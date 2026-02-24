™FalconStor Habanero متاح الآن على متجر ™IBM Cloud Marketplace

تسر شركة FalconStor أن تعلن عن توفر Habanero الآن مباشرة عبر متجر IBM Cloud Marketplace، مما يوسع نطاق توفره لمستخدمي الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم.
تواجه المؤسسات اليوم ضغوطاً شديدة لتحديث آليات حماية البيانات مع التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد. ومع ذلك، لا يزال الكثير منها يعتمد على بنى استعادة قديمة تبطئ العمليات، وتزيد المخاطر، وتؤدي لتكاليف غير ضرورية.
تقدم FalconStor Habanero تجربة ثورية من خلال دمج قدرات حماية البيانات الحديثة مع متانة ونطاق عمل IBM Cloud Object Storage (COS) العالمي.
تعتمد نماذج التعافي من الكوارث (DR) التقليدية على المعالجة اليدوية للوسائط والأدوات المجزأة واختبارات التعافي من الكوارث غير المتكررة، ما يترك للفرق ثقة منخفضة في جاهزية الاستعادة. تؤدي الأنظمة ذات البيئات المترابطة إلى انتشار برامج الفدية وتلف البيانات، في ظل عدم وجود مسارات استرداد نظيفة مضمونة أو عزل مُحكَم يمكن التحقق منه. وما يزيد التحدي تعقيدًا أن فرق تكنولوجيا المعلومات تواجه عبئا تشغيليًا عاليًا، وبنية تحتية قديمة، ونقصًا في المهارات المتخصصة، ورسومًا غير متوقعة على السحابة أو التحويلات- مما يجعل هذه البيئات محفوفة بالمخاطر ومكلفة في الصيانة في الوقت نفسه.
يوفر FalconStor Habanero نسخًا احتياطيًا وأرشفة واستعادة متسارعة بأداء متوقع، مما يلغي الاعتماد على الوسائط المادية ويقلل بشكل كبير من فترات التعطل. تضمن اتفاقيات مستوى الخدمة للمؤسسات ونقل البيانات الأسرع بما يصل لـ 20 مرة قدرة استعادة موثوقة وقابلة للاختبار لبيئات IBM Power.
يعمل Habanero على تعزيز المرونة الإلكترونية من خلال خزائن البيانات غير القابلة للتغيير، والاحتفاظ الاختياري بتقنية WORM، والثبات الأصلي للتخزين، مما يضمن نقاط استرداد مقاومة للتلاعب، مما يوقف انتشار برامج الفدية. كما تعمل الحماية المدمجة التي تحتوي على فجوات هوائية على تبسيط جاهزية التدقيق وتتوافق مع إطار العمل التنظيمي.
من خلال الاستفادة من IBM Cloud Object Storage، توفر الخدمة ما يلي:
يصبح نظام COS هو الأساس لاستعادة نظيفة وموثوقة وصامدة أمام برامج الفدية، مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية وإلغاء أعباء الموقع الثاني.
إن FalconStor Habanero هي خدمة تخزين مدارة بالكامل مصممة لتبسيط حماية البيانات الخارجية الآمنة لبيئات IBM i وIBM Power. توفر الخدمة حفظاً مقاوماً لبرامج الفدية، ونسخاً للتعافي من الكوارث، وأرشفة طويلة الأمد بنموذج تكلفة يضاهي تخزين الأجسام، دون الحاجة لنشر بنية تحتية جديدة أو تعديل عمليات النسخ الحالية.
تعمل الخدمة بقدرات حماية للبيانات محمية ببراءة اختراع من FalconStor ومنصة Power المثبتة وخدمات السحابة من IBM، بما في ذلك IBM Cloud Object Storage. فهما يوفران معًا أساسًا متينًا للغاية وغير قابل للتغيير ومتاحًا عالميًا من أجل التعافي الحديث.
يتيح Habanero:
بفضل تسعير بسيط من مستويين وتقنية يثق بها الآلاف من عملاء IBM Power، يوفر Habanero مساراً حديثاً ومرناً وفعالاً من حيث التكلفة للمستقبل.
تسر شركة FalconStor أن تعلن عن توفر Habanero الآن مباشرة عبر متجر IBM Cloud Marketplace، مما يوسع نطاق توفره لمستخدمي الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم.
يوفر متجر IBM Cloud Marketplace قناة مركزية لشراء وبيع حلول المؤسسات، مما يمكن العملاء من:
ينضم Habanero إلى أكثر من 400 عرض في متجر IBM Cloud Marketplace، مستفيدًا من انتشار IBM العالمي، وحضورها في قطاع المؤسسات، والتفاعل الشهري مع أكثر من 600,000 زائر، بما في ذلك مستخدمون من مؤسسات Fortune 500.
عبر FalconStor Habanero في متجر IBM Cloud Marketplace، تستطيع المؤسسات تسريع رحلتها نحو حماية بيانات حديثة ومُحسنة سحابيًا، مع اكتساب مرونة سيبرانية أقوى، وتكاليف متوقعة، وعمليات مبسطة مدعومة بـ IBM Cloud Object Storage.
تعرف على المزيد حول FalconStor Habanero
استكشف FalconStor Habanero على IBM Cloud