أصبح كلٌّ من Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 وDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 متاحين الآن بشكل عام. منذ إطلاقه، أصبح IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) وAccelerator Loader ضروريين للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها في تحليل البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرار. وقد أتاحا معًا الحصول على رؤى أسرع من البيانات، وخفض التكاليف، وتحسين سرعة الأعمال، وتمكين الشركات بطرق عديدة:

لقد مكّن IBM Db2 Analytics Accelerator عملاءنا من تشغيل الاستعلامات التحليلية بسرعة عالية باستخدام بيانات IBM® Z في زمن شبه حقيقي، مما يساعدهم على (أ) استكمال Db2 for z/OS من خلال تشغيل كل عبء عمل استعلام بكفاءة في بيئته المثلى، إما على Db2 for z/OS أو على المسرع؛ و(ب) توفير تحليل عالي السرعة لبيانات المؤسسة القيمة دون تحميل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) باهظ التكلفة، مما يسمح للمؤسسات بمعالجة تحليلات فورية من بيانات المعاملات الحالية دون تأثير على أعباء عمل المعاملات.

تعد الإصدارات المحدثة من هذه العروض الحالية مثل Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 وAnalytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 حلولًا من شأنها أن تغير قواعد هذه الصناعة وتتيح للعميل الاستعلام السريع على أعباء العمل التحليلية المعقدة والتوافر العالي الموسَّع والمراقبة الخارجية للصحة.