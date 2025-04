تعزيز IBM Z Security لمستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال IBM z17

أصبحت البيانات موردًا لا يقدر بثمن، حيث تعمل كحجر زاوية للنمو التنظيمي والميزة التنافسية. وبينما تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءات عبر السحابة الهجينة، فإن البيانات تظل هي العنصر الذي لا غنى عنه.

ومع ذلك، فإن احتمالية وقوع حوادث اختراق أمن البيانات تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى البيانات وإتلافها والكشف عنها. يمكن أن تؤدي هذه التهديدات إلى عواقب وخيمة، مثل الخسارة المالية والإضرار بالسمعة والتداعيات القانونية. وعلاوة على ذلك، فإن ظهور الحوسبة الكمية يشكل تحديًا جديدًا ومهولاً لأمن البيانات.

صُمم نظام IBM z17 الجديد للمساعدة على تعزيز الأمن للتصدي للتحديات التي يواجهها عملاؤنا اليوم. سيتمكن العملاء من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى من خلال برنامج IBM Threat Detection for z/OS وإدارة الأسرار من خلال برنامج IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة IBM تقديم إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمييز البيانات الحساسة وتصنيفها.