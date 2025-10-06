الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

Guardium Data Protection 12.2: تحقيق الامتثال المستمر

نشرت ١٠/٠٦/٢٠٢٥

مؤلف

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium

لقد تحوَّل الامتثال من شرط دوري إلى توقُّع مستمر.

يجب على المؤسسات اليوم إثبات مصداقيتها بشكل يومي، وليس فقط خلال عمليات التدقيق السنوية. في الوقت نفسه، يواصل حجم البيانات المؤسسية ونطاق قيمتها وزيادة تعرضها للمخاطر في التوسع، ممتدة عبر الأنظمة المحلية والسحابات المتعددة وتطبيقات SaaS بصيغها المنظمة وغير المنظمة. يؤدي هذا التوسع إلى زيادة المخاطر وطرح تحديات في الحوكمة، وزيادة صعوبة الحصول على وضوح كامل للبيانات.

يعالج IBM Guardium Data Protection 12.2 هذه التحديات من خلال دمج الامتثال المستمر مع قدرات جديدة في الأمن والمراقبة والتشغيل. يوفر هذا الإصدار أساسًا حيث تكون الرقابة مؤتمتة وقابلة للقياس وذكية، في حين تمتد الرؤية بسلاسة عبر البيئات الهجينة.

الامتثال المستمر: الضوابط والحدود والمركز

لم يَعُد الامتثال عملية دورية؛ بل أصبح مستمرًا. ولكن الأهم من ذلك، أن الأمر لا يتعلق فقط باجتياز التدقيق. توجد اللوائح لتقليل مخاطر الأعمال مثل المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر السمعة. المؤسسات التي تتعامل مع الامتثال كمنهج مستمر لإدارة المخاطر تكون أفضل استعدادًا لمنع الحوادث المكلِّفة والحفاظ على الثقة، وليس فقط لإرضاء المدققين مرة واحدة سنويًا.

يحوِّل Guardium الامتثال من سباق سنوي إلى حالة استعداد دائمة من خلال:

  • ضوابط الامتثال: تمكِّن المؤسسات من ربط المعايير الداخلية واللوائح الخارجية مباشرةً بإطار المراقبة والسياسات في Guardium. ترتبط المتطلبات مثل تسجيل الأنشطة والتحكم في التغييرات ومراجعة الصلاحيات بالعمليات التشغيلية، وليس بالوثائق الثابتة.
  • حدود الامتثال: تقيس الأداء مقارنةً بالتوقعات المحددة. سواء عند متابعة الوقت المستغرق لإغلاق مهام التدفق أو نسبة الضوابط السليمة، تُبرز الحدود الانحرافات قبل أن تتحول إلى ملاحظات تدقيق.
  • مركز الامتثال: يوحِّد الرؤية في لوحة معلومات واحدة. يمكن لرؤساء أمن المعلومات وقادة الامتثال تحديد أماكن فاعلية الضوابط ونمو المخاطر والمناطق التي تتطلب التركيز بشكل فوري.

يقلل هذا النموذج المستمر من الجهد اليدوي، ويعزز الرقابة، ويضمن جاهزية التدقيق في جميع الأوقات. يصبح الامتثال عامل تمكين للأعمال واستراتيجية استباقية لتقليل المخاطر - مُقاسًا وواضحًا ومتكاملًا.

استنادًا إلى قاعدة الامتثال المستمر، يوسِّع الإصدار الأخير Guardium Data Protection 12.2 قيمته من خلال قدرات جديدة قوية مصممة لتعزيز الأمان وتبسيط العمليات وتوسيع الرقابة عبر بيئات البيانات الهجينة.

القدرات الجديدة المتوفرة مع الإصدار 12.2

يقدِّم Guardium Data Protection 12.2 أيضًا إمكانيات جديدة تساعد على تعزيز الأمان وتبسيط العمليات ودعم المؤسسات على نطاق واسع:

  • تسريع عملية المسح السحابي باستخدام ماسح ضوئي معبأ في حاوية: تقديم اكتشاف أسرع وأكثر كفاءة للثغرات الأمنية في السحابة لتقليل التعرض للخطر وتحسين الأداء.
  • المراقبة المركزية للأنشطة عبر المصادر الهجينة: تكوين وإدارة المراقبة بشكل متسق عبر المصادر المحلية والسحابية وبيانات SaaS، لضمان عدم ترك أي بيئة دون حماية.
  • تبسيط العمليات عبر الإدارة المركزية للشهادات: تسهيل الإدارة وتوزيع السياسات، ما يساعد على تقليل العبء وتحسين الاتساق عبر المؤسسة.
  • الكشف في الوقت الفعلي عن انحرافات الأمان والتكوين: تحديد الانحرافات الأساسية والإبلاغ عنها على الفور، ما يمكِّن الفرق من تصحيح المشكلات قبل أن تؤثِّر في الامتثال أو تزيد من المخاطر.

توسِّع هذه التحسينات قدرة Guardium Data Protection على حماية البيانات طوال دورة حياتها، مع ضمان توسُّع الرقابة والأداء والحوكمة بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة المتطورة.

يتطور الامتثال مع ظهور مخاطر جديدة

مع IBM Guardium Data Protection، تحصل المؤسسات على الأدوات للامتثال للمتطلبات التنظيمية، إلى جانب الرؤية والقدرة التحليلية لتعزيز وضعها الأمني بالكامل. الامتثال المستمر مع أمان أقوى وقدرات تشغيلية متقدمة، هذا ليس مجرد مواكبة. إنه تحقيق الريادة.

استكشِف Guardium Data Protection

تعرّف على المزيد استكشف Guardium Data Protection