يعزز IBM® API Connect الابتكار في واجهات برمجة التطبيقات لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
تعمل IBM على توسيع قدرات IBM API Connect وتمهيد الطريق للجيل التالي من الأنظمة الذكية والموزعة: DataPower Nano Gateway وAPI Studio.
مع الإصدار الأخير من API Connect، الإصدار 12، توفِّر هذه التطورات منصة موحَّدة جاهزة للذكاء الاصطناعي، تمكِّن المطورين والمؤسسات من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
يجمع الإصدار 12 من API Connect عقودًا من ريادة IBM في التكامل ومحفظة إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ webMethods من Software AG، في أساس واحد هجيني وذكي لإدارة واجهات برمجة التطبيقات. وهذا متاح أيضًا كجزء من منصة IBM® webMethods Hybrid Integration الأوسع نطاقًا.
تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو الخدمات المصغرة الموزعة والسحابية الأصلية. يؤدي تعقيد ربط وتأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات على نطاق واسع إلى زيادة الطلب على حلول البوابة المرنة خفيفة الوزن على الحافة. تعمل 67% من المؤسسات على تنفيذ بنى الخدمات المصغرة بشكل فعَّال، ويظهر هذا التوجُّه أيضًا في النمو القوي لسوق بوابات واجهات برمجة التطبيقات للخدمات المصغرة، والمتوقع أن يرتفع من 2.5 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي بحلول 2033.
في هذا السياق، تقدِّم DataPower Nano Gateway أمنًا وتحكُّمًا ووساطة خفيفة من فئة المؤسسات مباشرةً عند حافة التطبيقات. بوجود حجم أقل من 20 ميجابايت من الذاكرة RAM1 وأوقات تشغيل أقل من ثانية، يدمج الحوكمة والثقة حيث تعمل واجهات برمجة التطبيقات فعليًا: ما يؤدي إلى إلغاء العوائق المركزية، وتقليل التأخير، ويمكِّن كل خدمة مصغرة من التوسع بشكل مستقل. تُتيح السياسات المدمجة القابلة للتصريح باستخدام YAML، وإنفاذ نموذج الثقة الصفرية، ومراقبة OpenTelemetry للمطورين تأمين ومتابعة أعباء العمل بشكل متسق عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة والمحلية.
ضمن منظومة API Connect، يُكمّل DataPower Nano Gateway بوابة DataPower Gateway التقليدية، مقدِّمًا استراتيجيات تشغيل مرنة: من تطبيق الحوكمة على مستوى الخدمة المصغرة إلى إدارة البوابة المؤسسية المركزية.
مع اعتماد فرق التطوير للبنى الموزعة والسحابية الأصلية، تكافح المؤسسات أيضًا لمواكبة النمو السريع والتعقيد المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات. وفقًا لـ Gartner، بحلول 2025، ستتبنى أكثر من 85% من المؤسسات ممارسات التطوير المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات أولًا لتحديث التطبيقات وتحسين المرونة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوات التي تعمل على أتمتة التصميم والاختبار والحوكمة والنشر عبر دورة الحياة الكاملة.3
لمواجهة هذا الضغط المتزايد على العمليات والحوكمة، يقدِّم API Studio بيئة كاملة لدورة الحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط كيفية تصميم واجهات برمجة التطبيقات واختبارها ونشرها بشكل جذري. مصمّم لمهام سير العمل التعاونية عبر سطح المكتب، وبيئة التطوير المتكاملة، والويب، ويضيف مفهوم "كل شيء ككود" إلى دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات، ما يمكِّن الفِرق من العمل بشكل متسق وبرمجي.
من خلال التأليف والتحقق وإنشاء السياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي -بما في ذلك قدرات API Agent المُعلن عنها سابقًا- يعمل API Studio على تسريع عملية التطوير مع ضمان الالتزام بالحوكمة والمعايير. كما يُتيح للفِرق إنشاء خوادم MCP لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة. توفِّر مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) المتكاملة ومهام سير العمل القائمة على Git إمكانية التتبُّع من البداية إلى النهاية، ما يقلل الجهد اليدوي للمطورين ويوفر قابلية التوسع والاتساق والجودة لفِرق هندسة المنصات.
يُتيح التكامل العميق مع API Connect ربط عمليات التصميم والتشغيل، لتوفير مسار موحَّد ومؤتمت من المفهوم إلى الإنتاج.
مع تحوُّل المؤسسات نحو البنى الهجينة ومتعددة السحابات، أصبحت أنظمة واجهات برمجة التطبيقات أكثر تفككًا عبر السحابات والبوابات وبيئات التشغيل. يشير تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لإدارة واجهات برمجة التطبيقات إلى أن المؤسسات تحتاج الآن إلى منصات قادرة على إدارة واجهات برمجة التطبيقات عبر بيئات موزعة ومتنوعة، وليس فقط البوابات المركزية، للحفاظ على الأمن والسيطرة على السياسات بشكل متسق.
يلبّي API Connect V12 هذا الاحتياج من خلال منصة تحكُّم موحَّدة تساعد على توحيد حوكمة دورة الحياة وتبسيط الإدارة عبر البيئات الهجينة، بما في ذلك التكامل مع بيئات التشغيل الخارجية مثل AWS وAzure. يقدِّم الإصدار أيضًا بوابة مطورين حديثة لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات واستهلاكها والتفاعل حولها، ما يوفر تجربة متكاملة عبر مراحل الإنشاء والإدارة والأمن والاستهلاك.
يضمن التكامل المحسَّن بين API Connect وDataPower Gateway وDataPower Nano Gateway الجديد اتساق السياسات والتحليلات والرؤية عبر نماذج النشر المختلفة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل IBM توسيع قدرات الاتحاد والتكامل والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات التطبيقات الموزعة بشكل متزايد.
تتحول واجهات برمجة التطبيقات بسرعة إلى أساس أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعمل الوكلاء الأذكياء على اكتشاف القدرات الرقمية وتنسيقها وإدارتها بشكل مستقل. يمكن للمؤسسات الآن بناء منظومات واجهات برمجة تطبيقات قادرة على الإدارة الذاتية وجاهزة للذكاء الاصطناعي؛ مدعومة بواسطة DataPower Nano Gateway للتحكم المدمج، وAPI Studio للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وAPI Connect V12 للحوكمة الموحَّدة.
مع ظهور إدارة الذكاء الاصطناعي كاختصاص لإدارة النماذج ومهام سير العمل والتفاعلات، يقدِّم API Connect البنية التي توفِّر الثقة والرؤية والتحكم في هذا المجال المتطور.
مع التوافر العام الآن لكلٍّ من DataPower Nano Gateway وAPI Studio وAPI Connect V12، تواصِل IBM تطوير API Connect ليكون مركز الابتكار في مجال واجهات برمجة التطبيقات في عصر الذكاء الاصطناعي.
توفِّر هذه الإصدارات المرونة والأمان والذكاء من الحافة إلى المؤسسة، ما يمكِّن المطورين والمؤسسات من الابتكار بثقة في عالم سريع التطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على المزيد حول IBM® API Connect