تساعد IBM وCAST العملاء على تسريع ترحيل التطبيقات وتحديثها.

6 يونيو 2025
تتطلب مشاريع التحديث الناجحة أساسًا قويًا يتمثل في مرحلة Application Discovery Phase (ADP) الدقيقة والتفصيلية. تعاونت IBM وCAST على تقديم حل قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يزيل تعقيدات بيئات التطبيقات المؤسسية ويسرِّع مبادرات الترحيل والتحديث.
تُعد مرحلة ADP بلا شك الخطوة الأهم في أي مشروع تحديث؛ لأنها تمثِّل الأساس لكل قرار لاحق. وعند تنفيذها بشكل صحيح، تمكِّن الفرق من فهم ما الذي يتم تحديثه، ولماذا، وأفضل طريقة لتنفيذه. وعند تنفيذها بشكل سيئ -أو تجاهلها تمامًا- قد تكون العواقب مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وواسعة النطاق.
تعتمد المؤسسات بشكل كبير على التطبيقات الرقمية، وغالبًا ما تمتلك فرق تكنولوجيا المعلومات آلاف التطبيقات، ما يجعل الحصول على معلومات كاملة عنها جميعًا مهمة صعبة. من الشائع جدًا أن تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات التطوير تحديات متكررة مثل:
تُثبِت التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي بسرعة أنها عامل تحوُّل في تحسين مرحلة اكتشاف التطبيقات ضمن مشاريع التحديث. كانت طرق الاكتشاف التقليدية التي يتم تنفيذها يدويًا تستغرق وقتًا طويلًا، ومعرضة بدرجة كبيرة للأخطاء، وتعتمد بشكل كبير على معرفة أعضاء فرق تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير - وهي معرفة تتآكل باستمرار؛ بسبب معدلات مغادرة الموظفين، خصوصًا في الأنظمة القديمة. وعلى النقيض من ذلك، يُحسِّن الذكاء الاصطناعي عملية الاكتشاف من خلال جعلها مؤتمتة، وأسرع، وقابلة للتوسُّع، وأكثر دقة بشكل ملحوظ، ما يُتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل في المراحل المبكرة من رحلة التحديث.
من خلال الاستفادة من تقنيات CAST الرائدة في المجال، تمكِّن IBM العملاء من تقييم التطبيقات وترتيب أولوياتها وتحديثها بسرعة ودقة غير مسبوقتَين.
تتضمن أهم النقاط الرئيسية لحل IBM وCAST ما يلي:
مصنعنا المتكامل للترحيل والتحديث، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، هو نهج صناعي شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على تسريع انتقالها إلى بيئات السحابة الهجينة وهياكل التطبيقات الحديثة. يوفر إطار عمل قابلًا للتوسع والتكرار يجمع بين الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والخبرة الهندسية العميقة لتقييم أعباء العمل القديمة وترحيلها وتحديثها.
يتضمن النموذج مجموعة منظمة من الخدمات مثل اكتشاف التطبيقات وتقييمها، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإعادة تصميم البرامج، والنقل بالحاويات، وتكامل DevSecOps. ويستفيد من أدوات IBM الأصلية للسحابة، وRed Hat OpenShift، وشراكاتنا الاستراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية الكبرى لتقديم تحديث سريع وخالٍ من الأخطاء مع أقل قدر من الاضطراب.
يجمع نهج المصنع بين CAST Insights ومنهجيات IBM المثبَتة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم:
العميل هو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة وكان بحاجة إلى تقييم وتحديث بيئة الكمبيوتر المركزي الرئيسي الخاصة به. كانت الأهداف الرئيسية هي تحسين سرعة الوصول إلى السوق، وتمكين مستويات أعلى من المرونة والقدرة على التكيف في عمليات الأعمال، وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية.
قامت IBM بنشر حل يعتمد على IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA4CT) وCAST Imaging لتقييم التطبيقات بأكملها وتحليل التعليمات البرمجية المصدر. نجح الحل بشكل كبير، وتمكَّن فريقنا من تقليل وقت التقييم وتحليل التعليمات البرمجية بنسبة 60% - من عدة أشهر إلى بضعة أسابيع فقط.
الحل المشترك بين IBM وCAST ليس مجرد عرض تقني، بل هو طريقة عمل جديدة. يضمن الحل ألّا تقتصر مرحلة الاكتشاف على مجرد إجراء شكلي، بل تكون محفزًا استراتيجيًا لتحقيق تحديث ناجح وفعَّال من حيث التكلفة. ومن خلال الفرق المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، ونماذج التسعير القابلة للتوسع (المعتمدة على الوحدة أو السعة)، واستراتيجية دخول السوق المتوافقة مع الشركاء، تم تصميم الحل ليحقق تحولًا مستدامًا يجعل رحلتك السحابية أسرع، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأقل مخاطرة عبر كامل المسار.
يشمل الحل ما يلي:
هل أنت مستعد للتحديث بثقة؟ دَع IBM وCAST يرسمان خارطة طريقك نحو التحول الرقمي.