الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

توسَّعت الشراكة الاستراتيجية بين IBM وknowis AG لتسريع تطوير البنية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتسليم الحلول.

يمكِّن هذا التعاون المؤسسات العالمية من تسريع تسليم البرمجيات من خلال توحيد البنية والتصميم والتنفيذ في سير عمل قائم على الذكاء الاصطناعي.

تاريخ النشر 18 ديسمبر 2025
رسم توضيحي رقمي لمكعبات ملونة مكدسة فوق بعضها.

أعلنت IBM وknowis AG اليوم عن توسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما لتكامل حل DevOps Solution Workbench من knowis ضمن محفظة عمليات التطوير من IBM. يعمل IBM DevOps Solution Workbench على توحيد البنية للبرمجيات والتصميم البرمجي والبرمجة الواعية للتصميم في أداة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بنية التطوير القائم على الذكاء الاصطناعي

مع ازدياد دور الذكاء الاصطناعي في التطوير، تصبح إدارة سياق مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ميزة استراتيجية لقيادة الأتمتة في الاتجاه المرغوب. يتم تنظيم هذا السياق في بنية البرمجيات وتصميمها، ما يوفر جميع المعلومات الضرورية بطريقة منظمة ومتكاملة.

مع IBM DevOps Solution Workbench، يمكن تعريف بنية وتصميم البرمجيات في تعاون لحظي بين الخبراء، وتأسيسها كمصدر وحيد للحقيقة لمجموعة التطوير بأكملها، وإتاحتها لمساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي. 

مدمج في سلسلة أدوات عمليات التطوير

يتكامل IBM DevOps Solution Workbench بشكل مثالي مع حلول التطوير الحالية. يمكن تعزيز المشاريع القائمة على GitLab من خلال بنية وتصميم البرمجيات، حيث تستخدم أدوات مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي، مثل IBM Bob، مواصفات البنية والتصميم كأساس لتوليد الكود بشكل منظم.

يتكامل IBM DevOps Solution Workbench مع محفظة عمليات التطوير من IBM ويعززها، بما في ذلك IBM DevOps Loop وIBM DevOps Plan وIBM DevOps Deploy وIBM DevOps Test وIBM DevOps Velocity.

مواءمة تطوير البرمجيات مع بنية وتصميم البرمجيات

مواءمة فِرق التطوير بالإضافة إلى مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي تجعل فِرق التطوير جاهزة للعمل في بيئة تطوير معززة بالذكاء الاصطناعي، وتأتي مع الفوائد التالية:

  • تقليل وقت الوصول إلى السوق من خلال الحد من تراكم ديون التصميم التي تتحول إلى ديون تقنية وإعادة العمل المكلفة منذ البداية.
  • تبسيط البنية والتصميم لتسهيل انتقال تعاوني وخفيف الوزن للقدرات المؤسسية إلى تصميم نظام وتنفيذ منظم.
  • دعم البرمجة الواعية بالتصميم لتحويل تصميم البرمجيات تلقائيًا إلى كود تنفيذي.

تمكين فِرق تسليم البرمجيات من الانتقال من النهج التفاعلي إلى النهج الاستباقي.

أعلنت كلٌّ من IBM وknowis AG عن توسيع شراكتهما لمساعدة المؤسسات على إدارة تعقيد الأنظمة المتزايد من خلال بنية وتصميم وأتمتة استباقية.

يقول الدكتور Gerald Gassner، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة knowis AG: "نحن متحمسون حقًا؛ لأن شراكتنا الطويلة والموثوق بها مع IBM قد وصلت إلى مرحلة جديدة مع إدراج منتجنا في محفظة عمليات التطوير من IBM. في عالم يتزايد فيه تعقيد الأنظمة، تُتيح هذه الشراكة لفِرق تسليم البرمجيات الانتقال من التعامل التفاعلي مع المشكلات إلى التصميم والأتمتة الاستباقية. ودمج DevOps Solution Workbench في محفظة عمليات التطوير من IBM يقرِّب بين البنية والتنفيذ في سير عمل مبسَّط".

يقول James Hunter، مدير البرامج في IBM DevOps: "تتمثَّل مهمة IBM في مساعدة المؤسسات على تقديم الابتكار على نطاق واسع، بشكل آمن وفعَّال. إن دمج DevOps Solution Workbench يمكِّن عملاءَنا من ربط البنية الإبداعية والتصميم بالتسليم الموحَّد، ما يضمن تحويل الأفكار إلى كود عالي الجودة بسرعة وبشكل متسق".

من الرؤية إلى التنفيذ

تعمل كلٌّ من IBM DevOps وknowis AG معًا لمساعدة العملاء على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، من خلال سد الفجوة بين استراتيجية الأعمال والبنية والهندسة في سير عمل مستمر مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

للمزيد من المعلومات عن IBM DevOps Solution Workbench، انظر أدناه.

IBM DevOps Solution Workbench – موقع المنتج
IBM DevOps Solution Workbench – الإصدار 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

James Hunter

نبذة عن Knowis AG

تُعَد knowis AG شركة تكنولوجيا برمجيات مقرها في ريجنسبورغ، ألمانيا. منتجها الرائد، Cloud Solution Workbench، هو حل للبنية والتصميم البرمجي يساعد الفِرق على بناء وتحديث الأنظمة المعقدة باستخدام النمذجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم البرمجة الواعية بالتصميم. تأسست knowis في الأصل كمزوِّد حلول وخدمات مالية في صناعة الخدمات المالية المعقدة وذات التنظيم المكثف، وقد تطورت خلال 20 عامًا لتصبح شريكًا تقنيًا عابرًا للصناعات لفِرق تطوير البرمجيات في أوروبا.