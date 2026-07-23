تُعزز IBM وAMD الذكاء الاصطناعي السيادي بنمط ذهبي معتمد للحوسبة المسرّعة

تساعد برمجيات IBM Sovereign Core وحوسبة AMD المسرّعة على جعل نشر الذكاء الاصطناعي السيادي أكثر عملية. تعزز IBM وAMD تعاونهما من خلال نمط ذهبي معتمد يجمع بين IBM Sovereign Core والحوسبة المسرّعة من AMD، وذلك لدعم المؤسسات في نقل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج مع توفير الضمانات.

ويمنح هذا النمط المعتمد العملاء والشركاء مسارًا أوضح وأكثر قابليًا للتكرار لنشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات البدء بإرشادات مُجرّبة توائم بين البنية التحتية والبرمجيات والحوكمة وتنفيذ أعباء العمل، بدلاً من تصميم البنية الهندسية الكاملة من الصفر.

يتوافق هذا النمط بشكل خاص مع القطاعات الخاضعة للتنظيم التي تستخدم بيانات حساسة للذكاء الاصطناعي، والحكومات التي تعمل على تحديث الخدمات العامة، ومزودي الخدمات المدارة الذين يطورون سحابة سيادية وخدمات ذكاء اصطناعي، والمؤسسات التي تتطلب مرونة في النشر عبر البيئات المحلية، والسحابية، والطرفية.