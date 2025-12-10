الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

من Match 360 إلى IBM Master Data Management: بداية حقبة جديدة

تم تحويل IBM Match 360 إلى IBM Master Data Management (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)، وهو ما يمثل المرحلة التالية في تطور محفظة InfoSphere MDM.

تاريخ النشر 10 ديسمبر 2025
منظر جوي لأراضٍ زراعية تتكون من دوائر ومستطيلات خضراء وبنية اللون.
By Katie Kupec and Lin Alzein

تم تحويل IBM Match 360 إلى IBM Master Data Management (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)، وهو ما يمثل المرحلة التالية في تطور محفظة InfoSphere MDM. ويحمل هذا التقدم المبادئ الموثوقة والقدرات المثبتة التي تعرفها، مع إدخال تحسينات حديثة لمواجهة تحديات البيانات الحالية.

لماذا تُعد Master Data Management مهمة اليوم

تُعد البيانات أساس كل قرار تجاري وتفاعل مع العملاء. ومع ذلك، غالبًا ما تعاني المجموعات من وجود سجلات مجزأة وغير متسقة ومكررة عبر الأنظمة. وبالنسبة لمجموعات عديدة، لا تزال البيانات موجودة في صوامع مجزأة، حيث تقوم الأقسام أو الأنظمة المختلفة بمعالجة البيانات بشكل مستقل لاحتياجاتها الفردية، ما يؤدي إلى معلومات غير متسقة وتكاليف متفاوتة.

وتؤثر البيانات غير المكتملة والقديمة وغير الصحيحة على صناعة القرار والكفاءة التشغيلية. وتفقد البيانات قدرتها على الوثوق بها؛ ولا تعرف الفرق البيانات الأكثر دقة وأحدث المعلومات؛ وتضطر الفرق إلى التعامل مع ضعف جودة البيانات الذي يؤدي إلى عدم الكفاءة والتكاليف غير الضرورية والفرص الضائعة.

يحل IBM Master Data Management هذه التحديات من خلال:

  • تقسيم صوامع البيانات: يستخدم مطابقة مدعومة بالتعلم الآلي (ML) لتوحيد البيانات عبر الصوامع، ما يخلق طرق عرض موثوقة بزاوية 360 درجة للكيانات.
  • كشف علاقات البيانات المعقدة: يحدد العلاقات عبر الكيانات ويديرها لبناء طرق عرض كاملة ومتصلة.
  • فرض حوكمة البيانات والإشراف: يوفر أدوات إشراف مدمجة مع مسارات التدقيق وإرشادات التعلم الآلي (ML) لقرارات المطابقة.
  • توفير قابلية التوسع والأداء: يتم النشر على بنية قابلة للتوسّع مرتكزة على السحابة الهجينة أو على SaaS، ومُحسّنة لتحقيق السرعة والمرونة.

التطور التالي لقدرات البيانات الرئيسية لشركة IBM

صُممت IBM Master Data Management لتكون متاحة أينما كان عملاؤنا، وتتميز بالمرونة الكافية للتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة، وتساعد على تعزيز قيمة الأعمال، ومساعدة عملائنا على:

  • التكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة: أنشئ مشاهد شاملة متعددة المجالات بزاوية 360° تتناسب مع مجموعتك. قم بسهولة بتخصيص نماذج برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) لتتوافق مع المتطلبات المتغيرة في مرحلة ما بعد التدفق.
  • تقليل المخاطر وبناء الثقة في البيانات: تعزيز دقة المطابقة من خلال التعلم الآلي وتوحيد البيانات والتحقق منها. وتأكد من المطابقة المرنة المدعومة بضوابط جودة البيانات القوية.
  • أتمتة مطابقة السجلات: استفد من المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوحيد البيانات الرئيسية عبر المجالات، وتوفير مصدر واحد للحقيقة دون جهد يدوي.
  • تحقيق جودة البيانات ومراقبتها: التخلص من التكرارات والتناقضات. يمكنك الوصول إلى بيانات نظيفة ودقيقة ومحددة السياق ومُحسَّنة لحالات الاستخدام الخاصة بعملك.
  • زيادة الإنتاجية: تمكين الفرق بأدوات منخفضة أو بدون كود، وخوارزميات ذكية، وتكامل الذكاء الاصطناعي، ما يبسط مهام سير العمل ويسرع تسليم البيانات الموثوقة.
  • تسريع الرؤى: ربط وتوفير البيانات الرئيسية بسلاسة لتغذية مبادرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات لصناعة القرار بشكل أسرع.
  • احصل على بيانات دقيقة بشكل أسرع باستخدام التعلم الآلي المدمج: قلل من العبء الإداري وحسّن دقة المطابقة باستخدام نماذج مدربة مسبقًا مصممة لأداء على نطاق المؤسسة.

احصل على بيانات موثوقة بشكل أسرع

يوفر IBM Master Data Management قدرًا أكبر من الشفافية والمرونة والتحكم، كل ذلك ضمن بنية سحابة أصلية حديثة. وسواء كنت تركز على الامتثال، أو الكفاءة التشغيلية، أو تجربة العملاء، فإن هذه التحسينات والقدرات الجديدة تساعدك في الحصول على بيانات موثوقة بشكل أسرع.

تعرَّف على المزيد هنا

جرب IBM Master Data Management اليوم

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

IBM