفاذ نموذج الثقة الصفرية، ومراقبة OpenTelemetry للمطورين تأمين ومتابعة أعباء العمل بشكل متسق عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة والمحلية.

ضمن منظومة API Connect، يُكمّل DataPower Nano Gateway بوابة DataPower Gateway التقليدية، مقدِّمًا استراتيجيات تشغيل مرنة: من تطبيق الحوكمة على مستوى الخدمة المصغرة إلى إدارة البوابة المؤسسية المركزية.