توسيع IBM z17: إتاحة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لمزيد من بيئات المؤسسات

ويمثل اليوم خطوة مهمة في توسيع منصة IBM z17.منذ تقديم IBM z17 العام الماضي، تمكنا من مساعدة المؤسسات على جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أكثر معاملاتها قيمة وبياناتها وتطبيقاتها مهمة حساسة. في نفس الفترة القصيرة، شهدنا تحولا كبيرا في السوق: الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد إثبات المفهوم والمشاريع التجريبية إلى عمليات أعمال الإنتاج. ولم تعد المؤسسات تتساءل عما إذا كان ينبغي لها اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت تبحث عن كيفية تحقيق عائد الاستثمار (ROI)، واستخلاص القيمة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي تشغيليًا على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة.

بالنسبة إلى عملاء Z ، تبدأ الإجابة بالبيانات والمعاملات التي يديرونها كل يوم. لطالما كانت IBM Z المكان الذي تحدث فيه العديد من أهم المعاملات التجارية في العالم. اليوم، يقوم العملاء بتوسيع تلك المعاملات من خلال اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الاحتيال، والأتمتة، وتجربة العملاء. ومع IBM z17، نتيح للمؤسسات الجمع بين الذكاء الاصطناعي داخل المعاملة، والذكاء الاصطناعي على البيانات، إلى جانب القدرات القائمة على الوكلاء، مباشرةً في مواقع تنفيذ العمليات التجارية الحساسة.

ويبحث العملاء عن سبل لتعظيم قيمة التطبيقات والمهارات الحالية، مع اعتماد ممارسات تشغيل حديثة وسير العمل القائم على الوكلاء. وفي بيئة تكتسب فيها كل الموارد أهمية، تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية تساعد على تبسيط العمليات، وتحسين إنتاجية المطورين، والحفاظ على الأمان، وتسريع الابتكار، دون إضافة مزيد من التعقيد.

ولهذا السبب، نوسع محفظة IBM z17 بإضافة أنظمة جديدة أحادية الإطار وأخرى قابلة للتركيب داخل الحوامل، لنوفر المزايا الأساسية التي تتميز بها IBM Z عبر نطاق أوسع من نماذج النشر، مع الحفاظ على الأمان، والمرونة، والأداء التي تعتمد عليها المؤسسات. وكما هو معتاد، نواصل الابتكار لتقديم إمكانات أكبر بموارد أقل، بما في ذلك زيادة في السعة تصل إلى 20% مقارنةً بـ IBM z16، للمساعدة على معالجة المعاملات بسرعة أكبر ودعم أحمال التشغيل المتزايدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.. وحتى أحدث وأصغر عضو في عائلة IBM z17 يوفر الأداء، والكفاءة، وقابلية التوسع التي تحتاج إليها المؤسسات لتحقيق طموحات النمو في ظل القيود الفعلية المفروضة على الموارد.