وتدعم طبقة استيعاب البيانات (داخل المربع الوردي في المخطط) واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وبث الأحداث، والمعالجة اللحظية. بالنسبة إلى Spark Compass، قد يمثل حدث ضمن تدفق البيانات تغييرًا في الموقع، أو حالة أحد الطوابير، أو بلوغ أحد أجهزة الاستشعار حدًا معينًا، أو مسح تذكرة، أو حدثًا متعلقًا بالدفع، أو تحديثًا لتفضيلات المستخدم. وتتحقق طبقة استيعاب البيانات من صحة هذه الأحداث، ثم تُعدّها لمراحل المعالجة اللاحقة في المنصة.

ويقع محرك السياق أسفل طبقة استيعاب البيانات في المخطط. ويُثري كل حدث بأربع إشارات أساسية: الهوية، والموقع، والوقت، والنشاط. ولا يعني مفهوم الهوية بالضرورة جمع بيانات شخصية أكثر من اللازم. ففي مثال المطار، يستطيع المسافر إدخال رقم رحلته طوعًا حتى تتمكن المنصة من تقديم توجيهات مفيدة بشأن بوابة الصعود دون الحاجة إلى التخمين.

وتؤدي IBM watsonx.data دور طبقة البيانات الموحدة في البنية. وتجمع ملفات التعريف، وبيانات الأحداث، والمعاملات، والبيانات التاريخية ضمن طبقة مشتركة مخصصة للتحليلات والذكاء الاصطناعي.

ويشكل الاستعلام الموحد عنصرًا رئيسيًا في هذا النهج. ويتيح الاستعلام الموحد للتطبيق الاستعلام عن البيانات في موقعها الأصلي بدلًا من نسخها أولًا إلى مستودع جديد. وبالنسبة إلى Spark Compass، يسهم هذا النهج في خفض تكلفة التكامل، وتقليص مدة النشر، والحد من مخاطر ازدواجية البيانات، ولاسيما عندما تمتد بيانات المرافق عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، وأنظمة إصدار التذاكر، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة الدفع، وأجهزة الاستشعار، والأنظمة التشغيلية.

وتدعم IBM watsonx.ai طبقة الذكاء الاصطناعي والوكلاء. وتستخدم Spark Compass هذه الطبقة لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتوصيات، والتحليلات التنبؤية، وتوليد المحتوى، والتجارب الحوارية.

تدعم IBM watsonx Assistant تجارب حوارية متقدمة، مثل المساعد الذكي، والتوجيه الذكي لسير العمل الموجه نحو المهام، الذي يجمع المعلومات، ويستجيب للمستخدم، أو ينفذ معاملة نيابةً عنه. وبالنسبة إلى Spark Compass، يتيح ذلك لطبقة المحادثة استخدام محرك السياق نفسه الذي تعتمد عليه طبقتا التوصيات والعمليات، بدلًا من العمل كروبوت محادثة منفصل.

وتوفر IBM watsonx Orchestrate طبقة التنسيق. وفي بنية Spark Compass، يحول التنسيق الحدث إلى سير عمل، مثل إخطار المسافر، أو تشغيل مهمة لأحد الموظفين، أو بدء سير عمل لعرض ترويجي، أو تصعيد حادث، أو تمرير السياق إلى نظام مؤسسي آخر، مع تنبيه المسافر إلى المنتجات والخدمات التي قد تهمه أثناء تنقله داخل مبنى الركاب. وتساعد Orchestrate منصة Spark Compass على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم الامتثال، والحفاظ على الإشراف على جودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، ونسبها. وتمنح هذه الإمكانية مشغلي المرافق رؤية واضحة وتحكمًا أكبر في التوصيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتفاعلات العملاء، وسير العمل التشغيلي.

وتوفر IBM watsonx.governance طبقة الإشراف الخاصة بالتوصيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وسير العمل التشغيلي، مما يساعد Spark Compass على تحديد ممارسات الحوكمة المتعلقة بالمراقبة، والامتثال، وجودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، ونسبها. وتربط هذه المنتجات، مجتمعةً، الرؤى بالإجراءات، مع الحفاظ على وضوح سير العمل الناتج وخضوعه للحوكمة.

وتعمل منصة Spark Compass على AWS، إلا أنها تخضع حاليًا لعملية نقل إلى IBM Cloud.

وتستخدم Spark Compass أيضًا تصميمًا يراعي الحافة. ويُجري نهجها القائم على التطبيقات الهجينة أكبر قدر ممكن من عمليات المعالجة على جهاز المستخدم، ويتواصل مع الخدمات السحابية أو المحلية عند الحاجة. ويساعد هذا النهج على تقليل زمن الانتقال، والتحكم في استهلاك النطاق الترددي، والحفاظ على مرونة البنية لتلبية متطلبات العملاء المختلفة للبنية التحتية.

ويعرض الجانب الأيمن من المخطط المخرجات، وتشمل تجربة العملاء، وتجربة المرافق، والعمليات، والتحليلات.