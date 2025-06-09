تقدِّم Fairly AI وIBM watsonx.ai حوكمة وأمانًا للذكاء الاصطناعي بمستوى متقدِّم.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

9 يونيو 2025

مؤلف

Fion Lee-Madan

Head of Strategic Partnerships

FairlyAI

نعلن اليوم بكل فخر عن تكاملنا مع IBM watsonx.ai، حيث نجمع بين قدراتهم المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات، وإشراف Fairly الدقيق القائم على السياسات والموجَّه للأمان أولًا. معًا، نقدم حلًا مصممًا للنشر الفعلي للذكاء الاصطناعي في البيئات المنظمة عالية المخاطر - ما يوفر مستوًى غير مسبوق من التحكم والشفافية والثقة في كل نموذج.

في Fairly AI، لا نكتشف المشكلات فحسب، بل نرشدك إلى كيفية إصلاحها وربطها بمتطلبات الحوكمة لديك. بصفتنا جهة رائدة في إدارة الثقة والمخاطر والأمان في الذكاء الاصطناعي (AI TRiSM)، يقدِّم نظام Fairly AI Management System -المتكامل مع Security for AI Asenion™‎- تجربة متكاملة تشمل أتمتة محاكاة الهجمات، وتقييم المخاطر، وتوجيهات المعالجة، وتقارير الالتزام، كل ذلك في نظام واحد.

وصف المنتج والقيمة المقترحة للتكامل

تكشِف أدوات المحاكاة الهجومية التقليدية عن الثغرات، لكنها تضع على كاهل فرق الهندسة والامتثال عبء ربط المخاطر يدويًا بسياسات الأمان والمعايير الصناعية وأطر الحوكمة. لكن Fairly AI تغيِّر ذلك إلى حدٍ ما.

لا تُعَد منصة Security for AI Asenion™‎ من Fairly AI مجرد أداة مؤتمتة أخرى لمحاكاة الهجمات. وهي المنصة الوحيدة لمحاكاة الهجمات التي تتميز بأنها متعددة الوكلاء وواعية بالسياسات، والتي تربط كل ثغرة تم اكتشافها باستراتيجية معالجة محددة وضوابط الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ذات الصلة، ضمن نظام Fairly AI Management System.

تم تطوير Asenion بما يتماشى مع أطر مثل ISO/IEC 42001 وNIST AI RMF وMITRE ATLAS وOWASP Top 10 للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، لتوفِّر بذلك رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمخاطر الذكاء الاصطناعي - التقنية والأخلاقية والتشغيلية. وهذا ما يجعلها مناسبة بشكل فريد للبيئات الخاضعة للتنظيم، حيث يجب إثبات الامتثال فعليًا، لا الاكتفاء بالتطلع إليه.

كيفية عمل التكامل

يُتيح التكامل مع IBM watsonx.ai للمؤسسات ما يلي:

  1. إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) أو ضبطها بدقة باستخدام watsonx.ai.
  2. الاتصال بسلاسة بمنصة Fairly AI من أجل: أ) اكتشاف هجمات الحقن في التعليمات، والانحيازات، والمخاطر الناشئة؛ ب) توليد معالجات مرتبطة تلقائيًا؛ ج) مواءمة النتائج مع ضوابط الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) والمعايير ذات الصلة.
  3. إغلاق الحلقة بتقارير امتثال قابلة للتنفيذ تدعم التدقيق الداخلي والمتطلبات التنظيمية.

القيمة الأساسية التي يقدِّمها هذا التكامل

  • ما بعد الاكتشاف: الانتقال من "ما الخطأ" إلى "كيفية الإصلاح" و"لماذا يُعَد ذلك مهمًا" ضمن منظومة الحوكمة لديك.
  • المواءمة المتقدمة مع الحوكمة والمخاطر والامتثال: ربط المخاطر مباشرةً بضوابط ISO وNIST وOWASP لتسريع جهود تحقيق الامتثال.
  • أتمتة تطبيق السياسات: تحويل سياسات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة مخاطر فعلية أثناء التشغيل - بدلًا من الحوكمة النظرية المعتمدة على ملفات PDF.
  • عمليات DevSecOps فورية للذكاء الاصطناعي: تمكين فرق المنتجات والأمن من بناء نماذج أكثر أمانًا منذ اليوم الأول.

الفوائد المخصصة للأعمال

  • مسار أقصر للإنتاج: تسهيل دورات الموافقة من خلال إعداد تقارير متوافقة مع السياسات وجاهزة للتدقيق.
  • تقليل التعرض للمخاطر التنظيمية: اكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل أن تكتشفها الجهات التنظيمية أو العملاء.
  • تعزيز نضج حوكمة الذكاء الاصطناعي: التحول من الامتثال التفاعلي إلى بناء الثقة الاستباقي.
  • تخصيص الموارد بشكل ذكي: تحديد أولويات جهود المعالجة بناءً على مخاطر الأعمال المرتبطة.

مثال على حالة استخدام في القطاع المالي

تستخدم العديد من المؤسسات المالية IBM watsonx.ai لتشغيل روبوتات المحادثة التفاعلية مع العملاء. ومن خلال دمج Fairly الذكاء الاصطناعي، يمكنهم فعل ما يلي:

  • إجراء تقييمات مستمرة لمحاكاة الهجمات لمطالبات واستجابات روبوتات المحادثة.
  • إنشاء مهام المعالجة المرتبطة بعتبات المخاطر الداخلية وضوابط الامتثال على الفور.
  • تقديم تقارير على مستوى مجلس الإدارة تُظهر ارتباط كل مشكلة بأحد متطلبات الحوكمة.

يُتيح ذلك النشر الآمن مع تلبية متطلبات التدقيق الداخلي والالتزامات التنظيمية من الجهات الخارجية.

معيار ذهبي جديد لأمن الذكاء الاصطناعي

معًا، تقدِّم IBM watsonx.ai وFairly AI معيارًا ذهبيًا جديدًا لأمان وحوكمة وامتثال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدّم وأدوات محاكاة الهجمات المتوافقة مع السياسات وآليات المعالجة المتقدمة، يساعد هذا الحل المتكامل الشركات على الابتكار بشكل أسرع، وبناء الثقة في كل خطوة.

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