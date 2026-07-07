توسيع IBM z17: إتاحة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لمزيد من بيئات المؤسسات

مع توسيع محفظة IBM z17، نتيح للمؤسسات مزيدًا من السبل للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، والأمان، والمرونة، والأداء التي تحتاج إليها للمنافسة في عصر يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا.
ويمثل اليوم خطوة مهمة في توسيع منصة IBM z17.منذ تقديم IBM z17 العام الماضي، تمكنا من مساعدة المؤسسات على جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أكثر معاملاتها قيمة وبياناتها وتطبيقاتها مهمة حساسة. في نفس الفترة القصيرة، شهدنا تحولا كبيرا في السوق: الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد إثبات المفهوم والمشاريع التجريبية إلى عمليات أعمال الإنتاج. ولم تعد المؤسسات تتساءل عما إذا كان ينبغي لها اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت تبحث عن كيفية تحقيق عائد الاستثمار (ROI)، واستخلاص القيمة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي تشغيليًا على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة.
بالنسبة إلى عملاء Z ، تبدأ الإجابة بالبيانات والمعاملات التي يديرونها كل يوم. لطالما كانت IBM Z المكان الذي تحدث فيه العديد من أهم المعاملات التجارية في العالم. اليوم، يقوم العملاء بتوسيع تلك المعاملات من خلال اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الاحتيال، والأتمتة، وتجربة العملاء. ومع IBM z17، نتيح للمؤسسات الجمع بين الذكاء الاصطناعي داخل المعاملة، والذكاء الاصطناعي على البيانات، إلى جانب القدرات القائمة على الوكلاء، مباشرةً في مواقع تنفيذ العمليات التجارية الحساسة.
ويبحث العملاء عن سبل لتعظيم قيمة التطبيقات والمهارات الحالية، مع اعتماد ممارسات تشغيل حديثة وسير العمل القائم على الوكلاء. وفي بيئة تكتسب فيها كل الموارد أهمية، تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية تساعد على تبسيط العمليات، وتحسين إنتاجية المطورين، والحفاظ على الأمان، وتسريع الابتكار، دون إضافة مزيد من التعقيد.
ولهذا السبب، نوسع محفظة IBM z17 بإضافة أنظمة جديدة أحادية الإطار وأخرى قابلة للتركيب داخل الحوامل، لنوفر المزايا الأساسية التي تتميز بها IBM Z عبر نطاق أوسع من نماذج النشر، مع الحفاظ على الأمان، والمرونة، والأداء التي تعتمد عليها المؤسسات. وكما هو معتاد، نواصل الابتكار لتقديم إمكانات أكبر بموارد أقل، بما في ذلك زيادة في السعة تصل إلى 20% مقارنةً بـ IBM z16، للمساعدة على معالجة المعاملات بسرعة أكبر ودعم أحمال التشغيل المتزايدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.. وحتى أحدث وأصغر عضو في عائلة IBM z17 يوفر الأداء، والكفاءة، وقابلية التوسع التي تحتاج إليها المؤسسات لتحقيق طموحات النمو في ظل القيود الفعلية المفروضة على الموارد.
وتدخل البنية التحتية للمؤسسات اليوم مرحلة جديدة. إذ تحتاج المؤسسات إلى منصات قادرة على دعم النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع التعامل في الوقت نفسه مع قيود الموارد، ومتطلبات الأعمال المتغيرة، وبيئات العمل الهجينة التي تزداد تعقيدًا. كما تواجه تحديًا يتمثل في نشر قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي، مع اكتساب مهارات جديدة، والسيطرة على التكاليف التشغيلية، وتعظيم قيمة التطبيقات والبنية التحتية الحالية. وتعالج الأنظمة الجديدة أحادية الإطار والقابلة للتركيب داخل الحوامل من IBM z17 هذه التحديات من خلال توفير خيارات نشر أكثر رشاقة ومرونة، مع تقديم الأساس الموثوق نفسه الذي تتميز به IBM Z.
ولمساعدة العملاء على تسريع الابتكار دون زيادة التعقيد، نوفر أيضًا قدرات جديدة عبر مختلف مكونات المحفظة. وتساعد التحسينات الجديدة الخاصة بتحسين التعليمات البرمجية على رفع كفاءة التطبيقات، وتحرير موارد تطوير قيّمة، بما يتيح للفرق التركيز على تقديم قيمة أعمال جديدة بدلًا من مشروعات إعادة التطوير. كما يسهّل دعم أساليب البنية التحتية بوصفها تعليمات برمجية (IaC) المتوافقة مع معايير القطاع على المؤسسات إدارة البنية التحتية.
وفي الوقت نفسه، تساعد القدرات الموسعة للأتمتة على تقليل الجهد اليدوي والاعتماد على المهارات المتخصصة، بينما يوفر دعم OpenTelemetry والتحسينات في تصور طوبولوجيا الإدخال/الإخراج (I/O) رؤى تشغيلية أعمق عبر بيئات تقنية المعلومات المتزايدة التعقيد. وتساعد هذه القدرات مجتمعةً المؤسسات على تحسين قابلية الرصد، وتحديد مواطن الاختناق بسرعة أكبر، ورفع الكفاءة التشغيلية.
ولا يحتاج العملاء إلى التكنولوجيا وحدها.بل يحتاجون أيضًا إلى الثقة في قدرتهم على نشر البنية التحتية الجديدة وتشغيلها بنجاح منذ اليوم الأول. وتوفر IBM Technology Lifecycle Services خدمات دعم وبنية تحتية مخصصة منذ اليوم الأول، صُممت لمساعدة العملاء على نشر IBM z17 Rack Mount بأمان وكفاءة. ومن خلال عروض الدعم المتميزة التي توفر خدمات استباقية وتنبؤية، تستطيع المؤسسات المساعدة على منع المشكلات قبل أن تؤثر في العمليات، مما يقلل فترات التوقف غير المخطط لها ويعزز استمرارية الأعمال.
ومع نضوج اعتماد الذكاء الاصطناعي، أصبحت بيئة تشغيله لا تقل أهمية عن النماذج نفسها. وتكتشف المؤسسات أن نقل كميات هائلة من البيانات الحساسة إلى بيئات خارجية قد يؤدي إلى تحديات تتعلق بالتكلفة، وزمن الاستجابة، والحوكمة، والأمان. ولذلك، تتجه المؤسسات بصورة متزايدة إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي بالقرب من البيانات، وبالقرب من المعاملات، وبالقرب من مواقع اتخاذ قرارات الأعمال.
وهذا تحديدًا ما صُمم IBM z17 لتقديمه. فيمكن للمؤسسات اكتشاف الاحتيال، ورصد الحالات الشاذة، وتخصيص تجارب العملاء، واتخاذ قرارات أعمال ذكية في الوقت الفعلي، دون نقل المعلومات الحساسة خارج البيئات الموثوقة. وبفضل معالج Telum II، يتيح IBM z17 تنفيذ استدلال الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي مباشرةً داخل عمليات معالجة المعاملات.
ومع دعم IBM Spyre™ Accelerator، تستطيع المؤسسات أيضًا توسيع هذه القدرات لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل الناشئة القائمة على الوكلاء على نطاق واسع. ويشكل Telum II وSpyre معًا أساسًا قويًا للمؤسسات التي تسعى إلى نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى بيئات الإنتاج.
ومع سعي المؤسسات إلى تحقيق عوائد ملموسة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، تصبح الكفاءة بنفس أهمية القدرات. وتُظهر اختبارات IBM أن أحمال التشغيل الخاصة بمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على OpenShift Container Platform، تحتاج إلى عدد من الأنوية يقل بما يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بتشغيل أحمال التشغيل المماثلة على منصة x86. 1 ويتيح ذلك للمؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على الأمان، والمرونة، والحوكمة المرتبطة بالبيئات بالغة الأهمية.
وسواء كان الغرض دعم عمليات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو العمليات الذكية، أو حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة حسب القطاع، فإن محفظة IBM z17 الموسعة توفر للمؤسسات خيارات أكثر لإتاحة الذكاء الاصطناعي مباشرة لبيانات المؤسسة.
ولا يمكن تحقيق القيمة المرجوة من الذكاء الاصطناعي ما لم يستند إلى أساس من الثقة. ويظل الأمان عنصرًا أساسيًا عند التقاء البيانات الحساسة، وعمليات الأعمال، وأحمال التشغيل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كما تزداد أهمية المرونة مع تزايد اعتماد المؤسسات على اتخاذ القرارات المؤتمتة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويظل الأداء على نطاق واسع مطلبًا لا غنى عنه عندما تعالج المؤسسات ملايين المعاملات يوميًا.
وتجمع محفظة IBM z17 الموسعة هذه المزايا الأساسية عبر نطاق أوسع من خيارات النشر. فمن خلال إمكانات أمان رائدة في القطاع، والاستعداد لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمية، وتقنيات الحوسبة السرية، وقدرات متقدمة للمرونة السيبرانية، تستطيع المؤسسات المساعدة على حماية الأصول الحيوية مع الاستعداد للتهديدات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تواصل المنصة تقديم الموثوقية والتوافر وقابلية التوسع المطلوبة لأكثر أحمال التشغيل تطلبا في العالم.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد العمليات وعمليات الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا، لا تُعد هذه القدرات خيارًا إضافيًا. بل تمثل الأساس الذي يمكّن المؤسسات من الابتكار بثقة، والتوسع بمسؤولية، وتحقيق القيمة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بالثقة.
ولا يتمثل مستقبل الحوسبة المؤسسية في الاختيار بين الذكاء الاصطناعي والحوكمة، أو بين الابتكار والموثوقية، أو بين التحديث والاستمرارية. بل يتمثل في الجمع بينها داخل منصة صُممت لدعم كلٍ من تحول الأعمال والتميز التشغيلي.
ومع توسيع محفظة IBM z17، نتيح للمؤسسات مزيدًا من السبل للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، والأمان، والمرونة، والأداء التي تحتاج إليها للمنافسة في عصر يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا. وتوسع الأنظمة الجديدة أحادية الإطار والقابلة للتركيب داخل الحوامل نطاق استخدام IBM z17، مما يسهل على المؤسسات مواءمة خيارات البنية التحتية مع احتياجات الأعمال، مع مواصلة تشغيل أهم أحمال التشغيل لديها بثقة.
مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى بيئات الإنتاج، نرى أن المؤسسات التي ستحقق النجاح ستكون تلك القادرة على إتاحة الذكاء مباشرة لبياناتها، ومعاملاتها، وعمليات أعمالها، بصورة آمنة وموثوقة وعلى نطاق واسع.
وهذا هو الهدف الذي صُمم IBM z17 لتحقيقه. مرحبًا بكم في الجيل التالي من IBM z17. المستقبل يُبنى في صميم البنية التحتية.